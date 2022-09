Muy aplaudido ha sido el inicio del Mexico Carbon Forum un evento que MÉXICO2, la plataforma de mercados ambientales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV), junto con el estado de Jalisco, puso en marcha para profundizar sobre los mercados de carbono más importante de México y América Latina.

Se presume la asistencia de 700 personas de 14 países relacionados con el tema, entre ellos representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala y República Dominicana, además de gobiernos de 8 estados de la República Mexicana, entre ellos Estado de México, Querétaro, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Se reconoce el momento en el que se pone en marcha este tema, porque se da durante la transición del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) de gases de efecto invernadero de México, y desde su fase piloto hacia su implementación completa.

Se reconoce que México hoy lleva a cabo 167 proyectos de carbono que por supuesto ayudan a combatir el cambio climático, siendo la mayoría de ellos desarrollados bajo el Climate Action Reserve, estándar del Estado de California, cuyo potencial asciende a 3.5 millones de toneladas reducidas.

El SCE es la principal política de México para reducir emisiones, cubriendo a 70 empresas del sector industrial y energía que equivalen al 35% de las emisiones nacionales. El compromiso de nuestro país está en el que varias entidades van por fortalecer sus planes para modificar o crear impuestos a las emisiones de carbono, impulsando con esto la lucha contra el cambio climático, donde la exigencia para México es de peso mayúsculo. Un planteamiento relevante ha sido el de Eduardo Piquero, director general de MÉXICO2, que señala que a 10 años de la Ley General de Cambio Climático, se necesita duplicar los esfuerzos para reducir emisiones, por lo que es central el rol del sistema de comercio de emisiones y la generación de proyectos de carbono.

Incluso se pone el “dedo en la llaga” para que la Cuarta Transformación le dé la seriedad necesaria en su proyecto de nación. Se presumió que Jalisco posee una agenda sólida para combatir la crisis climática, basada en el Acuerdo de París. Por lo que a decir de Enrique Alfaro, para ellos la descarbonización incluye instrumentos innovadores de política pública que no sólo favorecen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también promueven el desarrollo social y económico en las comunidades rurales forestales y combaten la deforestación, que, de seguirse esta política, podrá reducirse al 100% en 2030. No hay que perder de vista este asunto, porque pronto sí o sí se le tendrá que dar el peso necesario en la agenda de gobierno de los próximos sexenios.

Multa a Apple. Hoy que a nivel mundial la empresa de la manzana Apple presenta sus nuevos dispositivos, nuevamente se cuestiona su permisividad que bajo la justificación de combatir el cambio climático no ponga en los aparatos que vende cargador de batería, lo cual ha sido condenado, porque hoy no sólo ya no otorga ese elemento sino tampoco ya agrega accesorios como los audífonos, el ejemplo lo ha puesto el Gobierno de Brasil que prohibió a la empresa que fundó Steve Jobs, seguir vendiendo el iPhone sin cargador a partir de esta semana, y aplicó a la empresa estadounidense una multa de 12.2 millones de reales (unos 2.3 millones de dólares) por daños a los consumidores. Aquí en México despierte a las utilidades que defienden a los consumidores quizá y en una de ésas actúan para defender a aquellos que siguen esperando que esta entidad de la 4T tome cartas en el asunto.

OLX invierte. OLX Autos, que tiene a Roberto Villalobos, director ejecutivo, presume que inauguró dos Centros de Atención y Reparación (CAR) Guadalajara, Jalisco, X y la Ciudad de México, todo como parte de su proceso de expansión en la República Mexicana, incluso se jacta que estos nuevos centros de atención y recepción se suman a los ocho que ya operan en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, normalmente en los sótanos de centros comerciales, pero en todo sus documentos no dice que también invertirá específicamente en sus procesos para que usted les venda o compre un vehículo y es ahí donde tienen un desastre, el penoso trato a quienes se acercan a ellos es penoso, y de poca seriedad para darle continuidad a sus clientes o futuros clientes. La advertencia está sí usted piensa acercarse a ellos podría terminar decepcionado, quizá por eso sus oficinas terminaron quebrando en Ecuador y Perú; ya otras como Kavak, les dieron el ejemplo de un crecimiento exponencial sin cuidar los mínimos detalles, allá ellos sino aprenden de las experiencias ajenas.

Voz en off. Contigo, al mando de Allan Cherem, cuya aventura comenzó hace 12 años y que actualmente tiene presencia en 23 estados de la República y más de 3.5 millones de créditos otorgados, anunciará en los próximos días un prepago de 600 millones de pesos en relación a los certificados bursátiles que emitió en febrero de 2020. La idea que tiene entre manos es expandir su catálogo de productos y demostrar solidez ante sus clientes y acreedores en el complejo entorno que vive el sector…