Aeropuertos se apretarán el cinturón

Y miren que es un cinturón de dimensiones elefánticas: la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los grupos aeroportuarios privados ronda en 30 veces, en promedio.

Otros servicios concesionados por el Estado, como la conducción de gas natural y las autopistas, reportan una TIR de entre 12 a 14 veces. Con el aumento de 5% a 9% del pago sobre ingresos brutos de derechos de explotación aprobado en la Ley de Ingresos 2024, bajará el rendimiento de Asur, GAP y OMA…, pero no trasladarán esa pérdida con aumentos de costos a los usuarios conforme al compromiso que signaron ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que conduce Jorge Nuño.

Con ello. Asur, de Fernando Chico Pardo, Grupo Aeroportuario Centro Norte, que dirige Ricardo Dueñas, y Grupo Aeroportuario del Pacífico, que lleva Raúl Revueltas, tendrán que ajustarse el cinturón y lograr mayores eficiencias, para también cumplir sus obligaciones de inversión física y financiera.

El Estado obtendrá una captación tributaria adicional de unos cinco mil millones de pesos anuales. Claro, el destino y aplicación de ese dinero en subsidiar paraestatales no rentables son motivo de polémica y justificada duda.

Por cierto, Mexicana de Aviación aún no está lista, no tiene certificado de aeronaves ni de equipos, razón por la que no ha vendido aún boletos, según confirma el general Enrique Vallín al frente de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Vulcan: nearshoring y moñoñongo. En la búsqueda de chivos expiatorios de problemas que no puede resolver y, sobre todo, problemas que son de su autoría, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene en su lista de “enemigos del pueblo” a la empresa estadounidense Vulcan Materials, a la que acusa de ecocidio en las 2,400 hectáreas en las que su filial Sac-Tun explota materiales pétreos en Punta Venado…, pero nada tiene que ver con el severo impacto ambiental provocado por el Tren Maya, cuya ejecución se despachó cuando menos 10 millones de árboles.

Por ello, la postura presidencial es toda una joya: o la empresa acepta la “indemnización” de 6,500 millones de pesos valuada por el Indaabin o el gobierno procede a declarar los predios zona natural protegida. “Moñoñongo o muerte”, reza la picardía nacional.

De hecho, López Obrador arremetió recio contra Vulcan tras hacerse públicas las cartas que el director general Tom Hill envió a los embajadores de ambos países, Esteban Moctezuma y Ken Salazar, donde se dimensionó la magnitud del conflicto en el marco del T-MEC y su posible efecto nocivo para el nearshoring: AMLO adelantó que el asunto lo resolverá antes de terminar su Presidencia bajo el argumento de un “daño irreparable” contra el medio ambiente, independiente de que exista un arbitraje internacional en el marco del acuerdo comercial y del costo reputacional que tendrá para México enviar otra funesta señal para la inversión internacional.

La Casa de los Famosos, segunda temporada. Este año fue uno de logros relevantes en lanzamientos y difusión de contenidos “pegadores” para la dupla Televisa-Univision, encabezada por Wade Davis, destacando el reality La Casa de los Famosos, que para 2024 tendrá su segunda temporada para buscar el “efecto Wendy”, donde se combinaron las audiencias de televisión abierta con las digitales. La nueva temporada es parte de los contenidos del año próximo que dio a conocer la casa de contenidos en español más importante del mundo en su kick off que, que fue presentado por el vicepresidente corporativo Pablo Newman; incluye el lanzamiento de 12 nuevas telenovelas y seis nuevos formatos de programas de concursos en prime time y nuevas temporadas de Me caigo de risa, ¿Cuál es el bueno? y ¿Quién es la Máscara?, así como las franquicias de comedias. También toda la barra deportiva con la exclusiva de 5 de los 6 partidos de futbol más relevantes del país, la temporada completa de la NFL, la cobertura de las Olimpiadas París 2024, Box Televisa, amén del fichaje de los comentaristas deportivos David Faitelson y André Marín…, y toda la cobertura noticiosa del proceso electoral 2024 mediante de N+.

Intentan simulación en el AICM. Seguramente no pasó inadvertido a la aguda vista del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño lo que sucede en torno a la licitación del servicio de seguridad privada en el AICM: es un contrato por 1,800 millones de pesos, por un período de 14 meses, que procesa la gerente de Recursos Materiales, Marlene Hernández, y donde se asoman indicios de simulación entre tres empresas interesadas que aparecen con propuestas independientes, pero que resulta que están relacionadas con una misma persona. Según registros de la AFAC y el Registro Público de Notarías, las firmas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, Serprosep y Armour King están relacionadas con Sandalio Sainz de la Maza, representante únicamente de la empresa Serprosep, misma que resguarda las zonas de rayos X y cuenta con un gran número de penalizaciones. La simulación de competencia está prohibida y sancionada por Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público, pero para la dirección jurídica, a cargo de José Luis Martínez Colina, tal situación no fue impedimento para que esas empresas participen, aun y cuando ameritaría descalificación del proceso.