El AICM tendrá una sola –y gran– terminal

No se adelanten: es sabido que el principal problema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el dinero por el atosigante peso de los Bonos MexCat que se paga por un aeropuerto que no existirá; pero ello no obstaculiza la necesidad de una planeación inteligente por parte de la Secretaría de Marina, al mando del almirante Rafael Ojeda, para un aeropuerto que al cierre de 2023 habrá movilizado 52 millones de personas…, planeación que considera que la Terminal 2 será usada para cualquier otra cosa –incluso demolida– y concentrar todo movimiento de pasajeros en el polígono de la Terminal 1 y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

En la perspectiva de que próximamente el septuagenario aeropuerto pasará por decreto presidencial a formar parte de los activos del Grupo Casiopea (constituida para las empresas productivas a cargo de Marina), ya se preparan los proyectos para eficientar el aeropuerto a cargo del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.

Aquí ya se informó que entre las propuestas de financiamiento para dar un vuelco operativo del AICM está el de liberar los Bonos MexCat (que toman los más de 32 mil millones de pesos anuales de la Tarifa Única Aeroportuaria para pagar la deuda del aeropuerto cancelado) si los grupos aeroportuarios aceptan cargar esa deuda a cambio de aumentar el tiempo de vigencia de sus concesiones.

En tanto se resuelve de una u otra forma el brete presupuestal, la ingeniería de planeación indica que la ubicación óptima de la terminal de pasajeros está del lado de Peñón de los Baños; para ello se deberán tomar las casi 200 hectáreas que con baja densidad utiliza ASA en la planicie alta de esa inestable –recién despertó– meseta volcánica en la Ciudad de México.

ASA es hoy dirigida por Javier Villazón Salem, funcionario que al frente del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México al inicio del actual Gobierno ordenó cancelar, anegar y luego rematar los despojos del NAIM.

Pero lo relevante hoy es que el espacio de ASA dará vida a una nueva terminal de pasajeros, unificando toda la operación de usuarios en un solo ladero del AICM, el de El Peñón de Los Baños.

En tanto la cimentación provisional para evitar se desplome la Terminal 2, encargada en 2021, será eso: provisional.

Ya luego veremos.

Paco y la Casa, éxito TelevisaUnivision. En los estados de resultados del segundo trimestre de este 2013, divulgados ayer por TelevisaUnivision, fue muy sintomático del mexican power que Wade Davis, mandamás desde Miami, reconoció el desempeño de Televisa para jalar a doble dígito los ingresos del conglomerado transnacional de medios. Vaya, como ya se los había comentado en este espacio, Wade enfatizó que La Casa de los Famosos México contribuyó fuertemente a ese crecimiento, al generar un engagement (compromiso) de más de 20 millones de personas…, mismo que supera 3 veces el compromiso los más suscriptores a nivel mundial.

Eso no es todo para el CEO Davis: el documental de Paco Stanley, producido por N+ Docs para la plataforma ViX, representó la serie más vista de ViX y que generó trafico y suscripción equivalente a la calidad del trabajo de investigación y desarrollo.

Los resultados son los que mueven a TelevisaUnivision a jugársela fuerte por productos locales como Una Jauría llamada Ernesto, La Guelaguetza y El Apóstol, que se espera se emitirán en breve.

Así, mientras guionistas y actores de Hollywood están en huelga, los avispados Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez sacan la casta desde México y no dejan ir oportunidad alguna para fortalecer la jugada binacional TelevisaUnivision.

Layda mala racha, se atora. Quien se dice gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es ya un pasivo para sus coterráneos y para su propio partido, pues por andar de “queda bien”, puede ser un lastre: la mandamás campechana ya está fichada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial como una violentadora de los derechos de género de diputadas del PRI pero, no obstante, ayer ordenó otro allanamiento de morada contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno… ¡pero sobre predios que no son propiedad del líder tricolor!

Mientras Campeche sufre un asenso de acciones criminales y las personas carecen de trabajos sostenibles, sin la menor información del impacto ambiental y social que significará el Tren Maya, la gobernadora ordenó, a través de su fiscal Renato Sales, allanar en un domicilio que no es propiedad del líder priista, para presuntamente encontrar bienes de origen ilícito.

No, no hubo tal hallazgo. Sólo relució lo que ya se sabe: Layda busca el aplauso de Palacio Nacional…, así sea ilegal.