¿Quiebra Aeromar? Viene Huelga

Las declaraciones de pilotos miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México hacen saber que están las horas contadas para la aerolínea Aeromar, ya que en unos días esta aerolínea se iría a huelga. La fecha está pactada para el 14 de octubre, todo por el incumplimiento de pagos y acuerdos no cumplidos por el dueño de la empresa, Zvi Katz.

La mala noticia es que no existe ni una mínima esperanza de que el gobierno de la Cuarta Transformación desee rescatarla mucho menos que la quiera para convertirla en aerolínea bandera del ejército administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El inminente caso de empresa pobre empresario rico parece destinado a volver a ocurrir, incluso mucho menos pensar en un negocio tripartita. Al que se le ve nervioso y muy preocupado es a José Alonso, secretario de prensa de la ASPA, sí lo ve dele un abrazo y consuelo porque pronto tendrías que dárselos a los trabajadores que quedarán desempleados.

Adiós Mexicana. Y ya que hablamos de aerolínea. Una señal más de que a los extrabajadores de Mexicana de Aviación nunca se les volverá a ver en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es que autoridades han entregado a Volaris, el área de mostradores que perteneció a la extinta aerolínea mexicana. Afirman que todo se dio de manera legal, pero aún con todo y todo no se deja de un lado, el sospechosismo en esta situación porque a los extrabajadores de la que hasta hace poco se habló para convertirse en la compañía aérea del ejército caminan de promesa en promesa. Se habla que alguien más presentó una propuesta para hacerse de esos lugares donde estaba una cafetería y comercio pero no, no prosperó.

Spin Financiera. Spin de Oxxo obtuvo la autorización de las autoridades financieras para operar como institución de fondos de pago electrónicos. ¿Qué significa esto?, que ahora está amparada por la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech. Lo que vendrá ahora es convertirse en uno de los medios de pago más importantes del país por lo que a esto aún le falta mucho por trabajar. El atractivo del negocio está claro, ya que hay inumerables solicitudes en Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar bajo la Ley Fintech, regulación que entró en vigor en 2018.

Van por Hotel. A Grupo Hotelero Santa Fe, le están coqueteando para comprarle uno de sus activos. Los hoteleros afirman que aún que es una oferta no solicitada la van analizar, pero incluso ya firmaron una carta de intención no vinculante, para la posible venta. El tema aquí es que se analizará si es conveniente deshacerse de ese activo y si este proceso entra en sus planes. Apenas esta cadena hotelera pactó un acuerdo para adquirir un hotel en la Riviera Maya, Quintana Roo, que tiene 195 habitaciones y se ubica en uno de los destinos turísticos más importantes de la República Mexicana.

Presentan Tequila. Después de 14 años, Tequila Casa Dragones presentó su cuarta expresión, se trata de Tequila Dragones Reposado Mizunara, primer tequila reposado exclusivamente en barricas nuevas de Mizunara, un roble poco común de origen japonés, empleado tradicionalmente para añejar whiskys. Con esto presume su apuesta por la innovación, ofreciendo ahora una nueva etiqueta totalmente diferente y de alta gama, en una categoría más para sorprender y enamorar a los conocedores de tequila.

Buena relación. Los miembros del Consejo Coordinador Empresarial quieren la mejor relación posible con Raquel Buenrostro Sánchez que se perfila para poner en marcha su conocimiento y experiencia en la misión que le ha encomendado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al frente de la Secretaría de Economía. El deseo es generar un buen clima económico, diálogo y para dar continuidad con los proyectos avanzados con Tatiana Clouthier Carrillo. La confianza está puesta en Buenrostro Sánchez, para trabajar en favor de la reactivación económica de México.

Voz en off. Maru Escobedo dice adiós a México para hacerse cargo de BMW Group Brasil. Esto será efectivo a partir del primer día de enero de 2023, en sustitución de Aksel Krieger…