¿Adiós sueldos de 2 millones de pesos en Altán?

El miércoles se instaló el nuevo Consejo de Administración de Altán Redes, ahora encabezado por el exbanquero Anthony McCarthy y como director, el funcionario de Hacienda, Carlos Lerma, contando como integrantes del Consejo de Administración de la banca de desarrollo y proveedores que tendrá acciones preferentes de compra sobre la casi paraestatal… Por lo tanto, nadie del nuevo consejo tiene incentivos de seguir pagando sueldos de hasta 2 millones de pesos mensuales —más prestaciones, autos, viajes en primera clase— que tuvo en su momento Salvador Álvarez y su séquito.

Quién sabe si el anterior presidente, Bernardo Sepúlveda, conocía de tales beneficios, pero es claro que nunca pudo orientar una empresa que terminó por engullir 900 millones de dólares de financiamiento de la banca de desarrollo y otros 700 millones de dólares en créditos de proveedores… y que ahora, para sacarle de su estado de quiebra, gobierno y proveedores metieron otros 300 millones de dólares.

Pero sin un cambio de modelo y concepto de negocios, como con seguridad tiene claro McCarthy y el equipo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la compañía llegará otra vez a un callejón sin salida.

Separarían Altán en dos. Por ello se sabe que entre las decisiones estratégicas que analiza el nuevo equipo directivo es separar a Altán en dos partes: el negocio de conectividad comercial-urbano que desarrolló con plataformas Over The Top y operadores de celular virtuales (MVO) como es Bait de Walmart (de donde también Blanca Treviño, integrante del consejo de Altán, también es consejera), a fin de rentabilizar esa área de negocios; la otra parte, la de conectividad social en zonas aisladas y en comunidades con poca población donde el despliegue de red se encarece exponencialmente sería trasladada a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, a cargo de David Pantoja, a fin de aprovechar la infraestructura ya tendida y generar servicios cuya expansión no dependa de la dinámica del negocio comercial.

Ya le contaré el origen del concepto fallido. Está muy entretenido.

Cholula, seguridad y tecnología. Y el famoso municipio San Pedro Cholula, que preside Paola Angón, puso en marcha un programa integral de seguridad pública que incluye modernizar el Centro de Mando de la Policía, el cual contará con tecnología de punta y la capacitación de los agentes para identificar perfiles criminales. Para ello colocarán 200 cámaras de videovigilancia y 20 lectores de placas en calles del municipio para ubicar vehículos que pudieran ser objeto de delito o utilizados para ese fin por los delincuentes; se instalará una red de radiocomunicación para que todas las dependencias municipales puedan atender inmediatamente urgencias ciudadanas conforme a su competencia y de manera coordinada. A ello se agregan 15 nuevas patrullas equipadas (5 pick up y 10 tipo sedán), así como una camioneta de primer respondiente, para atención al delito y atender emergencias de seguridad pública en un máximo de 5 minutos. Así Cholula se ve más chula.

Pulido en el IEEM. Todo apunta a que este jueves, Amalia Pulido será la nueva presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), luego de que se le aprobó en la Comisión de Vinculación por unanimidad, pues representa una alternativa de equilibrio e imparcialidad al próximo y fuerte proceso electoral en la entidad. Su experiencia como Doctora en Ciencias Políticas la respalda para ese cargo, tanto como su participación por parte de la OEA en el ríspido proceso electoral de Guatemala del 2019, y haberse integrado al Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep) en el proceso electoral mexicano 2021-2022. Sin embargo, ante su inminente llegada, la mayoría de las consejeras se pusieron creativas para heredarle estructuras de nueva creación: aprobaron que la Unidad Técnica de Fiscalización se sumara a la Dirección de Partidos Políticos, y dieron paso a amasijo entre la Unidad que coordinara los trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en razón de Género junto con la de Lineamientos para Garantizar la Postulación e Integración Paritaria e Incluyente de los Órganos de Elección Popular.