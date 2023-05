Fichita en el sector de las TIC

El súbito éxito de la firma Neixar Systems, que en los últimos años se ha hecho de jugosos contratos con importantes dependencias y entes de Gobierno como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares; el Senado de la República y la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle, entre otros; ha puesto en la mira a su accionista Ángel Beltrán Acosta, principalmente ligado al sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como a su prestanombres David Adissi, e incluso a su pareja Layla Delgadillo, vía la empresa Silent4Business.

Al polémico Beltrán Acosta se le señala por su proximidad y preferencia en el gobierno Peñista, donde era común verlo en los restaurantes y lugares de moda, vuelos privados y ciudades cosmopolita, pero además, hoy, a través de N.Technology, presume a socios de la talla de KIO Networks, que lleva Sergio Rosengaus. Sin embargo, las alarmas se han activado debido a una serie de denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR, a cargo de María de la Luz Mijangos Borja; así como expedientes en poder de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo Aquino, en donde aparece el nombre del empresario.

Las pesquisas han revelado datos interesantes acerca, como su participación en las empresas La Estofadería San Ángel, Grupo Inmobiliario Legan y en la ya desaparecida Marine Warehouse. Las autoridades tendrían también entre sus manos información sobre prácticas poco éticas y transparentes de Ángel Beltrán, como la detección de costos inflados, la falta de personal especializado y el incumplimiento de los servicios, por mencionar algunas. Al tiempo.

Movilidad y Transparencia. Para avanzar realmente en una movilidad más segura, más eficiente y respetuosa del medio ambiente, es fundamental que en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) se considere desarrollar y publicar las bases de datos sobre el estado de la flota vehicular en las entidades federativas, ya que en muchas localidades no cuentan con ellas o son cajas negras que no permiten construir una estrategia sólida para conseguir la renovación.

Sin información, no hay decisión correcta, por eso la transparencia debe aplicar también a la movilidad y al estado de la flota por el bien de las personas y su seguridad. De ahí la relevancia de los trabajos de la realización en el 25vo Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), que preside Diego Monraz y cuyo Consejo Promotor es coordinado por Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), donde se discuten entre otros temas la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov), que lidera Sedatu a cargo de Román Meyer.

Adiós acuerdo. Bosch confirmó que ya no hay un acuerdo con la alemana Volkswagen. El plan era prometedor, pintaba para ser espectacular porque revolucionaría la forma de fabricar celdas de baterías. No era dar origen a una empresa conjunta sino suministrar sistemas de producción de baterías, así como para ayudar a los fabricantes, pero dentro de esto a lo que se le dio fin esta la asociación con el fabricante de automóviles alemán para digitalizar sus fábricas de baterías. Hoy de lo que sí se habla es de la alianza de Volkswagen y PowerCo para participar en el equipamiento de las fábricas de baterías. Veremos qué sigue de esto, porque el futuro ya nos alcanzó, y todos los fabricantes automotrices se están perfeccionando e innovando, y esto, aunque no se quiera ver cómo un plan fallido realmente sí afecta a ambas partes.

Voz en off. Jarritos vive hoy el embate de Profeco. La Embotelladora Mexicana, S.A. de C.V., que forma parte del Consorcio Aga, avanza para demostrar que son una interesante alternativa entre las bebidas carbonatadas. Abelardo García Arce en 1931, quien fundó a Jarritos, soñó con poner en alto el nombre de México. La familia García Arce Monraz es quien defiende ante la oficina de Francisco Ricardo Sheffield Padilla su producto. Habrá que darle seguimiento a lo que sigue en este asunto. La exigencia, además, es que se voltee a ver a otras refresqueras de los que se ha comprobado científicamente que sí dañan la salud de todos los mexicanos…