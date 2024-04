Relevo en Walmart México

Walmart de México y Centroamérica quiere ser la que marque la tendencia de tener un experto en el negocio omnicanal como presidente y director general; por ello, va a proponer a Ignacio Caride, para ese puesto en su próxima asamblea de accionistas, un movimiento estratégico para fortalecer su negocio.

Caride, actual vicepresidente de la división de e-commerce, se perfila como sucesor de Guilherme Loureiro, quien ha liderado la empresa durante poco más de ocho años. El legado de transformación y liderazgo de Loureiro, quien ha sentado las bases para la construcción de nuevas verticales dentro del ecosistema de Walmart, quizá de sus errores de los que ahora se arrepienten es desaparecer los Superama, y otros claro, pero envían el mensaje de que todo fue positivo. Ignacio Caride es un tipo amable, que se sabe conducir como líder de e-commerce, por lo que ahora quieren fortalecer sus estrategias clave para fortalecer la posición de la empresa en el mercado, incluyendo el lanzamiento de Cashi, una plataforma de servicios financieros, y la estrategia de crédito y remesas.

Regaño a Megacable. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha impuesto obligaciones específicas a Megacable Holdings debido a su poder sustancial de mercado en televisión y audio restringidos en nueve localidades mexicanas. Estas medidas incluyen implementar un Servicio Mayorista de Reventa del STAR y limitar los plazos forzosos para la contratación de servicios, entre otras. Megacable dice que no se va a dejar y que presentará una demanda de amparo contra estas medidas, argumentando que el IFT se extralimitó en sus facultades. Ya veremos cómo se pone este agarrón, pero tenga la seguridad de que se debe encaminar esta discusión en cómo va a beneficiar a la población de nuestro país. Quizá Megacable hubiera analizado si era conveniente adquirir parte del negocio de Axtel, que ahora le está generando un gran dolor de cabeza.

Rentar auto. Balety y Romio se han fusionado para crear una nueva startup que ofrecerá servicios de alquiler de autos en México, específicamente en Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, Los Cabos y Cancún. ¿Será rentable aún este negocio en México?, ya lo veremos, pero estas firmas piensan que aún puede florecer en medio de las app de chofer privado, y otras opciones transporte, incluso pensando en el caos que ya es circular en las ciudades donde le apuesta a operar. Dice que va a operar bajo el esquema de carsharing, con el objetivo de reducir el impacto ambiental al disminuir los niveles de dióxido de carbono.

Volvo aclara. Y hablando del sector automotriz, todo fue exaltación al enterarse todo el sector automotriz del anuncio de que Volvo, haría la instalación de una planta automotriz en nuestro país que camiones, pero no terminaba el día cuando se tuvo que aclarar que no sería Volvo Cars, la que haría esta inversión sino Volvo Trucks, para instalación, que tendrá aproximadamente 1.7 millones de pies cuadrados, y se centrará en la producción de vehículos convencionales de servicio pesado para las marcas de Volvo y Mack, para una mayor capacidad adicional para atender los mercados de Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica. Eso sí hay que seguir de cerca este asunto porque al sindicato United Auto Workers (UAW) no le gustó mucho esta noticia y van a analizar esta decisión hasta en la parte legal.

Voz en off. Grupo Sports World nombró a Gabriela Vieira do Prado como directora general, en sustitución de José Rodrigo Riveroll Otero, quien dejará el puesto a finales de este mes. La salida de Riveroll fue acordada en común acuerdo con el consejo de administración, poniendo fin a una gestión de ocho años…