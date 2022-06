Otra vez contra los Vapeadores

Bastó que fuera el Día Mundial Sin Tabaco, para que el Presidente López Obrador firmara un decreto para prohibir la venta y circulación de cigarrillos electrónicos y los vapeadores en México. El argumento es: los efectos dañinos para la salud que tienen estos productos y que a opinión de ellos los daños que pudieran ser más de los conocidos por el tabaco. Los vapeadores son los sentenciados y los cigarros electrónicos. Y todo para la Cuarta Transformación iba bien en este acto hasta que habló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que llamó la atención por sus dichos, pero es tan minúsculo su prestigio que sólo hoy queda en la anécdota del nuevo “rock star”. Pero lo importante en esto, es lo que vendrá, porque aunque se anuncie con bombo y platillo y se diga que con esto se solucionará el problema del tabaquismo en México y el enorme gasto para los servicios de salud, hay quienes seguirán con su negocio.

No hace mucho se confirmó que Philip Morris International tiene bajo el brazo un amparo que le permite vender un dispositivo electrónico que calienta una mezcla de tabaco sin generar combustión llamado IQOS, y con ello avanza en sus planes para decirle adiós a sus Marlboro, Delicados, Chesterfield y otros donde se pone un plan de su fin en el 2030, pero el panorama se ve difícil que eso suceda como el hecho de tener a esta empresa consentida con un recurso legal. En los últimos días de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que era inconstitucional prohibir productos no derivados del tabaco, con un argumento básicamente que un adulto es libre de tomar sus propias decisiones y que si dentro de esto está dañar su salud es su responsabilidad. Esto último como reacción a que el gobierno de México emitió un decreto el 22 de octubre de 2021 para prohibir la importación y exportación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, y de sus cartuchos y mezclas necesarias.

Así que esto parece interminable, incluso hoy hasta que no se modifique el Código Penal de la Ciudad de México y el federal, no se tiene como delito la venta de estos vapeadores o calentadores de cigarro, pero si ya se avanza con un decreto, no dude usted que lo que seguiría será justo eso, sancionar a quienes los vendan. Por dónde se le vea es grave, porque se va también contra un mercado negro que hoy absolutamente existe, y que es alcanzable para quien desee tener acceso a los mismos con dispositivos sin la mayor vigilancia y revisión de su calidad. Apenas se aprobó una reforma a Ley General para el Control del Tabaco, y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria máxima sobre estos productos por cancerígenos y tóxicos. Ahora está en camino el decreto para modificar el Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, que también busca ser una especie de reglamentación adicional para quien desee hacer productos alusivos a los cigarros.

El tema no termina aquí porque ya hay despachos legales que buscan cómo darle vuelta a esto que se firma en Palacio Nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, estos nuevos aparatos tienen aromatizantes, como el diacetil, químico relacionado con una enfermedad pulmonar grave, además de metales pesados, como níquel, estaño y plomo. ¿Qué van hacer frente a aquellos que ahora los mueven en su venta en línea? Incluso con mensajería a domicilio, retos muchos, complacencias demasiadas, así mientras que desde la mañanera se diga una cosa usted podrá seguirlo viendo y comprando ya sea en un centro comercial, o en una cadena de cafeterías y tiendas departamentales.

Escándalo aéreo. El escándalo de los graves acercamientos entre aeronaves que buscan aterrizar en la terminal Benito Juárez es de tal magnitud que ahora la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA, por sus siglas en inglés) envió una carta al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir desde ya trabajar para terminar con los problemas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo más duro del documento es que se deja plasmado que no se deben tomar las cosas a la ligera mucho menos que se apeguen a una agenda política.

Voz en off. Cemex, inauguró la Alianza Carbono Neutral, que tiene como finalidad acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras, diseñadas para transformar la planta Rüdersdorf en la primera instalación de cemento sin emisiones netas de carbono para 2030…