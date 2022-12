La oferta de Televisa a Megacable

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una buena jornada el día de ayer, entre otras cosas, por la noticia de la oferta que hizo Grupo Televisa a Megacable para fusionar sus unidades de negocio de banda ancha y cable. En medio de un cierre de año complicado para la empresa Megacable, que aumentó los precios de su servicio de Internet y reportó en el tercer trimestre del año una caída en su utilidad del 11.3%, respecto al mismo periodo del año pasado, como resultado de la inflación, impuestos y costos de servicios provocados por su estrategia de expansión, el gigante de medios le lanzó un salvavidas, pero ésta decidió no tomarla.

Francisco Javier R. Bours Castelo, presidente del Consejo de Administración de Megacable, su director general, Enrique Yamuni, y el resto de los miembros del consejo tenían en sus manos una oferta muy atractiva que les permitiría mantener el 45% de la nueva compañía. Además, la transacción fijaría una prima en Megacable 19% más alta que izzi, de Grupo Televisa, usando una métrica de valoración que compara el EBITDA de los últimos 12 meses, de acuerdo con un comunicado que publicó Grupo Televisa para aclarar rumores que surgieron desde temprano.

El mercado y analistas financieros vieron con buenos ojos la idea de una nueva empresa mucho más sólida para competir contra los otros grandes competidores, Totalplay y Telmex, y calmar las preocupaciones de los principales inversionistas del sector sobre la guerra de precios en sus servicios. Asimismo, los títulos, tanto de Megacable como de Televisa, repuntaron previo a la aclaración (13.47% y 9.86%, respectivamente). A pesar de la negativa, Televisa informó que varios accionistas han mostrado curiosidad y que seguirá buscando alternativas para dialogar con Megacable sobre la oportunidad de fusionarse.

Nueva comisionada. A Andrea Marván Saltiel se le hizo tomar protesta como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por un periodo de nueve años, esto luego de vivir el proceso de acreditar el examen de conocimientos aplicado por el Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ratificación por el Pleno del Senado de la República, le da un respiro a la Cofece de no seguir actuando con pretextos por falta de comisionados, por lo que con su asignación ahora son cinco de siete los que deben conformar este órgano.

Monterrey competitivo. Monterrey está encabezando la lista de ciudades más competitivas para atraer inversiones en 2022 en México, esto de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de esa ciudad fronteriza, debe de estar haciendo algo bien en la capital de Nuevo León que repuntó tres posiciones en comparación con el año pasado dice el Imco. Así que sí usted desea conocer lo atractivo que está siendo esta ciudad acérquese a ver el documento en sus detalles, para ver si sus dineros los pone en esa ciudad.

Voz en off. Es el propio Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que entrevista tras entrevista confirma lo que en este espacio le adelantamos, que en el concierto del Conejo Malo hubo boletos duplicados y clonados, pero además no falsos como ha querido afirmar Ticketmaster. Incluso que sus ejecutivos son corruptos, delincuentes, y operan dentro de esta empresa, pero además que existe ya investigación sobre su modus operandi. Así que la investigación sobre este compañía seguirá eso sí dejando claro que el recinto, el Estadio Azteca, no es culpable de este atroz acontecimiento que Ticketmaster quiere minimizar. Hoy hay abogados ofreciendo sus servicios para proceder con denuncias penales por el delito de fraude. Hay que avisarles a estos personajes que ya avanzan iniciativas para regular y aumentar las penas contra la reventa y falsificación de boletos, para evitar situaciones como las ocurridas del recién fin de semana donde se aprovechan de vacíos legales para cometer delitos. Así que este episodio no termina aún, donde nos dicen una fuente de alto nivel que en sus oficinas corporativas está a punto de anunciarse la mejor negociación para no poner en riesgo los nombres de sus empleados involucrados en el tema con el consejo de sus abogados, y no lastimar más su reputación que hoy para los ojos de consumidores y artistas, ya no vale absolutamente nada, y que la idea de sí desaparecerla está más firme que nunca, seguiremos escuchando más sobre el asuntos…