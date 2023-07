Hospitales privados 4T

No parece descabellada la idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, el Gobierno de la 4T va tarde en este análisis de cancelar las Asociaciones Público-Privada (APP), pero aunque se pretenda señalarlas de usureras o condenarlas por su costo para el erario, sí han dado resultado en otros sectores, pero hoy se considera que esto le sale muy caro a la Cuarta Transformación.

Hoy, Morena piensa que le resultará más redituable adquirirlos que continuar con ese esquema que mucho costó a los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Se habla de seis mil millones de pesos anuales de gasto por hospitales que forman parte de la red del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que están ubicados en Ixtapaluca, Estado de México; Mérida, Yucatán; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, entre otros.

El análisis que se hace considera que se generarán ahorros en los costos de operación y mantenimiento de los hospitales, pero el punto que sacará chispas serán las negociaciones entre la administración de López Obrador y la iniciativa privada. Van ahora por el avalúo, el costo del edificio y los equipos, y créame esto no gustará absolutamente a quienes invirtieron dinero pensando en hacer un gran negocio por el Gobierno en turno en su momento. Hoy, en Palacio Nacional se hace una revisión de absolutamente todo lo que signifique gastar dinero de las arcas nacionales en un tema económico que ellos no desarrollaron; por ello, no le resulte extraño que esto no sea la última negociación que se haga para revisar profundamente con lo que se sientan cómodos. Quizá usted no lo recuerdo, pero lo que van replantear tiene que ver con APP en servicios e infraestructura de salud de América Latina y el Caribe, en donde está involucrado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pronto conoceremos a las empresas involucradas y su confirmación, pero en el documento largo llamado “Asociación Público-Privadas en servicios e infraestructura de salud de América y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se enumeran casos exitosos de Chile, Perú, Colombia, Brasil y otros en donde durante años les ha funcionado trabajar bajo este esquema.

El Presidente Andrés Manuel sabe de pláticas con empresarios que hoy tienen negocios al anotado del Gobierno federal; por ell,o no le resulte extraño que salga victorioso, pues antes ya ha renegociado en el tema energético y hasta con quién hoy tiene concesiones en penales, incluso basta decir que si fuera por él, las desaparecería esos acuerdos pactados en el pasado, porque nunca le gustaran esas asociaciones. Hoy si un sector ha tenido un gran éxito durante el presente sexenio son los hospitales privados ante el colapso del sector público con las reestructuraciones que ha tenido no sólo con la desaparición del Seguro Popular, sino con el fracaso llamado Insabi, y con el proyecto de salud, que conllevó la escasez de medicamentos, y la falta de infraestructura hospitalaria para ofrecer un servicio de calidad, no como el deseado de Dinamarca.

El planeamiento que también se dio es que hoy se construyen más centros comerciales que hospitales, por eso también expertos alentaron a que quien deseaba construir un lugar de estos, también construyera y equipara un hospital o clínica, dándolo a la sociedad cómo una responsabilidad con la ciudadanía. Las negociaciones inician veremos que tanto se cede.

Voz en Off. “¡Hay tiro!” El Gobierno de México acusa a la empresa china Shein de haber plagiado diseños indígenas. La exigencia es que “explique públicamente con qué fundamentos privatiza una expresión cultural tradicional de propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales, cuyo origen está plenamente documentado”. Otras acusadas han sido Zara y Carolina Herrera y, por supuesto, las que se acumulen…