izzi integra Apple TV

izzi hizo oficial que a partir de este mes, los clientes de izzitv e izzigo podrán acceder a la aplicación Apple TV, la cual incluye el servicio Apple TV+ y sus galardonadas series y películas originales, así como MLS Season Pass.

Este nuevo servicio de suscripción que presenta todos los partidos regulares y de postemporada de la Major League Soccer en vivo será algo extraordinario para sus suscriptores ya que Apple TV+ es uno de los servicios de streaming más importantes y populares. Con esta adición de la aplicación Apple TV seguirá brindando valor agregado a sus suscriptores llevándoles el contenido más atractivo integrado en una sola plataforma. Sí usted tiene izzi, podrá ver que Apple TV+ es el hogar de dramas y series originales de Apple, largometrajes, documentales y entretenimiento infantil y para toda la familia, incluyendo al ganador de múltiples premios Emmy Ted Lasso, que acaba de comenzar su tercera temporada, exitosas series como Acapulco, Severance, Terapia sin filtro, Malas hermanas y muchas más, así como deportes en vivo, como Friday Night Baseball y el programa de estudio en vivo de la Major League Soccer MLS 360.

Después de su lanzamiento el 1 de noviembre de 2019, Apple TV+ se convierte en el primer servicio de streaming con contenido completamente original en lanzarse en todo el mundo, estrenando más éxitos originales y recibiendo más reconocimientos de premiaciones más rápido que cualquier otro servicio de streaming en su debut. Las películas, los documentales y las series originales de Apple han obtenido más de 300 premios y más de mil 400 nominaciones... y contando.

Nuevo reglamento de publicidad. Brindar seguridad a las personas y certeza jurídica a las empresas es prioridad en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que comanda Carlos Ulloa, lo comento porque se dio a conocer el Reglamento de la nueva Ley de Publicidad Exterior. Se trata de una herramienta que facilitará la aplicación de la nueva norma, con el fin de recuperar el espacio público y paisaje urbano, al tiempo que se da seguimiento puntual a los contenidos de los anuncios y su colocación conforme a las renovadas disposiciones.

Con su publicación en la Gaceta Oficial capitalina, el reglamento fortifica la prohibición total de medios publicitarios en azoteas y la instalación de nuevos medios autosoportados adicionales a los existentes. Eso no es todo, pues también impulsa penalizaciones a otros que ya no son permitidos, como la publicidad envolvente en edificios o en muros ciegos fuera de los supuestos de la ley. Como se especificó desde la dependencia dirigida por Ulloa Pérez, el reglamento especifica aspectos importantes para el trámite y publicación del Registro de Publicistas, así como para el Catálogo de Medios Publicitarios.

Entre las modificaciones también estará incluido el artículo Séptimo Transitorio de la ley, con miras a fijar las distancias mínimas y los criterios de ubicación en espacios urbanos de aquellos medios que permanezcan o sean sustituidos por nuevas modalidades como parte del proceso de reordenamiento. También se dispondrá de un listado público de las personas físicas y morales con medios publicitarios que han cumplido las disposiciones de la Ley, así como de aquellos que recientemente han sido colocados en línea con la autoridad; sumado a que también existirá una plataforma de consulta pública digital y georreferenciada, con toda la información tanto del Catálogo como del Registro. Los nuevos lineamientos vendrán acompañados de sanciones de corte penal o administrativo, o bien, en forma de multas para aquellas marcas, agencias o representantes de inmuebles que violenten en algún aspecto la Ley. Por cierto, ojalá lleguen más allá para que aquellos que han abusado en este negocio rindan cuentas, anote a un señor de nombre.

Limpieza turbia. Entre las empresas de limpieza existe un altercado jurídico por el proceso METROBUS/LPN/001/2023, mediante el cual el equipo de María del Rosario Castro Escorcia contrató a Limpiacero para el aseo de instalaciones del Metrobús. Hasta la Secretaría de la Contraloría en la CDMX, de Juan José Serrano, llegó a la inconformidad SCG/DGNAT/DN/RI-011/2022, en la que representantes de Ocram Seyer alegan que no se corroboró correctamente la experiencia de las concursantes, que el estudio de mercado no era objetivo y que en la junta de aclaraciones no se respondió concisamente a todas las interesadas. Grave que se contrate a faltos de cumplimientos legales y más aún donde involucra dinero de todos los mexicanos.

Voz en off. El presidente de Interjet, Alejandro Del Valle, se está convirtiendo, con su hijo Carlos, en reyes de promesas incumplidas. Hoy en un video, afirma que pronto saldrá de la bancarrota. Presume que está a punto de concertar un acuerdo con el que podrán pagar sus adeudos con el fisco mexicano, con sus acreedores, trabajadores y hasta a los viajeros afectados. ¿De dónde saldrán los 2 mil 500 millones de dólares que adeuda?, ¿quién será capaz de entrarle a esta chatarra y desastre llamado Interjet?, ¿será que Miguel Alemán Magnani, finalmente consiguió en Europa el dinero necesario para rescatar esta empresa o pondrá de su bolsillo para arreglar el problema que dejó?, incluso pensando en un acuerdo con sus acreedores para rebajar su deuda con ellos de 2 mil millones de dólares a sólo 100 millones de dólares faltaría que la Procuraduría Fiscal avale alguno de sus planes de pago. ¿Se aventurarán a creer una vez más? Veremos…