TelevisaUnivision, Favorita

Las transmisiones de los partidos de la ronda de semifinales del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, disputados entre América y Chivas, así como entre Cruz Azul y Monterrey, TelevisaUnivision fue la favorita entre los televidentes al generar 76% de la audiencia total de los encuentros, llegando a 30 millones de personas a nivel nacional. En suma, los partidos de ida y vuelta de la semifinal entre América y Chivas fueron vistos por un total de 14.3 millones de televidentes a través de la señal de TelevisaUnivision, superando en 51% la audiencia obtenida por su competidor más cercano. La Liga MX con su gran final, entre América y Cruz Azul, será de gran relevancia para TelevisaUnivision.

¿Habrá reforma fiscal?. Y hablando de Televisa, interesante lo que dijo la candidata a la Presidencia Claudia Sheinbaum, en el programa Tercer Grado. En caso de ganar la elección no buscará una reforma fiscal para aumentar la recaudación al inicio de su gestión. Eso sí, se buscará hacer uso de herramientas que existen, y deja ver que una de ellas será aumentar la recaudación con la digitalización y simplificación de trámites, además de la tecnificación de las aduanas. Y, bueno, que ya se tiene plan para apoyar a la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la no sorpresa, la refinanciación una parte de su deuda que vence durante 2025. Y, ojo, que un reto es el tema del déficit fiscal.

Ataque a HIR Casa. Preocupación hay en HIR Casa, esta empresa de financiamiento inmobiliario que forma parte de Grupo HIR, confirmó que sufrió un ataque cibernético a su página de Internet. Ellos se dicen víctimas de esto, y adelantan que no se filtró información sensible o confidencial de la compañía. Como siempre dicen que iniciaron una investigación, y ya sabe usted, a esperar que se baje la efervescencia de lo acontecido para no generar sospechas de sistema endeble y que pudieron protegerse y fortalecer su seguridad cibernética y hasta ahí, a esperar que se olvide el caso. Ya veremos si al final darán una respuesta respetable sobre este hecho que no debió suceder. Atentos.

Reconocimiento a Xcaret. Grupo Xcaret ha recibido, por 23er año consecutivo, el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Este reconocimiento se concede a empresas que demuestran un fuerte compromiso con prácticas comerciales éticas, sostenibles y socialmente responsables. La obtención del distintivo ESR se basa en un proceso de autodiagnóstico documentado por la empresa y verificado por Cemefi. Esta distinción se otorga a aquellas organizaciones que cumplen con los estrictos indicadores de cumplimiento del índice de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Golondrinas BMV. Le cantaron las golondrinas a José-Oriol Bosch Par, como director general de la Bolsa Mexicana de Valores, lo relevará en el cargo Jorge Alegría Formoso, viejo conocido en el ámbito financiero. Bosch Par tuvo un sexenio complicado, no sólo por la pandemia y el contexto económico, sino también porque muchos le dijeron adiós a este mercado bursátil para irse a Biva o simplemente ya no les gustó estar ahí, ya no fue de su interés. Retos importantes tiene por delante Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración del Grupo BMV, sobre todo porque están a la expectativa de con quién tendrán que trabajar en los próximos seis años.

Voz en off. TeleVía presume la llegada de Rodrigo Bernal Chapa, como nuevo director general. Dice que va por el fortalecimiento de la empresa para mantener el liderazgo en el sector del telepeaje. Ojalá y eso se cumpla en lo inmediato, porque hoy sigue siendo insufrible su operación, y en esto también incluya la lentitud en el reflejo de recarga de sus dispositivos, cobros inexistentes y las condiciones de riesgo y pésimas condiciones en que tiene a sus empleados…