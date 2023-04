AICM: se acabaron los “vuelos pirata”

La medida que se tomó en días previos a la Semana Santa para acotar a las aerolíneas y que los horarios ofrecidos al público se ajustaran estrictamente a los horarios pactados con las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México —y así anunciarse en los monitores del hub capitalino— ha surtido un efecto positivo en el uso de la infraestructura para aterrizaje y despegues; lo que ahora sería propicio es que la administración del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño evite en definitiva los abusos que algunas aerolíneas hacen de los slots para “encajar” aterrizajes y despegues que no tienen horario asignado.

Levantó mucho polvo y polémica la medida de ajustar los horarios comerciales a los horarios autorizados en el AICM; no faltó quien —en el extremo de la paranoia— creyera que se trataba de desincentivar a los viajeros para que se fueran al Felipe Ángeles. Simplemente fue regresar al orden institucional que se perdió durante la administración de Carlos Morán, cuando literalmente algunas aerolíneas podían vender horarios que no fueron asignados, es decir, hacían lo que les viniera en gana.

Hoy basta con ir a la página web del aeropuerto —ya ligada a la de Profeco, donde despacha el estridente Ricardo Sheffield— que contiene la misma información divulgada en los monitores instalados en las salas de salidas y llegadas.

Lo que ahora falta (y es algo que ya se discutió ampliamente en el Comité de Operaciones del AICM) son medidas que destierren los “vuelos pirata”; es decir, que un avión que pretenda salir del AICM a una hora diferente de la asignada (y si es por causa imputable a la aerolínea) no podrá salir hasta que le toque el turno que le haya sido asignado oficialmente. Igual tendría que suceder con los que tengan por destino el AICM: si no tienen slot asignado, mejor que ni despeguen porque no tendrán autorización de “encajarse” sobre las operaciones de otras aerolíneas.

Es obvio que los vuelos afectados por fallas aeroportuarias, de las autoridades o por cuestiones meteorológicas, no estarían sujetos a esa restricción.

Lo común de esos “vuelos pirata” era pagar una multa poco significativa por el uso a deshoras de los slots, pues para la aerolínea era más rentable tal sanción que pagar alimentos e incluso estancia de los pasajeros varados.

Pero ya se les acabó la pachanga.

Videos Roehrich, la serie. No lo ande contando, pero nos dicen que viene cuando menos una nueva parte (o depende de cómo los editen) de los videos en que el hoy procesado exalcalde de la Benito Juárez Christian Von Roehrich solicita “favores” que costaron 15 millones de pesos a los desarrolladores de City Towers. En esos capítulos (o capitulo) se verán algunos detalles interesantes. Y lo serán aún, pues la Seduvi, a cargo de Carlos Ulloa, habría ya acreditado que no hubo sobre-densificación en la construcción (departamentos de más para el moche) y que se cumplieron los estándares oficiales para un enorme complejo de 784 departamentos y 24 espacios comerciales y con 13 mil metros cuadrados de espacios comunes, por lo que “los favores” de Von Roehrich no serían propiamente sobornos. Que ello sea o no punible está por verse.

Argüelles cae en blandito. Me refiero a un personaje grisáceo que estuvo dentro del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, Salvador Argüelles López, pero del que se desafanó oportunamente la dirección a cargo de Pedro Zenteno. Sobre Argüelles se escribió en esta columna que, tras escuchar una grabación, parecía que era su voz la que citaba a proveedores en sus oficinas, y no solamente les ofrece del ISSSTE para “ayudarles” a cobrar sus pagos rezagados y recomendarles que le buscaran “más clientes” entre proveedores de equipamiento con apuros de cobranza. Bueno, pues el personaje en cuestión fue nombrado la semana pasada nuevo director general de Normas en la Secretaría de Economía.

Cámara México-Israel, cambios. Los primeros días de mayo se lleva a cabo el cambio en la presidencia y dirección de la Cámara de Comercio México-Israel, con la salida de Meny Smara Cohen y la llegada de Sony Chalouh Jrade. La relación comercial entre ambas naciones es dinámica y se centra en el intercambio de manufacturas, vehículos y productos de tecnología avanzada en agro, manejo de agua y ciberseguridad. La nueva directora de la Cámara, Brenda Ruiz, está a la altura de la relación binacional fuera de toda duda.