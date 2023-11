Destapa Sectur a falsificadores que buscaban contrato

Las empresas Surman Poniente, de la familia Mansur, y Sumacortec, que lleva Édgar Beltrán Barona, se encontrarían en el ojo del huracán, pues recientemente la Secretaría de Turismo, bajo la dirección de Miguel Torruco Marqués, rechazó las propuestas que presentaron en la licitación que organizó para adquirir hasta 55 patrullas para los Ángeles Verdes.

La razón de esta decisión radica en que entregaron documentación apócrifa. Una minuciosa investigación llevada a cabo por la misma dependencia reveló la forma de operar de estos proveedores y al interior de las instancias de gobierno ya habrían puesto especial atención a estas firmas con el fin de evitar contratarlas.

Los hallazgos de la Sectur habrían llegado hasta la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo Aquino, donde –se dice– se abrió una investigación que bien podría derivar en una inhabilitación, multa y, posiblemente, hasta en una denuncia penal. Y es que los funcionarios en Turismo verificaron con apenas un par de llamadas y un rápido intercambio por correo electrónico que los documentos de ambas empresas fueron falsificados. En uno de esos correos un representante afirmó: “Me permito comentarle que mi representada no las reconoce. Confirmamos por este medio que las cartas de apoyo de los equipos de señalización visual y acústica son apócrifas”.

La respuesta de otra empresa que supuestamente respaldaba la participación de la licitante fue igualmente contundente: “Esta carta no es válida, ya que fue falsificada”. El desafortunado episodio llevó a la dependencia a desechar las propuestas. Un revés significativo que, en el corto plazo, podría afectar los intereses de Surman, pues participa en otra licitación. Le hablo del procedimiento 230/GA/2023-97113 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), bajo la dirección de Carlos Martínez Velázquez, para la adquisición de 176 vehículos utilitarios, cuya adjudicación todavía se encuentra en el aire. Sobre estas empresas le cuento que Sumacortec, a pesar de haberse constituido en 2011, comenzó a recibir contratos públicos en 2020, logrando más de 10 adjudicaciones con diversas instituciones gubernamentales por un valor de al menos 504 millones de pesos. Por otro lado, el Grupo Surman ha acumulado 45 asignaciones entre 2013 y 2022, superando los 71 millones de pesos.

Crece gas natural. El sector energético en México muestra signos alentadores con el repunte en la producción de gas natural de Pemex. Entre enero y octubre de este año, la compañía alcanzó un promedio diario de 4,926 millones de pies cúbicos, marcando un aumento de 5.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se atribuye, en gran medida, a la contribución de nuevos campos, que representan 58% de la producción total. La estrategia de Pemex incluye la finalización de 24 pozos adicionales en el cuarto trimestre del 2023 para mantener el crecimiento. La empresa destaca que la aportación de sus campos nuevos es 14 veces mayor que la de las empresas privadas, consolidando su posición en el mercado. Pemex apuesta a que se incrementaron las reservas probadas y la elaboración y comercialización de petrolíferos.

Ford Chihuahua: 40 años. La armadora conmemora un hito significativo en la historia de la manufactura automotriz en México. El cuadragésimo aniversario del Complejo de Motores de Ford en Chihuahua tiene hoy un legado de más de 14 millones de motores, siendo clave en la producción de emblemáticos modelos en tres continentes. Su papel estratégico y calidad lo posicionan como uno de los complejos industriales más destacados en Norteamérica, siendo un testimonio de excelencia, innovación y compromiso con la comunidad. Vienen retos importantes, ya que la industria de estos vehículos en el sector eléctrico representará para muchas economías en el mundo una apuesta para innovar en su infraestructura, de ahí que hay muchos que ya van tarde, sin un proyecto claro y sólido que les permita convertirse en referente a nivel mundial.

Voz en off. De los primeros retos que tendrá Mexicana de Aviación de la 4T es evitar que se le pongan denuncias en Profeco, para no tener un historial negro antes de renacer; por ello, si usted quiere que le recompensen la reserva de un vuelo que no realizará a uno de los 20 destinos planeados inicialmente por el gobierno, podrá elegir uno de los nueve que sí hará con un avión arrendado. Cheque usted esta alternativa que ahora le están ofreciendo.