AIFA favorece a ThyssenKrupp en pasarelas

Un concurso que recién concluyó —por invitación restringida— fue el de pasarelas de abordaje para la terminal aérea Santa Lucía, el denominado Felipe Ángeles, y que ganó la alemana ThyssenKrupp, que encabeza Martina Merz, con una oferta económica que no desglosó IVA y que tuvo el beneficio de no presentar declaraciones fiscales anuales ni parciales por (de acuerdo al acta con folio SDN-AISL-PL-ADQ-01/FO-15) no tener operaciones en México, cosa que también se le disculpó a otras firmas internacionales participantes.

La firma alemana ofertó en euros, cosa que fue dispensada por los coroneles encargados del proceso SDN8/AIFA/12916-F7/2020-IPT-014 (al igual que dispensó la que cotizaron en dólares las empresas Deltek y Autobuses Especializados) para el edificio terminal, Mario Alberto Pérez, Rodolfo Paz Sánchez y Artemio Márquez Vera. Los 12 millones 200 mil 932.28 dólares ofertados se convirtieron a pesos y se acabó. Pero lo más curioso es que la oferta económica ThyssenKrupp, a diferencia de la presentada por sus competidores, no desglosó el IVA. Pero eso tampoco fue problema, pues los propios organizadores de este concurso para el Aeropuerto Felipe Ángeles lo ajustaron con el riguroso 16%, tal y como se expresó en el fallo emitido el 18 de enero pasado, quedando en 14 millones 269 mil 81.32 euros, o sea 347 millones 452 mil con 130 pesitos y morralla.

Como regla general en los concursos de compra pública, cuando un concursante por descuido u omisión no desglosa el IVA, queda descalificado por tonto o ridículo que ello resulte.

Ciertamente, la oferta de la compañía alemana, de Michael von Keitz, fue la económicamente más baja, que superó las presentadas por las ya mencionadas Deltek (551.7 mdp con IVA), Autobuses Especializados (440.3 mdp con IVA), Adelte Airpor (449.1 mdp con IVA) y Potencia Industrial (401.4 mdp con IVA), pero llama poderosamente la atención que se hayan tomada tantas deferencias hacia ThyssenKrupp.

Vaya, la firma alemana tiene un pasado escabroso en temas relacionados con corrupción, el más reciente que involucró al abogado israelí David Shirom, primo del primer ministro Benjamin Netanyahu, en la trama de presunta corrupción y sobornos en la compra de tres submarinos que llegó a ser imputada por la fiscalía de justicia de esa nación, pero que se atajó en su congreso.

Y aquí, en una de las obras emblemáticas de AMLO no estará de más recordar la conseja que dice “No hagas cosas buenas que parezcan malas”. Y si son malas, que no los cachen.

Cines, la urgente reapertura. Los ingresos de las principales cadenas de exhibición cinematográficas han caído 90% anual. En el Valle de México no ha habido manera de convencer a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Alfredo del Mazo que tanto Cinemex, de Rogelio Vélez, como Cinépolis, de Alejandro Ramírez, tienen espacios seguros, sanitizados y con exigentes protocolos de seguridad. En esta región, ambas cadenas tienen alta concentración de sus salas, lo que afecta el desempeño general que de por sí ya está afectado por la reducción de aforos… y porque los grandes estudios no quieren estrenar películas hasta que no haya mayores cupos en las salas.

Cemex, a descarbonizar. La multinacional mexicana que dirige Fernando González se sumó hoy en el proyecto Low Emissions Intensity Lime and Cement 2 (LEILAC 2), iniciativa de investigación e innovación para descarbonizar la producción de cemento. Se trata de un audaz programa dentro del plan Horizonte 2020 de la Unión Europea donde confluyen líderes en la industria del cemento, de la tecnología e investigación y desarrollo. Ya Cemex participó activamente en el LEILAC1, de donde se inspiró para la producción comercial de cemento libre de emisiones y ahora se suman nuevamente para lograr la meta de emisiones cero en el 2050 a nivel global tal y como lo plantea su director de Innovación y Desarrollo, Davidé Zampini.

Hoy, Fintech en el ITAM. Y la sociedad de exalumnos del ITAM, que preside el consultor Xiuh Tenorio, realiza hoy un encuentro sobre las Fintech, en el que se expondrán los desafíos y las oportunidades que se presentan como resultado del impacto de la tecnología sobre el sector financiero. Destaca la participación en el programa de Agustín Carstens, con la conferencia magistral “Innovación digital y el futuro del dinero”. Por supuesto, el rector Arturo Fernández. La actividad académica no se detiene por la pandemia. Éxito.