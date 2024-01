El futuro de Forbes México

Luego de que la licencia de Forbes, revista internacional de negocios y finanzas con más 500 colaboradores a nivel global, más de dos mil 800 periodistas, además de 46 ediciones globales en las que se conjuntan 5.3 millones de lectores, llegara al fin de su convenio con Media Business Generators (MBG), el medio se encuentra en fase de negociación a fin de continuar su actividad en nuestro país.

La licencia para sus ediciones en México, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, República Dominicana y Forbes en Español culminó este 31 de diciembre y, tras una serie de maniobras legales que no llegaron a un acuerdo, la empresa mediática informó de la finalización definitiva.

La decisión para no renovar la alianza con la firma que lleva Mariano Daniel Menéndez fue resultado de una evaluación estratégica, por lo que ahora se analiza a las interesadas en llevar a cabo una nueva asociación, al considerar los objetivos y elevados estándares de calidad de la marca, que al final fue una de las razones para no renovar el convenio. Caso contrario con las ediciones de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, que están a cargo de diferentes licenciatarios y que sus ediciones no experimentarán ningún cambio. Los interesados en la concesión deberán cumplir con ciertos requisitos. Que el contenido sea de un estricto rigor periodístico para ofrecer contenido relevante y de alta calidad a los lectores de la región del continente en cuestión. Son tiempos de negociaciones para la revista fundada por Bertie Charles en 1917.

AIEJA en ICE London. La participación de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) en el ICE London, programado del 5 al 8 de febrero, tiene gran relevancia ante los cambios regulatorios en la industria del juego en México. Miguel Ángel Ochoa, presidente de la AIEJA, será el que encabece la discusión sobre la situación del juego en América Latina, poniendo el punto principal en los desafíos regulatorios actuales, explorando estrategias innovadoras. El encuentro no sólo refuerza la posición internacional de México, sino también proporciona una plataforma para el intercambio de ideas y colaboración en el desarrollo de nuevas leyes, adaptadas a los avances tecnológicos y científicos.

Tesla México. Teresa Gutiérrez Smith, es la country manager para México de Tesla. Destaca su experiencia en empresas transnacionales, incluyendo Nestlé, Mattel, Procter & Gamble y Rappi México, por lo que con estas cartas credenciales será la que dirigirá la expansión de la marca en la región latinoamericana. Éste es un tema interesante, porque se han fortalecido los cuestionamientos sobre si esta empresa de Elon Musk continúa con sus planes de la construcción de la gigafábrica en Nuevo León, proyectada para ensamblar vehículos eléctricos a partir del primer trimestre de este año. Números para nuestro país hay muchos, desde cinco mil millones de dólares hasta 10 mil millones de dólares, según la Secretaría de Economía (SE), donde Raquel Buenrostro, apenas en octubre del 2023, decía que no se tenía registrada la inversión de Tesla en México, aunque ya la contabiliza por estas cifras para 2024.

Voz en off. Heineken seleccionó a Siemens como aliado para desarrollar la hoja de ruta global de Net Zero Production. Esta colaboración es parte de los esfuerzos de la cervecera para lograr la producción neta cero en los ‘Alcances’ 1 y 2 en todos sus centros de producción para 2030. Siemens implementará soluciones y servicios de su portafolio Siemens Xcelerator para reducir el consumo de energía en más de 15 plantas de producción de cerveza y malta de Heineken en Asia-Pacífico, América y Europa, como parte de un programa de descarbonización a largo plazo.

La compañía de Heineken 0.0 sigue centrándose en acciones concretas para reducir sus emisiones de carbono, trabajando estrechamente con clientes, consumidores y proveedores. A finales del 2022, ya había reducido las emisiones totales de carbono en los ‘Alcance’ 1 y 2 en 18 por ciento desde 2018.