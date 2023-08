Urgen incentivos a la modernización

Resguardar el presente y futuro de las nuevas generaciones es cada vez más importante a nivel mundial, por ello, no puede pasar desapercibido el foco rojo que representa el creciente ingreso de unidades pesadas chatarra al país, y es que, aunque el tema no tiene nada que ver con el programa de regularización de autos “chocolate”, lo cierto es que no cumplen las mismas regulaciones que los vehículos totalmente nuevos.

Las últimas cifras de comercio exterior indican que en julio la importación de estos vehículos fue de 1,493 unidades, lo que representa un alza de 119.9%; aunado a que el acumulado de enero a julio también indica aumentos de 98.3%, con un total de 8 mil 538 unidades.

De esta forma, desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), presidida por Miguel Elizalde, no dudaron en exponer que los vehículos pesados chatarra que llegan a territorio tricolor no tienen que apegarse a la NOM-044-SEMARNAT, por lo que no suman a los objetivos de reducción de emisiones y, por tanto, tampoco a la protección medioambiental. No es la única de sus desventajas, pues tal como se detalló, aun cuando entran legalmente, se trata de vehículos con tecnologías que se apegan a las normas estadounidenses, no a las mexicanas, y es que su diseño es para soportar menor peso, lo que podría significar mayores riesgos en términos de seguridad vial, además de reducciones de eficiencia y productividad para las empresas.

La alerta se concentra principalmente en tractocamiones, vehículos de pasajeros a diésel y camiones de carga de 5 a 20 toneladas; sin embargo, desde ANPACT pusieron sobre la mesa la necesidad de dar impulso a la modernización de flota a modo generalizado, principalmente al garantizar infraestructura energética para disponer del abasto estratégico de diésel de ultra bajo azufre a nivel nacional, gas natural vehicular, electrolineras y hasta estaciones de hidrógeno verde. Pero eso no es todo, pues también hace falta fortalecer los incentivos verdes, financiamiento de la banca de desarrollo, actualización y supervisión del marco regulatorio, sin dejar de lado el incremento de los índices de profesionalización; no obstante, desde la industria se dijeron listos para afrontar los retos actuales y del mañana, pues ya tienen en marcha la producción de vehículos con sistemas de última generación, además que se mantienen dispuestos a tender lazos con las autoridades.

MH contra Sacmex. El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió al Sacmex terminar todas las obras inconclusas y abandonadas en la demarcación pues, dijo, estas obras han generado caos vial, molestias por ruido, presencia de polvo e incluso preocupaciones de seguridad. Lo que más sorprende es que dentro de estas 27 obras, hay seis de las cuales no se ha proporcionado información alguna y se encuentran en total abandono. Tabe también señaló en su conferencia semanal que durante la ejecución de estas obras por parte del Sacmex, la superficie de la calle ha resultado gravemente dañada, por lo que ha demandado que los planes de ejecución incluyan la asignación de presupuesto para el repavimentado completo de las vías afectadas. Las zonas más críticamente afectadas por estas obras inconclusas se encuentran en las colonias de Polanco, Granada, Escandón, Irrigación y Tacubaya.

Viva Aerobus. Viva Aerobus quiere dejar claro que su decisión de operar hace cuatro meses desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, fue una inteligente decisión. Por ello, ahora está anunciando las primeras cinco rutas que operará desde Tulum hacia los dos aeropuertos de la Ciudad de México (AIFA y AICM), Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Por lo que, a partir de ayer, los pasajeros ya pueden adquirir sus boletos para estas nuevas rutas que iniciarán operaciones en el último mes del año. El 1 de diciembre comienzan los dos servicios a la capital del país y a Monterrey, el 16 a Guadalajara y el 17 a Tijuana. Para iniciar operaciones en este nuevo aeropuerto, las rutas desde Tulum al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y a Monterrey ofrecerán un vuelo diario; al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a Guadalajara serán tres vuelos a la semana; y hacia Tijuana un vuelo semanal en temporada baja y tres frecuencias en temporada alta.

Estas cinco rutas están estratégicamente diseñadas para atender la creciente demanda de vuelos a destinos de sol y playa y ofrecer a los pasajeros la oportunidad de contar con más opciones para conectar con distintos puntos en esta región. Hoy es la única línea aérea en operar desde los cuatro aeropuertos internacionales de Quintana Roo: Cancún, Chetumal, Cozumel y, ahora, Tulum. Hace unas semanas inauguró sus rutas Cancún-Quito y Cancún-Los Cabos; y reanudó sus vuelos de temporada Monterrey-Cozumel.

Voz en off. Edenred México anunció la segunda edición de su Torneo de Golf altruista en favor de la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P, organización cuya misión está comprometida con elevar el índice de sobrevida de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer en México. Asimismo, el torneo apoyará a Mobile Surgery International, A.C., dedicada a la atención integral de pacientes que nacen con labio y/o paladar hendido en comunidades desprotegidas…