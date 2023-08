Iberia: un nuevo desencanto de españolas en México

Las relaciones entre México y España llevan algún tiempo en tensión, al menos en la percepción de los negocios y, específicamente, en la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que no es un secreto el desagrado que el mandatario siente por algunas firmas españolas que operan en México, como Repsol, Iberdrola, OHL y CAF.

La postura presidencial insiste en que estas empresas, en colaboración con influencias políticas, vieron a México como un territorio listo para ser explotado. Y aunque no siempre se coincide con el pensar del Presidente, esta vez les hablaré de una empresa que opera en México y que se ha sumado al desencanto que generan las empresas españolas en nuestro país: Iberia. Dirigida en México por María Jesús López Solas, la aerolínea ha acumulado un historial desfavorable de quejas relacionadas con un servicio al cliente que deja mucho que desear.

Desde cobros indebidos, retrasos inaceptables y, lo que parece ser su especialidad, pérdida de equipaje. La Profeco, bajo la batuta de Ricardo Sheffield, reporta que Iberia forma parte de la lista de firmas con más quejas por retrasos en vuelos, y esto no sólo entre mexicanos y españoles sino también entre turistas de otros países. Para ejemplo voy a recordar un caso muy sonado en redes sociales que ocurrió en marzo pasado, cuando un vuelo de Iberia salió de la Ciudad de México hacia Madrid sin el equipaje de sus pasajeros. Aunque se les informó de un retraso debido a “exceso de peso”, finalmente se les notificó que el problema había sido resuelto y despegaron. Sin embargo, al llegar a Madrid, las maletas brillaban por su ausencia.

De acuerdo con algunos usuarios, la compañía reconoció el error, pero para algunos pasajeros, la pesadilla no terminó ahí. Al comunicarse con Iberia para rastrear su equipaje, descubrieron que, luego de un día de aterrizaje en tierras españolas, sus pertenencias ni siquiera habían salido de México. Otra figura que ha denunciado esta práctica ya común de llevar pasajeros sin equipaje es el conocido conductor de televisión Pedro Sola. A través de su cuenta de X, expresó su frustración con la aerolínea después de que su equipaje no llegara a su destino. La justificación de Iberia fue que la pista en México es muy corta para llevar tanto peso, lo que Sola cuestionó de inmediato, tras ejemplificar a otras aerolíneas que operan sin problemas. La ironía es que, si bien las aerolíneas rastrean el equipaje, Iberia parece hacerlo sólo para saber qué maletas se quedaron atrás, sin informar adecuadamente a sus pasajeros que es probable que viajen sin su equipaje a cuestas.

Incluso yo, al intentar planificar un viaje a España, experimenté la ineficiencia de Iberia. Después de reservar y pagar por mi vuelo, fui informado de que mi pago no había sido procesado y que había perdido mi reserva. Lo que siguió fue un laberinto burocrático para intentar recuperar mi dinero, sin siquiera obtener una garantía de reembolso por parte de la firma. El patrón es evidente: Iberia, que preside desde España Fernando Candela, necesita replantearse su servicio al cliente y su operación en México. El país no necesita más ejemplos de empresas que no respetan ni a sus clientes ni al país que les ha dado la bienvenida. Es esencial que las firmas extranjeras entiendan y respeten la tierra en la que operan, a pesar de que presuman de invertir millones de dólares, pero eso no garantiza nada, por lo que ahora como dicen tiene un área de oportunidad asegurándose de ofrecer servicios de calidad y, s obre todo, honestidad.

Reconocimiento a gobiernos. Hoy se realiza la XIII Entrega de los Premios a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, los cuales reconocen casos de éxito en la gestión pública municipal y estatal en la que participan alcaldes y gobernadores de todo el espectro político. Estas buenas prácticas son identificadas mediante una investigación minuciosa que año con año realiza el equipo editorial de la revista Alcaldes de México que abarca estudios, mediciones, rankings y reconocimientos otorgados por diversas instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional. Se entregarán 41 premios, de los cuales 36 son a alcaldes, 4 a gobernadores y por primera vez se incluye una buena práctica internacional. Cabe destacar que al menos 10 de los reconocimientos se dan a localidades lideradas por mujeres.

Voz en off. Se realizó el “Foro soluciones nearshoring por Scotiabank” en Monterrey, Nuevo León. El evento para clientes fue encabezado por Adrián Otero, EVP & Country Head de la institución bancaria, con el objetivo de impulsar y brindar soluciones financieras a las compañías y sus cadenas productivas que se están relocalizando en México, aprovechando el tercer momento económico más importante para el país, el nearshoring. Cabe destacar que, el foro contó con la participación de Rosario Marín, extesorera de Estados Unidos, y de Luis de la Calle, director general y socio de De la Calle, Madrazo, Mancera, así como Samuel García, gobernador de la entidad, quienes compartieron sus perspectivas en torno a los beneficios que el nearshoring puede detonar tanto para el país como para posicionar a la región de América del Norte como un relevante centro de operaciones para el continente…