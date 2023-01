Palacio Nacional se reúne con Citigroup

Haga sus apuestas, pero es un hecho que cuando Jane Fraser, CEO de Citigroup, se reúna con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, será para darle a conocer la decisión final sobre quién será el próximo dueño de Banamex, aunque se diga que esto no está previsto, porque usted sabe que se necesita el visto bueno de la 4T. Este proceso está en su recta final, y sólo faltan detalles puntuales en los que se están trabajando, más allá de si aún Banca Mifel, de Daniel Becker, está con la cartera abierta después de que se dijera que le pidieron desistir de su interés por el Banco Nacional de México, y si Germán Larrea, sea el gran ganador de esto que ya no quieren los estadounidenses o no, pendientes legales tienen que atenderse, y eso será también uno de los tantos temas que se deban hablar con el gabinete de la Cuarta Transformación. Esta operación a nivel mundial ha llamado mucho la atención, por ello, la relevancia en este encuentro, donde continúa la especulación de que sea por medio de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado bursátil; es posible.

Lo que se dijo desde una mañanera es que se deseaba que se quedara en manos de mexicanos, por ello se dijo que hasta el asesor de la Presidencia, Alfonso Romo, estuvo comisionado a convencer a empresarios para armar la “vaquita” y quedarse con Banamex. Ya ni quién se acuerde que Banorte, Santander, Inbursa, y otros, levantaron la mano presumiendo capacidad de adquisición, pero que resultó en una reflexión sobre sus carteras y prefirieron enfocarse a sus negocios. En Citigroup no dejan de presumir lo que significa para quien apueste a México, pero justifican su salida diciendo que ya no es de su interés seguir en ese segmento del negocio. La oferta de Germán Larrea es de 11 mil millones de dólares, que más o menos es el total de los activos de Banamex.

Además, el interés de esta reunión es el acervo cultural y la marca Banamex y, por supuesto, el nombre de quién sería el bendecido para quedarse al frente de esta institución financiera. La baraja se pone en la mesa con los nombres de Fernando López Guerra Larrea, Ricardo Larrea Zepeda-Carranza, Leonardo Contreras Lerdo de Tejada. Ya veremos cuál es la noticia de esto en el que está atento el sector financiero del país; pero, aunque Mark Masón, director financiero de Citigroup, haya dicho que descartan la opción de desincorporar los negocios de banca de consumo y empresas de Citi México, le podemos decir que nada está decidido e incluso sigue latente la opción de la oferta pública.

Relevo Canacintra. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) podría sentar un hito histórico, pues por primera vez dos mujeres se disputan la presidencia de uno de los organismos empresariales más importantes a nivel nacional. Hablamos de Esperanza Ortega Asad y María de Lourdes Medina Ortega, quienes se han destacado por contar con una amplia trayectoria en puestos estratégicos para el sector. Medina Ortega, quien arrancó campaña el pasado 18 de enero, es reconocida por haber sido la primera mujer en presidir el Concome; además, en la actualidad se encuentra al frente del Patronato de Empresarios del Estado de México. También en la Canacintra ha ocupado puestos clave, basta recordar que encabezó la Comisión de Mujeres Industriales en la delegación mexiquense e incluso también fue tesorera y presidenta de dicha Delegación.

Festeja el “Osito”. El osito Bimbo quiere festejar el 50 aniversario de su panadería ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, mostrando el poder de sus músculos llenos de billetes verdes, por ello, invertirá 50 millones de dólares en la CDMX. Lo que se sabe es que esos recursos le permitirán desarrollar distintos proyectos y mejoras en esta panadería, incluso el director general de Bimbo en México, Miguel Ángel Espinoza Ramírez, confirmó que la inversión está orientada a la instalación de una nueva línea para la elaboración de más pan, como croissants.

Voz en off. Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, falleció. Sí, usted lo recuerda, fue un incansable promotor de México impulsando justamente el comercio exterior…