La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa a AT&T y a Warner Bros., Discovery por 51.5 millones de pesos, por omitir la notificación de una concentración en términos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE o Ley).

Estos cerca de 2.6 millones de dólares se explican luego de una investigación del órgano regulador de competencia por una operación internacional en la que originalmente se planteó la adquisición por parte de Discovery, Inc., del negocio de AT&T conocido como Warnermedia, incluido el negocio mexicano, así como la compra por parte de los accionistas de AT&T del 71 por ciento de las acciones de la empresa resultante de la transacción, que sería renombrada como Warner Bros. Discovery, Inc.

Pero hoy, afirma la Cofece, que antes de que emitiera su autorización, estos agentes económicos llevaron a cabo una serie de actos mediante los cuales separaron sólo una parte del negocio de Warnermedia en México, creando, al menos por un tiempo, estructuras de mercado y relaciones jurídicas que no se encontraban en la operación originalmente notificada y que, por ello no pudieron ser analizadas preventivamente por la comisión que preside Brenda Gisela Hernández Ramírez. Señala puntualmente que, “derivado de los actos para transferir el negocio internacional de Warnermedia, incluyendo arreglos para separar sólo parte del negocio mexicano, la concentración, en sus nuevos términos superó los umbrales establecidos en el artículo 86, fracción II de la LFCE, por lo que debía ser notificada a la Cofece”, lo cual no ocurrió e impidió a esta autoridad analizar la operación de conformidad con lo establecido en la ley.

Para quien no recuerde, a inicios de 2021, AT&T anuncio la escisión de su negocio de medios Warner Media para dar origen a una alianza con Discovery. Así nació la nueva compañía de medios controlada en 71 por ciento por AT&T y en 29 por ciento por los accionistas de Discovery. Luego, Warner Bros., Discovery (WBD) compró las subsidiarias mexicanas de Warner Media, en lo que también entró la distribución HBO Max en México, lo cual fue respaldado por Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Incluso señala que en esta transacción se adquirieron diversas subsidiarias extranjeras con efectos y nexos materiales en México, pues reciben ingresos y ventas originadas en territorio nacional. Y aquí otro dato interesante en este caso, porque por lo anterior, se inició el procedimiento de verificación (expediente VCN-005-2022) y se consideró que la concentración no implicaba riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia, por lo que fue autorizada, pero la sanción es por la omisión de notificar una concentración en los términos que establece la LFCE. Hay un elemento por el que aún podría detenerse este millonario castigo, ya que los involucrados pueden ir al Poder Judicial de la Federación para revisar a profundidad la debida actuación de la Cofece, porque se deja claro que concentración no implica riesgos a la libre competencia.

Respaldo a Alsea. Alsea acaba de recibir el espaldarazo que necesitaba para continuar con sus proyectos de negocio. Se trata de Fitch Ratings, que le subió las calificaciones de riesgo de emisor (IDR) en moneda extranjera y local de largo plazo de Alsea a ‘BB’ de ‘BB-’, sus notas senior a ‘BB’ de ‘BB-’ y las notas senior de su subsidiaria Food Service Project, S.A., a ‘BB’ de ‘BB-’. Además, la calificación de largo plazo en moneda local de Alsea ha sido mejorada a ‘A+(mex)’ de ‘A-(mex)’, y su calificación de corto plazo en moneda local mejoró a ‘F1(mex)’ de ‘F2(mex)’ con una perspectiva Estable. Lo relevante del documento es que refleja una recuperación constante y exitosa en la rentabilidad operativa de Alsea. Incluso se destaca lo registrado durante seis trimestres consecutivos de fuerte crecimiento en las ventas, destacando un incremento de 38.7 por ciento en Ventas Mismas Tiendas (VMT) en el 2T22.

HSBC Banca Privada. HSBC, que preside y dirige Jorge Arce, presentó su negocio de Banca Privada Global en México, el cual promete ofrecer a los clientes de este segmento productos de clase mundial, experiencia y conectividad con otros mercados para atender sus necesidades patrimoniales, de inversión y banca internacional.

Sus clientes en México podrán acceder a los mejores servicios bancarios a través de las plataformas digitales Global View y Global Transfer* de HSBC, las cuales permiten visualizar diferentes cuentas en varios países en una sola pantalla y realizar transferencias entre ellas.

Voz en off. Baileys, la famosa bebida de crema de whisky irlandés, será cómplice de la Churrería El Moro, para innovar las opciones que ofrece a sus clientes. Así que si usted va a este lugar -que fundó en 1935 en la Época de Oro de México, Francisco Iriarte-, podrá encontrar esto en su menú, al cual le urge perfeccionar sus procesos y sus otras opciones que ofrece en sus sucursales, porque su elevado costo y su baja calidad queda patente y, por supuesto su incursión a otros mercados no fue nada exitosa, incluso si se menciona su salida de Palacio de Hierro, donde otra marca hoy ocupa su lugar…