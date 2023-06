Acero ruso pirata atraca en Altamira

Pues sí, pese a las restricciones para comercializar productos de Rusia (por la invasión a Ucrania) por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, de manera presumiblemente amañada arribaron, a finales de mayo pasado, al Puerto de Altamira, 4,500 toneladas de acero en alambrón del país gobernado por Vladimir Putin, carga que se internó en un recinto fiscalizado por el importador Operadores Logísticos EDG, probablemente para comerciarse con dumping en el mercado nacional; la voz de alerta la dio la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), que encabeza David Gutiérrez Muguerza, apelando al convenio de colaboración para control aduanero y fiscalización con la Agencia Nacional de Aduanas de México.

No, no son poquitas toneladas como para que el encargado de la aduana, Hegor Martínez Hernández, no se haya dado cuenta. Por supuesto, habría que ver el tipo de información al respecto que llegó al encargado de la Administradora Portuaria Integral de Altamira, el capitán Miguel Ochoa García.

El cargamento en cuestión valdría unos 3 millones de dólares (que tampoco es poquito) y fue denunciado por parte del director de Canacero, Salvador Quesada Salinas, bajo tres elementos de sospecha fundada: primero, el cambio de empresas importadoras de las mismas características y procesos logísticos (como para destantear al sistema aduanal mexicano); segundo, cambio del país de procedencia de la carga (primero de Arabia Saudita, país no productor, para luego señalar origen ruso); tercero, cambio de las fracciones arancelarias con las que se registró su ingreso a México, posiblemente, para reducir la carga fiscal.

La cámara empresarial notificó al director de investigación aduanera, el general Ángel Prior, que también las importaciones de alambrón realizadas en Altamira en abril pasado, presuntamente provenientes de Malasia, bien pudieron ser parte de una triangulación comercial con la finalidad de evadir sanciones internacionales y reducir los impuestos y cuotas correspondientes en México.

¿Quién le quiere hacer el caldo gordo a la madre Rusia a costa de los productores mexicanos de acero?

Se acabó drama City Towers; Dromundo en capilla. Llegó a su fin el culebrón en torno al desarrollo inmobiliario City Towers, en el sur de la CDMX, y terminó con tres desenlaces: 1) el director de Grupo de Administración y Promoción Inmobiliaria (GAP), Dionisio González, firmó su criterio de oportunidad ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde el equipo de Ernestina Godoy lo podrá citar a declarar en torno a las investigaciones respecto al desarrollo inmobiliario; quedó demostrado que no hubo sobredensificación alguna, que los 400 m2 que fueron denunciados como el “extra” que la alcaldía Benito Juárez (durante la gestión de Christian Von Roehrich) autorizó construir a cambio de sobornos, sino de cubos centrales techados que los propios vecinos mandaron construir en el área de recepción; 2) los vecinos pagaron 5 millones de pesos al Gobierno de la ciudad por reparación del daño al construir sin los permisos correspondientes, quedando demostrado que GAP edificó exactamente lo que le fue autorizado en la licencia y quedó desligado ese edificio de cualquier apoyo, propina o regalo a funcionarios o políticos; 3) Rodrigo Muñoz Dromundo, activo acusador de las presuntas irregularidades y sobornos salidos de City Towers, está ahora bajo la lupa de la FGJCDMX por las inculpaciones que hizo sin sustento ante la justicia y medios de comunicación, buscando en ello beneficio personal.

Epílogo. El caso quedó sobreseído para Dionisio González, los vecinos verán recuperar el plusvalor de sus propiedades, los panistas acusados tienen la oportunidad de finiquitar los litigios… y Muñoz Dromundo en capilla.

Sinaloa: Segalmex y el gobernador. El gobernador Rubén Rocha dio muestra de que la ignorancia es atrevida… y hasta peligrosa. Al no entender que los precios internacionales del maíz, trigo y sorgo no se fijan arbitrariamente en México, y que el sistema de precios de garantía resulta ineficaz ante las fluctuaciones propias de un mercado abierto, el gobernador protagonizó uno de los eventos más bochornosos de la administración pública al azuzar a los productores de granos de su entidad que fueran juntos a tomar las moliendas y bodegas de Cargill, de Brian Sikes; de Gruma, que conduce Juan González, y de Minsa, que comanda Altagracia Gómez, pero como la gente del campo no es taruga, no hicieron caso a ese llamado desesperado e incluso pidieron serenarse al gobernador.

Rocha está desesperado, pues a pesar del esfuerzo de que su gobierno adquiriera medio millón de toneladas de maíz hace un mes, de los dos millones adquiridos por Segalmex, los agricultores todavía no ven un peso de pago.