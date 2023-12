Diputados ponen la mira sobre Cofece y su emplazamiento a Google

El asunto del procedimiento iniciado por Cofece contra Google por sus presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de publicidad digital adquiere cada vez mayor interés. Por ejemplo, esta semana se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo promovido por el diputado Alberto Villa Villegas, del grupo parlamentario de Morena.

Nos dicen que lo que propone simplemente busca poner en la mira del Legislativo lo que está haciendo Cofece en ese procedimiento, porque de ahí, muy probablemente, se identificarán áreas en las que los legisladores tendrán que ajustar la normatividad, para evitar que las grandes plataformas tecnológicas como Google no abusen de su posición dominante, y así impedir también perjuicios para el mercado de publicidad digital y, con ello, perjuicios a los consumidores de México.

A conveniencia, limpieza. Las licitaciones relacionadas a la contratación del “servicio integral de limpieza” en dependencias gubernamentales siguen dando de qué hablar, pues siempre se busca beneficiar a empresas cercanas a funcionarios. Ahora toca el turno a la número IA-06-712-006000998-N-3-2024 para brindar dicho servicio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y es que resulta que Isaura Jannet Alfaro Núñez, nueva directora de área, busca que sus empresas sean las ganadoras del concurso, pues está atenta en la Junta de Aclaraciones para que los requisitos que no favorecen a éstas se modifiquen. Se rumora que la intención es beneficiar a Servicios Inmobiliarios Iroa, S.A. de C.V., para que avance en el proceso. Cabe resaltar que la próxima semana se llevará a cabo la presentación de ofertas y en el caso de la mencionada no se descarta haya un incremento en los precios..

Salida en Actinver. En Banco Actinver se hizo oficial la salida de Lorenza Martínez de la dirección general, luego de dos años de estar al frente de la institución perteneciente a Corporación Actinver. Se dice que fue debido al interés de la todavía ejecutiva para dedicarse a proyectos personales. La dirección general será asumida por Héctor Madero Rivero, dueño principal del grupo financiero y presidente del Consejo de Administración del banco, pero ya se piensa en quién colocar en esa posición que deja Lorenza Martínez, a quien le ha tocado vivir también los conflictos legales de la institución, uno de ellos con Rafael Zaga Tawil, donde se habla de mil millones de pesos.

Laboratorio de software. Bosch, a través de Bosch Global Software Technologies (BGSW), con sede en Guadalajara, concretó una alianza con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, para impulsar un laboratorio de software embebido para los ingenieros en formación de este centro universitario. La alianza con Bosch impulsará el desarrollo de competencias de los alumnos y profesores en el campo de software embebido para la industria de movilidad a través de diversas actividades, como pláticas, conferencias, hackatones, prácticas, cursos impartidos por personal de Bosch, y proyectos especiales.

Voz en off. Todo parece indicar que Héctor Tejada Shaar tendrá un cómodo relevo en la Concanaco Servytur, ya que en marzo del 2024 le pasará la estafeta a Octavio de la Torre de Stéffano, tesorero de la confederación. A Tejada Shaar, “rey de las maquinitas”, se le ha ligado a la 4T, al que empresarios ya no le tienen la confianza, y al que hasta un desplegado le iban a publicar desconociéndolo como líder de este gremio. Ya veremos cómo le cantan las golondrinas, pero tenga la seguridad que no serán las más emblemáticas.