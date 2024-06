Grupo Salinas va a Instancias Superiores

Grupo Salinas ha anunciado que continuará su defensa legal contra el doble cobro de impuestos tras la resolución del amparo directo 98/2021 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En el documento difundido se afirma que en relación a la resolución del amparo directo 98/2021 en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lamenta la falta de diligencia y objetividad de algunos magistrados, quienes frente a la sistemática presión por parte del Gobierno federal y ante el temor de ser considerados corruptos, se negaron a analizar el fondo de su amparo. Ello a pesar dicen, de que el magistrado presidente de dicho Tribunal señaló con precisión y claridad que las maniobras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son abusivas, coercitivas, desproporcionadas e ilegales.

El grupo de Ricardo Salinas Pliego afirma que “convencidos de que les asiste la razón ética y jurídica, y conforme a su derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, recurrirá a las instancias superiores correspondientes en busca de una resolución que elimine los abusos como los cobros dobles e ilegales que buscan imponernos. Se deja clara la confianza en que, a pesar de las presiones externas, estas instancias superiores decidirán lo correcto con autonomía e independencia”. Y en el mensaje final es contundente, ya que se envía el mensaje de que se seguirá haciendo uso de todos los instrumentos legales a su alcance para defender sus causas, la reputación de nuestras empresas y la prosperidad incluyente de nuestros colaboradores y clientes.

Reconocen a Corona. Por primera vez, Corona ha sido reconocida como la marca de cerveza más valiosa del mundo, según las clasificaciones globales de Kantar BrandZ. En este ranking, Cerveza Modelo también se destaca al ingresar en la posición número cuatro, lo que resalta el compromiso de Grupo Modelo por fortalecer la industria cervecera en México. De acuerdo a los datos plasmados Corona está valuada en más de 19 mil millones de dólares y aparece por primera vez entre las 100 marcas más valiosas a nivel global. Se destaca una aceleración consistente en su crecimiento y su exitosa penetración en mercados internacionales como Brasil, China y Sudáfrica, mientras mantiene su liderazgo en la categoría en México.

City Express Plus. Norte 19 ha confirmado la apertura del hotel City Express Plus by Marriott Monterrey Centro, que estará ubicado en la capital del estado de Nuevo León. Este nuevo hotel inició operaciones el 31 de mayo de 2024 y está diseñado para atender tanto a cuentas corporativas como a clientes generales. Desde el 13 de junio, todos los canales de distribución están activos y disponen del inventario completo de sus 140 habitaciones, ofreciendo a los huéspedes una amplia gama de opciones para sus estancias. Norte 19, anteriormente conocida como Hoteles City Express, destacó la ubicación estratégica del hotel en Ocampo Corner y su integración con otros servicios y facilidades hacen de este nuevo establecimiento una opción ideal para viajeros de negocios y turistas que buscan comodidad y accesibilidad en Monterrey.

Fortalecen Doctoralia. Docplanner, la compañía matriz de Doctoralia, la plataforma de salud de gestión para médicos y clínicas, ha anunciado la integración de su servicio con “Reserva con Google”. Ahora, con sólo un clic, los pacientes pueden reservar una consulta directamente en la agenda digital de los profesionales de la salud de Doctoralia desde el buscador de Google y la aplicación de Google Maps. Esta colaboración simplifica el proceso de agendamiento de citas médicas, posicionando a Doctoralia como la primera empresa en el sector de la salud que habilita este nuevo canal en todos sus mercados de América Latina y en la gran mayoría de sus mercados europeos. Era urgente esta inversión, porque era un desastre su operación, funcionamiento que ponía en riesgo la privacidad de médicos y pacientes, donde también hoy se debe cuidar que médicos poco capacitados se vendan sin tener la mayor experiencia en su especialidad poniendo en riesgo la salud de quien busca atención profesional en esta plataforma.

Voz en off. Sanofi ha anunciado cambios en su liderazgo en el marco de su estrategia de modernización y celebración de 95 años en México. Emily Morris asumirá como directora general de Sanofi LATAM y México y directora general de Farma LATAM, mientras que Christián Podlesker será el nuevo director general de Vacunas para LATAM y México…