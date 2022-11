Sancionan a GEN Ambiental

La empresa de servicios ambientales GEN, que pertenece a Promotora Ambiental, S.A.B de C.V, ha sido sancionada por incurrir las disposiciones existentes para la recolección, y disposición final de residuos sólidos, dispuestas en el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Bando Municipal de Ecatepec. ¿Por qué es de relevancia este caso?, porque no es la primera vez que esta empresa cuyo Consejo de Administración encabezado por Alberto Eugenio Garza Santos, comete un daño al medio ambiente. Los detalles de esto se plasman en un documento del que ha hecho conocimiento el morenista Fernando Vilchis, donde se dice que ahora la división GEN ha derramado lixiviados (líquidos contaminantes) y residuos sólidos colectados en el territorio municipal.

Imagine usted esta compañía que se supone tiene origen en el cuidado del medio ambiente, pero termina dañándolo. Así esta firma de Monterrey, que dice brindar el servicio privado de recolección, manejo y disposición de residuos industriales y comerciales. Las amonestaciones del pasado no han servido para absolutamente nada, para que corrija, porque no ha entendido nada. Presume incluso tener la NOM-083-SEMARNAT-2003, incluso cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, y trabajar para infinidad de empresas, pero quizá no sea la mejor opción para usted que busca una que realmente respete al medio ambiente, más cuando acaba de transcurrir la COP27 en la ciudad egipcia, Sharm el-Sheij. Ya es constante que sea sancionada PASA como también se le conoce, se equivoque, y se disculpe, así que de la gravedad de las sanciones depende que respete y entienda de una vez por todas, o que pierda clientes quienes confían hasta ahora en ella para el tratamiento de desechos. Veremos.

Cotiza Unifin. Y ya que hablamos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), llamó la atención que fuera noticia, que Unifin Financiera, la arrendadora que tiene graves problemas financieros siga con sus operaciones. Y por supuesto que puede hacerlo, las reglas lo permiten y mientras siga con el cumplimiento de las disposiciones de la BMV, ahí seguirá con el penoso señalamiento de ser uno de los “patitos” feos de los inversionistas. José-Oriol Bosch sabe que el mayor mercado bursátil es un negocio, aun cuando tenga algunos no queridos que sólo provocan preguntas vergonzosas, y uno de ésos es Unifin.

Vergonzoso momento. La empresa Sí Vale pasó el vergonzoso momento de que se filtrara la resolución de su más reciente Asamblea de Accionistas, donde decidió separar temporalmente de su cargo a su director general Gerardo Yépez, por una investigación sobre determinadas operaciones comerciales y financieras de la compañía. Esto que sí sucedió o ellos ratifican, quedará en la historia de las empresas valeras cómo un penoso episodio que no debe suceder en ninguna compañía. Gaëtan Chauderlot, Julien Anglade y Youssef Achour viven un duro golpe. Hoy su postura oficial es aceptar la filtración y decir que esperarán tener una resolución para compartir más detalles al respecto.

Electo BID. Se termina la aventura para Gerardo Esquivel, candidato de México a ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hoy el elegido para los próximos 5 años es Ilan Goldfajn, de Brasil. Con la efervescencia de la Copa del Mundo de Futbol, muy pocos se enteraron de este doloroso acontecimiento para la Cuarta Transformación. La Asamblea de Gobernadores del Banco se reunió en la sede del BID en Washington, D.C. A alguien, un ocurrente en Palacio Nacional, se le ocurrió nos dicen, la idea de manifestar la molestia de no elegir al mexicano, incluso la absurda idea de pedir el llamado voto por voto, casilla por casilla.

Voz en off. Atlas Renewable Energy inauguró el Parque Solar La Pimienta, en el estado de Campeche, con una inversión cercana a 440 millones de dólares. Se estima que este parque solar producirá un estimado de 789 gigavatios hora anuales, convirtiéndose en la segunda planta en operaciones de su tipo más grande de México…