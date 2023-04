Va Ley Minera, en beneficio de la población: apuesta de Segob

La discusión y eventual aprobación de una nueva Ley Minera llevaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a sostener una reunión con los coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política y con representantes de la Cámara Minera de México.

En el orden del día de la Cámara de Diputados se dio a conocer que el grupo parlamentario de Morena presentaría ayer una iniciativa de reforma a la Ley Minera, firmada por su coordinador y su vicecoordinadora, Ignacio Mier y Aleida Alavez, así como del presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez. López Hernández afirma que vienen importantes cambios legislativos por el bien del país, y que se busca que este sector clave para la economía de México “sea cada día más sustentable y justo con el territorio, y con las y los trabajadores”.

La recomendación a legisladores de Morena y sus aliados del PT y PVEM es que las decisiones que se tomen en el Legislativo se enfoquen en beneficio de la población, de los recursos naturales y de la soberanía, veremos si es así porque no todos los involucrados apoyan esta iniciativa. En sus redes sociales, el diputado Ignacio Mier dio a conocer la intermediación del secretario de Gobernación entre empresarios mineros y legisladores para encontrar un punto de equilibrio al respecto. No hay que olvidar que el pasado 28 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa sobre el tema; no obstante, la propuesta de Morena cuenta con algunas adecuaciones, pero sigue enfocándose en la cancelación de concesiones, el buen uso del agua, y el respeto a los derechos humanos; se habla de que podría aprobarse en fast track.

La semana pasada, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, adelantó que conversó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en busca de un mayor plazo para aprobar esta ley, dado que algunos aspectos preocupaban a algunos empresarios del sector, uno de los más importantes para esa entidad federativa. El gobernador Durazo confirma que, en los temas complicados, invariablemente busca el apoyo del secretario de Gobernación para hacer las gestiones necesarias y él siempre ayuda a Sonora. En esa entidad, el sector minero genera más de 150 mil empleos directos e indirectos, beneficiando a 39 de los 72 municipios, en 21 de los cuales la minería es la principal actividad económica. Anote en todo esto la reunión de López Hernández con el destacado senador Ricardo Monreal y el coordinador del PAN, senador Julen Rementería, el compromiso adquirido es conversar sobre temas de la agenda legislativa.

Bien por Monreal Ávila.

Bajo sospecha. Al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a cargo de Arturo Reyes Sandoval, hay nerviosismo respecto a la próxima adquisición del aseo, sobre todo luego que desde hace casi un mes se pusiera bajo sospecha al director de Recursos Materiales e Infraestructura, José Alonso García Salazar, quien adjudicó por dos meses más a Joad Limpieza y Servicios, aunque en esta ocasión con incrementos de costos de 20% que se traducirían en un daño patrimonial para las arcas de la institución académica, según ha remarcado la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITyEL), ante la propia Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo. De acuerdo con la quejosa, la empresa se ha escudado en el alza al salario mínimo; sin embargo, sus cálculos revelan que habría sobrecostos millonarios. Hay que resaltar que en el historial de Joad Limpieza y Servicios también hay acusaciones desde hace un par de años por la posible evasión de obligaciones obrero-patronales.

Voz en off. Mediante los créditos de nómina, miles de personas pueden cubrir diferentes necesidades, desde comprar artículos para el hogar o para la escuela, como libros y uniformes, en otros casos, para algún tema de salud o como capital inicial para emprender un negocio. Al respecto, el Senado de la República recién celebró el primer seminario de Intermediarios Financieros Especializados. En este foro se analizaron los avances y retos del sector, además de resaltar la importancia de una mayor inclusión financiera a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, justo para alzar la voz la recién fundada Confederación de Asociaciones de Intermediarios Financieros Especializados (CAIFE), que preside Enrique Presburger, presentó las inquietudes y oportunidades que el nicho aporta.

La misma se constituyó apenas el 2 de marzo pasado, y agrupa a Sofomes, Sofipos, plataformas de fondeo colectivo, arrendadoras, empresas de factoraje, fibras y uniones de crédito. Por cierto, la AMDEN, que preside Gustavo Martín del Campo, espera que además del Senado la Cámara de Diputados conozca este tipo de entidades, que son muchas veces el motor de la Mipymes…