El avance en la comercialización de vehículos pesados durante agosto refleja una tendencia positiva para el sector de vehículos pesados en México. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que preside Rogelio Arzate, dio a conocer que las ventas al mayoreo crecieron un 26.6%, impulsadas por un notable incremento del 33.4% en el segmento de carga, lo cual reafirma la solidez de esta industria. Estos resultados positivos no se limitan a un solo mes, pues en el acumulado de enero a agosto también se registraron crecimientos en ventas de carga del 11.5% y en pasajeros del 5.8%. En cuanto a la exportación de vehículos pesados, los resultados son mixtos. Durante agosto, las exportaciones crecieron 7.5%, lo que reafirma el buen posicionamiento del sector a nivel internacional.

No obstante, el acumulado de exportaciones de enero a agosto presenta una disminución del 7.5%, lo cual podría ser una señal de alerta para la industria, en un contexto donde la competencia global es cada vez más intensa. Pese a esta situación, los asociados de ANPACT confían en su capacidad para mantener un crecimiento sostenido, pues mes a mes innovan, invierten y avanzan en la especialización técnica. El panorama político y social también juega un papel clave en el futuro del sector, donde se requiere un marco legal que brinde certeza jurídica para atraer y mantener inversiones. La reciente Reforma Judicial aprobada en el Senado será crucial para garantizar el Estado de derecho y crear condiciones propicias para el desarrollo económico.

Además, es fundamental que las leyes secundarias aseguren claridad y profesionalismo en la impartición de justicia, con el fin de fortalecer el entorno de negocios en el país. En este ámbito de la inversión, el nearshoring es una oportunidad enorme para nuestro país, pues la proximidad geográfica con Estados Unidos y otros mercados clave puede ser un factor determinante para fortalecer la cadena de suministro nacional. Sin embargo, este potencial solo podrá ser aprovechado si se brindan las condiciones adecuadas de certeza, infraestructura y coordinación; aspectos que resultan vitales para atraer nuevas inversiones. Las reformas estructurales que se realicen en los próximos meses deberán contar con un diálogo amplio e inclusivo para asegurar que se tomen en cuenta las necesidades de los distintos sectores económicos.

Con la próxima integración de gabinete de la Dra. Claudia Sheinbaum, este sector tiene expectativas positivas sobre la colaboración con los nuevos secretarios. Los perfiles técnicos de los titulares de Economía, Marcelo Ebrard; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y de Energía, Luz Elena González brindan confianza al sector, gracias a su amplio conocimiento técnico. Entre los temas prioritarios que se deberán abordar destacan la renovación de la flota de vehículos pesados, la mejora de la infraestructura energética y la garantía de un suministro de Diésel Ultra Bajo en Azufre (DUBA) de calidad en todo el país.

Adicionalmente, el sector que lidera ANPACT solicita que se promuevan instrumentos financieros que impulsen la sostenibilidad en la industria, pues los incentivos fiscales y el financiamiento sustentable son herramientas clave para que la renovación de flotas y la transición hacia tecnologías más limpias sean una realidad. De este modo, el país no solo mejoraría su competitividad, sino que también contribuirá a la reducción de emisiones y al cuidado del medio ambiente. La industria de vehículos pesados ha mostrado su disposición para colaborar con la próxima administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, en el desarrollo de una agenda de movilidad segura y sostenible. Y es que, este sector tiene un papel fundamental en la economía nacional, al aportar 4.7% del PIB, por lo que confía en que, con el apoyo del gobierno, consigan avances significativos que consoliden aún más el liderato mundial, en ventas, producción y exportación, de la industria de vehículos pesados.

Target Desmiente. Ha sido la propia Target que desmintie los rumores sobre una posible expansión en México, aclarando que no tienen planes de abrir tiendas en el país. Esto surgió luego de que circulara una imagen de sus nuevas oficinas en México, lo que generó especulación. Desde esta compañía se confirmó que las operaciones en México están relacionadas exclusivamente con la cadena de suministro y no con la apertura de tiendas. Ya en noviembre de 2023, surgieron rumores similares tras la contratación de personal en México para dichas operaciones. Actualmente, Target opera más mil 900 tiendas en Estados Unidos. además de centros de suministro y oficinas globales, pero no contempla unidades comerciales en México.

Reconocimiento a Bimbo. Grupo Bimbo ha sido reconocida por segunda vez consecutiva en el listado “Las Mejores Compañías del Mundo”, elaborado por la revista Time y Statista. La empresa, líder en la industria de la panificación, se posicionó en el puesto 127 a nivel global y destacó como una de las tres principales compañías mexicanas en el ranking. Esta clasificación de 2024 se basó en tres dimensiones clave: satisfacción de los empleados, desempeño económico y sostenibilidad, considerando factores como recomendaciones de empleados, condiciones laborales, equidad salarial y bienestar, en encuestas realizadas a participantes de más de 50 países.

Voz en off. CMR, fundada en 1965 por Joaquín Vargas Gómez, ha consolidado su posición como un referente en el sector restaurantero en México gracias a sus sólidos valores y compromiso con la integridad. Actualmente, opera más de 240 restaurantes en México y otros cinco países, con un portafolio que incluye 14 marcas reconocidas, como Wings, Olive Garden, The Capital Grille, Chilli's (con 56 unidades), Lago Algo, Bistró Chapultepec, y Sushiitto, que cuenta con 34 unidades propias y 106 franquicias. CMR es una compañía pública en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave CMRB, con accionistas como Catena Activos Alternativos, Grupo Bursátil Mexicano, Grupo DASI, y la familia Vargas Guajardo. La empresa opera con capital nacional y mantiene un firme compromiso con el desarrollo de México. Que significa todo lo anterior que no tiene ninguna relación con Miguel Ángel Yunes Linares ni con ningún actor político….