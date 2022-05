Tianguis Turístico, la decepción turística

Está en marcha el tan ansiado Tianguis Turístico 2022, cuya inauguración recayó en el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos peinaditos y sentaditos, listos para escuchar el mensaje enviado desde Palacio Nacional y, claro, esto no sería lo mismo ni se podría entender sin el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, un personaje casado en este momento con la Cuarta Transformación, y que en el pasado aplaudió otro proyecto en la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera. Y ahí se vio a otros funcionarios del sector y de cúpulas dedicadas al turismo.

Voces presentes no dejan de señalar momentos curiosos, como cuando le entregaron un reconocimiento al aún gobernador del estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses, por ser “impulsor” del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, lugares algunos de ellos hoy en malas condiciones, o abandonados por las autoridades.

Las cifras se presumen, aunque los porcentajes no son próximos a los de antes de la pandemia, mucho menos en un contexto de una economía debilitada, con momentos graves de inseguridad en algunos estados del país, y lastimada con el fantasma de la inflación. Agencias de viajes, aerolíneas, hoteleros e inversionistas caminarán por los pasillos donde se siguen preguntando si se seguirá “malbaratando” el sello de “Pueblo Mágico” con la intención de promover lugares estratégicos y atractivos, pero que hoy muchos de esos lugares precarios de actividad turística viven penosamente de las remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos.

En la mesa está la exigencia de más seguridad en el país y en destinos turísticos, como también el de la reforma a Ley General de Turismo, y la homologación de las regulaciones estatales para que esta actividad sea más accesible; mejora de vialidades a los destinos de paseantes, tener claridad en el proyecto del Tren Maya y analizar el costo de las carreteras del país, sin dejar a un lado servicios públicos y urbanos. Un punto medular es la transparencia en el destino de los recursos a la promoción de este sector. La arena en la Riviera Diamante Acapulco ha sido el lugar elegido para este evento, cuyo proyecto forma parte del plan maestro Princess Diamante 2017-2022 que tuvo una inversión de 50 millones de dólares. Este lugar tiene capacidad de hasta 13 mil asistentes, con el diseño hecho por el arquitecto José de Arimatea.

En la 45 edición del Tianguis Turístico, se dijo que se entraba a una etapa en la recuperación de este sector tras la crisis sanitaria por el Covid-19, que era un nuevo momento en la vida pública de nuestro país, que era salir del túnel de la oscuridad en el que estuvimos por la pandemia, hoy el discurso se mantiene. Y ya ni hablar de la presencia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que encabeza Javier May, que detectó decenas de irregularidades realizadas durante la gestión de Rogelio Jiménez Pons, de eso que no se les cuestione, no se les pregunte, porque prefieren de eso no hablar.

Voz en off. Grupo Jumex ha perdido a su fundador Eugenio López Rodea, a los 87 años. La cúpula empresarial, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), envía sus condolencias. Un empresario distinguido por su calidad humana, liderazgo, gran visión de futuro y amor por México…