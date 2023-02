Preocupante minimizar robo en Buró de Crédito

En Buró de Crédito, que dirige Mauricio Gamboa, han querido minimizar el robo y venta de una base de datos del 2016 con información del historial crediticio de personas físicas, que a decir de ellos, fue obtenida de manera indebida, sin ninguna sospecha de posible hackeo. Lo que confirmaría que el robo fue interno, de sus propios ejecutivos, porque ¿de qué otra forma lo explicarían?, ellos tratan de dar tranquilidad al decir que es inservible, porque esa información ya se borró al ser de siete años atrás.

Pero, incluso si usted estaba en esa lista y hoy continúa en el Buró y sus datos siguen siendo los mismos de ese entonces, ahí es donde está la preocupación, porque quizá sus plásticos ya no son los mismos y sus ingresos quizá tampoco, pero sí sus datos personales y el acceso a su historia crediticia, entonces así como que no pasó nada, tampoco. Este Buró es una Sociedad de Información Crediticia (SIC), autorizada por Hacienda, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar, así que estas mismas instancias son las que tienen que exigir que se sepa hasta dónde llegó este grave problema que para ellos no significa nada.

Más allá de que el Buró de Crédito diga que los datos del historial crediticio de sus usuarios se encuentran protegidos e inalterados, es lo que menos se esperaría al tener esa obligación y vivir del mismo. Usted recordará que en 2005 nació Círculo de Crédito, siendo una alternativa luego del desgaste y desconfianza en el Buró de Crédito, al igual que las instituciones que con la tecnología han surgido, ya que lo consideran obsoleto. Pero, para ser más claros la que es más antigua es una empresa tecnológica financiera que tiene casi 27 años en México y que permite conocer el historial crediticio; mientras que el Círculo de Crédito es una entidad privada que gestiona una base de información privada que ofrece velocidad de autenticación de los datos que las empresas financieras necesitan de forma instantánea. Pero, regresando al “pequeño” problema de Buró de Crédito, la responsabilidad hoy la tienen la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la CNBV, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para saber qué realmente sucedió, hasta dónde realmente llega la afectación y cuáles serán las sanciones por esto, que repetimos, quieren minimizar, pero hoy lo tienen a usted en un delicado peligro.

Inversión Navistar. Navistar México invertirá más de 120 millones de dólares durante los próximos tres años para ampliar el área de pintura de cabinas de su planta en Escobedo, Nuevo León. Lo que desea es incrementar la capacidad productiva de su fábrica, para satisfacer gradualmente la demanda de los mercados de exportación y doméstico. Bernardo Valenzuela, presidente de Navistar México y Exportación, y su equipo están atentos a las decisiones de las empresas que hoy aspiran a ver a Navistar como principal proveedor de negocios para la consolidación de sus proyectos. Si usted recuerda sus instalaciones en Escobedo, éstas son las más grandes de Navistar en el mundo. Tienen una extensión de más de 110 hectáreas, con capacidad para producir 67 mil vehículos comerciales al año, los cuales se exportan principalmente a Estados Unidos y Canadá.

Decididas Summit. Con la finalidad de impulsar a más mujeres a invertir en su futuro y en el de su comunidad, el próximo 28 de febrero y el 1 de marzo se llevará a cabo en la CDMX el primer “DMI Decididas Summit 2023: Decido invertir en mí”, una platafoma que busca contribuir a la equidad de género y tender puentes entre el capital privado y los liderazgos empresariales, académicos, culturales, políticos y sociales de Latinoamérica.

“Decididas Summit 2023: Decido invertir en mí”, contará con la presencia de figuras como la economista argentina y exdirectora de Economía, Igualdad y Género en Argentina, Mercedes D’Alessandro; la cineasta y activista estadounidense, Abigail E. Disney; la empresaria mexicana, María Ariza; la diputada y activista zapoteca, Eufrosina Cruz Mendoza; la profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del ITESM y Faculty Associate de Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, Paola Ricaurte; la abogada y activista fundadora de Justice for Migrant Women, Mónica Ramírez; la directora de la Liga MX Femenil en México, Mariana Gutiérrez; la empresaria mexicana y presidenta de ManpowerGroup LatAm, Mónica Flores; la actriz, productora y activista Eréndira Ibarra y la escritora española Sara Torres, por mencionar algunas.

Apoya IATA. Después de un enfrentamiento entre quienes dicen que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sí está listo para operar como terminal de carga y quienes dicen que se tiene la infraestructura, pero no para operar como terminal de carga, finalmente la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha dicho que trabajará de la mano con las autoridades de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para asegurar una transferencia exitosa de las operaciones exclusivas de carga, con lo que avanza la 4T en su deseo que consolidar esa terminal para darle respiro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y a sus operaciones con la salida de esas aeronaves. Lo que afirman las empresas que se dedican a ese negocios es que, de alguna manera, los consumidores absorberán parte de lo que será esta nueva etapa y reconfigurará el costo de su uso.