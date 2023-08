En mina San Martín no hay violación de derechos laborales

Al senador morenista Napoleón Gómez Urrutia le hacen falta reflectores que lo hagan salir de su anonimato legislativo. No sólo eso, le urge que desde Palacio Nacional lo volteen a ver para que sea tomando en cuenta y lograr un futuro político en Morena. Hoy a ese “líder minero” lo tienen relegado donde es preferible que su pasado no empañe el proyecto del próximo sexenio.

Quizá por ello se entiende que ahora quiera reflectores donde no los hay, donde hace daño al sector laboral del país con sus pretensiones, pero que a decir de quienes conocen al legislador de la Cámara de Senadores, sabe que no le saldrá su jugada. Este personaje que se exiliara en Canadá por señalamientos de desvío de recursos de su gremio, ha pedido una queja que dio origen a un proceso para abrir un panel bajo las reglas del T-MEC en el que se defina si existió o no denegación de derechos laborales en la mina de San Martín, en Sombrerete, Zacatecas.

En el sector afirman que su finalidad es tener un nuevo pretexto para ignorar el laudo definitivo que lo condena a pagar 55 millones de dólares más rendimientos acumulados desde 2005 a extrabajadores mineros y generar conflictos para presionar por un nuevo cargo político que le dé fuero.

La empresa, se sabe, ha dicho que asumirá este proceso como una oportunidad para que se confirme, de una vez por todas, que nunca ha violado la ley y menos ha impedido que sus trabajadores ejerzan sus derechos constitucionales a tener un trabajo digno y afiliarse a la organización sindical de su preferencia. El llamado que se hace también es a las autoridades para que se entienda lo delicado que se pretende en la mina de San Martín, donde es importante que se ponga punto final a este episodio que, desafortunadamente, ha perjudicado a muchos trabajadores y a sus familias por más de 15 años, y que se confirme una vez más que en ese centro de trabajo no subsiste huelga alguna, ya que es voluntad de los trabajadores continuar laborando.

Hay quienes quieren justificar la acción de Napito, pero se sabe que no existe justificación para haber arrebatado a un grupo de trabajadores mineros la mitad de su vida laboral, argumentando la existencia de una supuesta huelga.

Industrial Minera México confía plenamente en la actuación de las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social en el caso de la mina de San Martín, actuación que siempre ha sido apegada a la ley y ha garantizado el pleno respeto a la libre voluntad de sus trabajadores para ejercer sus derechos. ¿Se escuchará este llamado?. La prioridad se sabe para la empresa son sus trabajadores y sus familias, y una comunidad entera en Zacatecas que depende del trabajo que se desarrolla en la mina, por lo que la apertura de este panel de solución de controversias finalmente dará certeza y tranquilidad a todos los habitantes de Sombrerete, Zacatecas. Después del levantamiento de la huelga, en 2018, la unidad minera San Martín ha recibido inversiones por más de 105 millones de dólares. En sus instalaciones seguras, modernas y sustentables se producen más de un millón 250 mil toneladas de mineral cada año y se generan cerca de mil 300 empleos. Sin duda, un mensaje claro y contundente para la Cuarta Transformación, sobre todo por lo que representa esta industria para la economía del país.

Operando al 100. Ferrovalle envía el mensaje de que todo está bajo control en la terminal intermodal y el movimiento ferroviario de los distintos corredores marítimos opera con normalidad. Apenas fue el pasado lunes 14 de agosto cuando las líneas transportistas reanudaron sus servicios de última milla, restableciendo la entrada y salida de contenedores de la terminal. Los flujos de las plataformas ferroviarias han sido regularizados al 100 por ciento, asegurando un servicio constante y eficiente con origen/destino en los tres principales puertos del país (Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz) hacia el Valle de México. Pero también deja claro los acuerdos alcanzados entre las navieras y las líneas de transporte, siendo del mayor interés seguir generando acercamientos y sinergias con todos los actores de la cadena logística de la terminal.

El compromiso ahora es prestar un servicio eficiente a clientes y usuarios, mismo que ha generado importantes resultados, logrando un crecimiento superior al 25% de arribo de contenedores de exportación e importación, contra el año anterior. La promesa es seguir realizando proyectos e inversiones en infraestructura y equipos de última generación, de la mano con las empresas ferroviarias para agregar más valor en la logística nacional y seguir siendo considerados como el referente intermodal de México.

Voz en off. Tecate da el respaldo al segundo equipo de futbol femenil. Se trata de los Pumas, por lo que con esta acción sigue marcando pasos importantes para promover la igualdad de género en el deporte al apoyar activamente el talento de las deportistas, y contribuir así al crecimiento y al reconocimiento del futbol femenil en México. Este patrocinio continúa demostrando el firme compromiso de Tecate para impulsar la Liga BBVA MX Femenil, respaldar a las mujeres deportistas y contribuir a la igualdad de género dentro y fuera de la cancha. Esta Liga MX Femenil, recordará usted, se creó en el 2017 y desde entonces las jugadoras mexicanas han brillado tanto a nivel nacional como internacional, inspirando a una nueva generación de personas jóvenes atletas y aficionados. Bien…