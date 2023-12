Preocupación en vales de despensa

En el sector de vales de despensa, un mercado que supera los 80 mil millones de pesos en el país, hay mucha preocupación sobre un grupo de empresas que podrían estar engañando a las entidades públicas. Se trata de Bargonza, SAPI de CV; Isibit, SAPI de CV; Monederos Pay Company, SA de CV, y Frabaca, SA de CV, las cuales comparten funcionarios y representantes legales. Estas empresas han participado en los últimos meses en los mismos procesos de licitación, presentándose como entidades independientes y ofreciendo propuestas económicas que parecen estar coordinadas.

A pesar de que esto está totalmente prohibido en la ley, ya que ésta señala y sanciona como concentración ilícita cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades y que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados, esto parece no importale a estas empresas que se han presentado en diversos procesos de licitación engañando a las dependencias convocantes haciéndose pasar por compañías independientes.

Y es que todas estas empresas tienen un común denominador: Francisco Pérez Juárez, empresario que fundó y dirigió Suven, SA de CV, compañía que acumula más de seis sanciones por incumplimientos con diversas dependencias, además de enfrentar denuncias penales en curso. Pareciera que, al no poder operar con Suven, Pérez ha modificado su estrategia, ahora trabajando detrás de estas nuevas empresas para seguir engañando a las dependencias gubernamentales.

El tema no es menor, ya que es crucial para el gobierno contar con proveedores serios y libres de antecedentes fraudulentos en el suministro de vales de despensa para sus trabajadores. Esta prestación es una parte fundamental de los beneficios para los empleados, garantizando su bienestar y contribuyendo a su calidad de vida. Un proveedor confiable no sólo asegura la transparencia en los procesos de licitación, sino que también garantiza que los recursos destinados a estos programas lleguen efectivamente a quienes los necesitan, sin desvíos ni irregularidades. La buena elección no sólo fortalece la confianza en el sistema, sino que también respalda el compromiso del gobierno con la equidad y el buen uso de los recursos públicos.

Visa compra Prosa. Visa quiere acelerar la adopción de pagos digitales en México y, para ello, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Prosa, esto para acelerar la adopción de pagos digitales seguros e innovadores en el país. Prosa continuará operando como una empresa independiente con su propia infraestructura tecnológica, que funge como cámara de compensación donde se procesan los pagos con tarjetas de crédito y débito, y Visa buscará expandir la oferta de productos de Prosa con nuevas soluciones digitales, así como compartir su experiencia y conocimientos gestionando una red global y un conjunto de capacidades tecnológicas. Visa, además, trabajará con participantes del ecosistema de pagos mexicano, incluyendo las entidades reguladoras, los accionistas actuales y la gerencia y junta directiva de Prosa, para garantizar que el cierre de la transacción se complete con total fluidez. Ojalá que la empresa privada Promoción y Operación, SA de CV, (Prosa) haya solucionado sus delicados problemas cuando, en 2019, tuvo un incidente que afectó a más de 25 millones de usuarios, donde nunca quedó claro cómo sancionó el Banco de México esta grave falla.

Uber y taxistas de Cancún. Parece existir una luz al final del túnel en el conflicto entre la plataforma Uber y los taxistas unidos de Cancún, Quintana Roo. Resulta que uno de los acuerdos es que el usuario podrá elegir en la aplicación de chofer privado entre un vehículo de Uber X o un vehículo tipo taxi. Se dice que este pacto es para que los clientes tengan un menor tiempo de espera para iniciar su viaje, pero la realidad es que sus enfrentamientos ya estaban en un nivel delicado, de agresión, que ya ponían en riesgo la integridad de los turistas. Ojalá Uber haya aprendido de sus errores del pasado, porque hoy por hoy su servicio ya es de lamentable calidad donde, para tranquilidad de los mexicanos, ya existen otras opciones.

Voz en off. El avión Boeing 737-800, que pertenecía a la Fuerza Aérea Mexicana y que será parte del espectáculo de inauguración de servicio de la nueva Mexicana de Aviación, ya esta en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Este martes será el espectáculo de la reinauguración.