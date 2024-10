TelevisaUnivision Tendencia Positiva

Es temporada de Upfronts, pero el que acaba de realizar TelevisaUnivision ya dejó huella. En primer lugar, por la gran respuesta y aceptación que tuvo entre sus clientes la amplia y variada oferta de contenidos que presentó para el año entrante, y en segundo, por los resultados que, en la víspera, dio a conocer correspondientes al tercer trimestre del año. Para la televisora se trató de una espléndida coyuntura no sólo para hablar, como cada año, de sus próximas producciones en materia de entretenimiento, deportes y noticias, sino para evidenciar la buena marcha de la empresa.

El reporte de resultados establece que los ingresos totales durante el tercer trimestre de 2024 fueron de alrededor de mil 305 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 2 por ciento con respecto al mismo lapso, pero del 2023. En tanto, de enero a septiembre de este año, los ingresos totales se ubicaron en 3 mil 711 mdd, esto es, un aumento de 4 por ciento frente al mismo período del año pasado. En México, además, las ventas subieron 10 por ciento, en equivalencia de pesos, en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Lo interesante del caso, es que, en contra de los pronósticos a nivel mundial, que exhiben fuertes caídas en los grupos de medios tradicionales,

TelevisaUnivision en cambio, en México, sigue creciendo con una tendencia positiva máxima que se ha extendido en los últimos cuatro años. El crecimiento de 2021 a la fecha es prácticamente de un 50 por ciento en ventas, con lo que recuperó la baja de inversión en el sector público. En este contexto fue que, los más de 400 clientes que arribaron a los foros de San Ángel, se entusiasmaron con la noticia de que para el 2025 la televisora planea producir la tercera temporada de una de las producciones que causó furor este año, “La Casa de los Famosos México”, la cual registró históricos niveles de audiencia.

Para concluir con una noche redonda, se presentó el multireconocido compositor, Bruno Mars, que cautivó a la audiencia con algunos de sus grandes éxitos. Lo dicho, este Upfront dejó huella.

Normativa Ambiental. Como parte de un compromiso colectivo en medio ambiente, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), presidida por Raúl Tornel y Cruz, suma esfuerzos con empresarios, Cámaras, Asociaciones y organizaciones acreditadas como laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación. A nivel nacional este organismo con más de 25 años, ha sido un pilar en el desarrollo de la infraestructura de calidad, con el fin de promover la acreditación como herramienta para mejorar la calidad, seguridad y la sostenibilidad de productos y servicios. Asimismo, de las más de 8 mil 600 acreditaciones otorgadas, más de 2 mil 300 están relacionadas con acciones en favor del medio ambiente. Al respecto, este 24 de octubre conmemoró el “Día Internacional contra el Cambio Climático”, donde a través de su iniciativa “Juntos con EMA en favor del ambiente”, se refrenda el compromiso para que los acreditados por el organismos lo hagan también en normas ambientales, además de implementar y reforzar normativas en el rubro, entre otras acciones.

Voz en off. En este espacio le comentamos que Vilca Pharma, S.A. de C.V., una empresa farmacéutica, promovió un amparo tras la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de autorizar la fabricación y distribución de productos a base de cannabis y sus derivados. La empresa alegó que la prohibición establecida en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal sobre la siembra y cosecha de cannabis, incluso cuando su concentración de tetrahidrocannabinol (THC) era menor al 1%, violaba la libertad de comercio. Pues bien, el tema causó mucho interés, incluso llegando al despropósito de decir que no había claridad en lo que se dijo, quizá hay interés de gran magnitud monetaria en esto más allá de lo que se quiere defender, aquí lo que también se comentó es que se destacó el criterio jurídico general que se desprende del asunto, esto es, que respecto de las actividades de investigación científica, como fue lo que planteó Vilca Pharma a la Cofepris, la Secretaría de Salud podrá autorizar la adquisición de las substancias psicotrópicas, solamente para los fines médico y/o científicos, para ser entregadas bajo control a organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado por aquella Dependencia, lo que en el caso en estudio, no aconteció.

Lo anterior no se traduce necesariamente en que Vilca Pharma no pueda llevar a cabo las actividades de siembra, etc., porque el proyecto precisaba que la empresa ya había obtenido en otro amparo, la protección constitucional para ello, aunque bajo supuestos distintos (la empresa pretendía extender esa protección mediante este asunto). Por eso, en este caso, el proyecto propuso negar el amparo. Así que si quieren vanagloriarse de ganar amparos, que lo hagan, pero no quiere decir que sean los “mejores abogados” mucho menos que estén haciendo lo correcto, y que estén cumpliendo con las leyes y sus requisitos, menos aplaudir envalentonados, algo que en la práctica no es lo adecuado de agregarlo a su currículum, penoso su comportamiento. El asunto de Vilca Pharma AR 503/2023 estaba listado para resolverse el pasado 16 de octubre, sin embargo, a petición de la ministra ponente, la Ministra Ortiz Ahlf fue retirado y no ha vuelto a ser listado, por lo que podría integrar algunos cambios….