Señalan Impunidad en Caso Unifin

Lo menos que usted escuchará de Rodrigo Lebois Mateos, es que es un defraudador, incluso acusan que las autoridades dejarán impune su caso y a quienes le ayudaron a salir de la nefasta situación en que dejó a Unifin. Instituciones financieras nacionales e internacionales están involucradas, donde se acusa a personajes que están en todo momento a las órdenes de Lebois Mateos, cuya señal clara fue la aprobación del convenio concursal con irregularidades de la penosa firma que construyó. Hoy más allá de que se mencione en esto a The Bank of New York Mellon, los nuevos dueños quieren desaparecer de toda historia de Unifin, el nombre de Rodrigo Lebois.

Hoy la extensa reestructura financiera y operativa después de la aprobación de un convenio concursal por un juzgado federal ha permitido a la empresa salir del concurso mercantil en el que ingresó a principios de 2023 por los errores del bon vivant Lebois Mateos. El nuevo grupo de control preparará una transición fluida hacia una nueva etapa, ahora con una estructura financiera renovada. Sergio Camacho, director general de Unifin, dice que todas las acciones y actos corporativos necesarios para la implementación y cierre de las transacciones del convenio concursal se han realizado según el calendario establecido con sus asesores externos.

Se dice que la reestructura se debió en parte a la crisis de las financieras no bancarias, que limitó el acceso de Unifin a financiamiento, pero la realidad es que Lebois Mateos tomó muy malas decisiones, incluso querer estar en las grandes ligas patrocinando un auto de la Fórmula Uno, y quien es testigo de eso es Felipe Calderón, quien incluso hasta donde se sabe es titular de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Pero bueno, en agosto de 2022, la empresa suspendió sus obligaciones financieras debido a una situación crítica de liquidez y capitalización, lo que llevó a Unifin y sus subsidiarias a entrar en concurso mercantil en enero de 2023 para negociar con sus acreedores bajo protección judicial.

El proceso concluyó en enero de 2024 con la aprobación del convenio concursal, que incluyó una significativa dilución de los antiguos propietarios, otorgando el 90% del capital social a los nuevos dueños y el 10% restante a los anteriores. A pesar de la reestructura, Unifin aún enfrenta desafíos considerables, como la crisis del sector de financieras no bancarias y la implementación de la nueva estructura organizativa. Una estructura reorganizada y una base de capital renovada, debe ser la obligación, pero deberá gestionar eficazmente estos desafíos para asegurar su estabilidad y crecimiento futuro.

Obra carretera 4T. Durante la entrega de la modernización y ampliación de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, en el tramo Las Vigas-Límites de los estados de Guerrero y Oaxaca, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, afirmó que la obra beneficiará a las comunidades y pueblos de ambas regiones. El evento de inauguración fue encabezado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y contó con la presencia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. López Obrador reconoció el trabajo de Nuño Lara y de los ingenieros de la SICT. También informó que en los dos meses restantes de su administración, se llevarán a cabo más inauguraciones de proyectos de infraestructura, incluyendo caminos.

Cierran Oxxos. Penosamente pero, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) confirmó el cierre de sus tiendas y gasolineras Oxxo en Nuevo Laredo por actos de violencia. Versiones decían inicialmente que había sido por el vencimiento del contrato con el proveedor del software, pero se aclaró que la decisión fue tomada por motivos de seguridad. FEMSA afirma que esta situación pone en riesgo la integridad de sus colaboradores.

Voz en off. Este fin de semana falleció el reconocido empresario del estado de Hidalgo Jorge Conde Gómez. En su historia tiene numerosos negocios de éxito. Condolencias se emitieron por su trayectoria, el gobernador de la entidad, Julio Menchaca, no dejó pasar la oportunidad de enviar condolencias para con la familia y amigos del originario de Pachuca…