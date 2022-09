AICM licita mostradores de Mexicana-Interjet

Pues sí, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puso a licitación los 1,054 metros cuadrados de mostradores y área de trabajo que originalmente fueran ocupados por Interjet, de Alejandro del Valle, y previamente por Mexicana de Aviación, que fuera de Gastón Azcárraga, ambas aerolíneas quebradas y que una parte de ese espacio estuvo ocupado hasta hace algunas semanas por jubilados de Mexicana hasta que la administración aeroportuaria recuperó un espacio cuya renta mensual oscila entre los 600 mil y 700 mil pesos.

Hasta donde se sabe, la licitación será a sobre cerrado donde se propondrán la renta a pagar; después, ante Notario Público y el director general del AICM, vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, se abrirán los sobres para designar a un ganador. Esto sucederá, se estima, en la primera quincena de octubre.

Aunque se mantiene en secreto el nombre de los concursantes hasta ahora interesados, no se requiere una bola de cristal para imaginar que las tres principales aerolíneas de bandera mexicana están más que interesadas por ocupar esos mostradores: Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, Viva Aerobus, de Roberto Alcántara, y Volaris, que lleva Enrique Beltranena, aunque ello no obsta para que otras aerolíneas se animen a competir. Los trabajos que realice el ganador en remodelar y adaptar ese espacio tendrán que ceñirse a la reglamentación aeroportuaria como área federal.

Y los ingresos que de ello obtenga el AICM a través de su área comercial, pues serán para el propio aeropuerto…, de los pocos que pude disponer.

Tabe, Los Filosos Doneraki. Algo que pocos saben —pero que se conocerá a continuación— es que Daniel Tabe tenía todos y cada uno de sus papeles oficiales estaban en regla para operar el ahora multifamoso expendio de tacos estilo árabes Doneraki. Más aún, y que ignora (entre muchas otras cosas) la vocera no vocera oficial Ana García Vilchis, es que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, públicamente se desincorporó del sabroso negocio dado su cargo público. Alguien debería orientar en esos asuntos a Vilchis. El intimidatorio acto de Daniel Tabe contra un sencillo verificador de un instituto desde siempre faccioso —INVEA— debe considerarse desde la óptica jurídica y como tal resolverse pues las disculpas públicas no bastan. Por cierto ¿cuántas veces se ha disculpado López Obrador, por ejemplo, de que ni por asomo lograremos un crecimiento económico de 6% ni un sistema público de salud tipo danés? La cacería de situaciones presuntamente inculpatorias en las alcaldías rebeldes UNACDMX está a cargo de Lord, perdón, Martí Batres.

Todo por afizzionados. La nueva es que la empresa multimedia izzi, a cargo de José Antonio González, en alianza con la cadena de televisión satelital SKY, lanza una oferta muy tentadora para quienes buscan seguir los partidos de la Liga MX y de la NFL, así como conectar con programas especializados en dicha temática. La cuota mensual de 49 pesos suena tentador…, pero también son tentadores los contenidos.

Conversatorio Salud vs. oídos sordos. Es evidente que no cambiará el carácter secundario que el sector salud reviste para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: un sector que presupuestalmente, tanto en infraestructura física como en compra de medicamentos, material de curación y vacunas, es un “factor de ajuste”, tal y como lo ha mostrado Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México. Y bajo el entendido que eso no cambiará hoy, la Asociación de Prestadores Privados de Servicios de Salud, que encabeza Patrick Devlyn, lanza una audaz iniciativa en estos tiempos de oídos sordos y que se efectuará en la Cámara de Diputados el próximo lunes.

El objetivo es repensar las acciones que deberán tomar para reconstruir el servicio público de salud (del milagro danés, mejor ni hablemos) y los puntos de coincidencia con el sector privado en un horizonte de mediano y largo plazo, debido a los enormes y costos retos que enfrentarán contribuyentes y gobierno ante el envejecimiento de la población, el trabajo informal y la aparición de nuevas patologías. El presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes, también será el anfitrión del doctor Eduardo César Lazcano, director del Instituto Nacional de Salud Pública, para exponer la visión del sector público, de Héctor Valle al frente de Funsalud y de Eduardo González Pier, director técnico del Senior de Wilson Center, quien expondrá los modelos de financiamientos para sistemas universales de salud.

Mirar hacia adelante no implica olvidar, pero implica resolver.