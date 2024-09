Matamoros: un año después, ¿Engie responderá?

El 15 de junio de 2023, Matamoros se estremeció no sólo por la fuerza de una explosión en la colonia Buena Vista, sino por la cadena de responsabilidades esquivadas que sigue hasta hoy. La vida de Thalía “N”, una joven que resultó con graves quemaduras, cambió para siempre.

Y aunque el estruendo quedó atrás, las preguntas que resuenan en torno a la empresa Engie México, de Felisa del Carmen Ros, continúan sin respuesta. ¿Qué ha hecho la empresa para aclarar su papel en la tragedia? Poco, si tomamos en cuenta que sigue sin asumir alguna responsabilidad pública, y menos aún legal. Ellos dicen que han puesto de su parte para solucionar el tema y que no se esconden. La familia de Thalía insiste en señalar que el gas natural, gestionado por Engie, fue el culpable. Dicen que se filtró en el sistema de drenaje y que una chispa accidental encendió la mecha de la tragedia. Engie lo niega. Se ha protegido detrás de informes oficiales que aseguran que no había fugas, ni antes ni después del evento.

¿Quién está diciendo la verdad? Lo cierto es que los datos duros que presentan las autoridades locales parecen más bien hechos a la medida, y no reflejan la realidad que viven los vecinos de Matamoros. Mientras tanto, la empresa acaba de anunciar que ampliará su presencia en otros estados como Puebla, en donde invertirá mil 195 mdp en infraestructura de gas natural, sin resolver los conflictos pendientes en los que ya opera. Y sobre los datos, no olvidemos que durante 2023, Protección Civil en Tamaulipas recibió 300 reportes de fugas de gas en Matamoros. Casi todos relacionados con gas LP, claro, pero ¿cuántos incidentes se quedaron fuera de las cifras oficiales? El secretismo es una constante cuando se trata de grandes empresas energéticas. La Secretaría de Energía, de Miguel Ángel Maciel, asegura que sólo tres incidentes menores en la red de gas natural fueron reportados. Sin embargo, los habitantes cuentan otra historia: la del temor constante a que una tragedia similar les toque la puerta.

No es la primera vez que Engie se enfrenta a una controversia de este tipo. En 2021, una explosión similar en una tienda de conveniencia en la misma ciudad terminó con la vida de dos personas. ¿La razón? Según los primeros informes, un contratista externo rompió una tubería de gas, desatando el desastre. Engie no tardó en desmarcarse, y aseguró que los seguros estaban en regla, aunque las voces críticas señalaron una serie de irregularidades que no se investigaron a fondo. A pesar de los antecedentes, parece que la empresa no ha aprendido a asumir su responsabilidad. Las críticas hacia Engie van más allá de los incidentes puntuales. La familia de Thalía ha sido clara: las medidas de seguridad de la empresa en México son un mal remedo de lo que aplican en otros países. Mientras en Francia los estándares son impecables, aquí parecen estar dispuestos a arriesgar vidas con tal de maximizar beneficios. ¿Y quién los supervisa? La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de Ángel Carrizales López, parece más ocupada en aplaudir los grandes proyectos de infraestructura que en investigar las verdaderas condiciones en las que opera Engie. A medida que pasa el tiempo, las esperanzas de justicia para la familia de Thalía se desvanecen, mientras Engie sigue expandiéndose. Parece que la empresa está más interesada en asegurar sus inversiones millonarias que en resolver sus deudas morales. Un año después, el silencio es el mayor cómplice de esta tragedia no resuelta.

Nueva Tienda Turín. Turín, la marca de chocolates de Mars Wrigley México, inauguró su tienda de chocolates Chocoboutique, número 50, en la ciudad de Querétaro, marcando un paso interesante en su estrategia de expansión y consolidación en el mercado mexicano. Las Chocoboutiques nacieron a partir de una idea de los consumidores, quienes en los años 30 se acercaban directamente a la fábrica original para solicitar la venta de productos a granel. Estas tiendas se han convertido en el canal de venta directa más exitoso de la marca, ofreciendo el portafolio completo con productos exclusivos y de temporada, así como la posibilidad de personalizar regalos y productos adquiridos en el establecimiento. La categoría de chocolates para regalar en México es un mercado de más de cuatro mil millones de pesos.

Nombramiento Sempra. Sempra Infraestructura, nombró a Abraham Zamora como presidente para México. En su nuevo cargo, Zamora será responsable de posicionar a la empresa como líder en el sector energético del país. Zamora se unió a Sempra Infraestructura en 2018 y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de proyectos energéticos enfocados en la seguridad y la transición energética de México. Su experiencia será esencial para continuar ofreciendo soluciones energéticas que respondan a las necesidades del país y generen un impacto positivo en las comunidades donde opera la compañía. Además de su nueva responsabilidad en Sempra, Zamora es actualmente presidente de la Asociación Mexicana.

Voz en off. TelevisaUnivision confirma el retorno de un éxito de la televisión mexicana, El Chavo. La histórica serie creada por Roberto Gómez Bolaños, y que lanzara a la fama internacional a los personajes de El Chavo, Doña Florinda, La Chilindrina, Quico, Don Ramón, El Profesor Jirafales, Doña Clotilde, El Señor Barriga, Ñoño y La Popis, vuelve a las pantallas de TelevisaUnivision y ViX para que las nuevas generaciones conozcan más sobre esta extraordinaria producción. El regreso de El Chavo incluirá los 273 episodios de esta icónica serie de comedia que marcó un hito en la televisión hispanoamericana…