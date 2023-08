AIFA no subsidiará a Mexicana del Bienestar

No es por gusto o malquerencia, es porque así lo marca la Ley de Aeropuertos: las tarifas de servicios para las aerolíneas no pueden ser discrecionales ni discriminatorias, pues de otra manera se vulnerarían preceptos constitucionales que dieron origen a la Ley Federal de Competencia. Así, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aplicará a la nueva aerolínea estatal, Mexicana de Aviación del Bienestar, a cargo del general Sergio Montaño, el mismo tarifario que se aplica a las siete compañías que ahí se desempeñan.

Esto, de entrada, despeja las preocupaciones de diversos sectores de la industria aeronáutica de que habría trato preferente para Mexicana por parte de la terminal dirigida por el general Isidoro Pastor. Un trato desigual por el uso de pistas, slots, combustible y servicios auxiliares sería ilegal, pero también significaría un “balazo en las alas” al mercado que se está formando poco a poco en el emplazamiento de Santa Lucía, pues las aerolíneas comerciales no tendrían los incentivos con los que hoy cuentan para impulsar 67 operaciones diarias que movilizan casi 9 mil pasajeros, esto conforme los datos de la semana pasada.

Pero otra cosa es la bolsa de dinero público con que iniciará Mexicana, 400 millones de dólares de arranque y que, aunque no sea su intención, puede canibalizar el AIFA. De hecho, aún no está clara la promesa de reducir 20% las tarifas aéreas al público, pues no precisó si esa reducción es respecto a las tarifas que se registran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o respecto al AIFA…, pues, en éste último, los boletos suelen estar entre 25 y 35% por debajo de lo que se cotizan en el AICM, en promedio, por lo que una reducción por decreto podría ser contraproducente en el mediano plazo. Ya le cuento.

SMX Financial: ¿incapaces o tramposos? Ninguna de las dos características mencionadas arriba es deseable para los ahorradores e inversionistas que confían sus recursos a una organización de negocios. Pero esto lo sufre un número importante de personas afectadas por la complicada situación de SMX Financial, firma dedicada al financiamiento y factoraje de medianas empresas en México.

Al igual que otras sofomes, el deterioro de SMX se debió a la baja colocación de nuevos créditos y a los incumplimientos de pago por parte de los clientes. Los problemas de SMX surgieron desde finales del año pasado, pero se hizo del conocimiento de accionistas e inversionistas hasta abril del año en curso. Se ocultó la verdad, y es que el entonces director general, Dennis Furlani Vidal, se coludió con otros funcionarios de la firma para alterar la contabilidad y los reportes financieros para ocultar la insolvencia de la misma.

Al parecer, ésta no es la primera vez que el ciudadano canadiense Furlani se mete en líos legales: hace poco más de dos años fue señalado por malos resultados en AlphaCredit, cuando fungió como director de Consumo.

Conforme las demandas presentadas por los afectados, hay otros involucrados en el ocultamiento de información, incluyendo directivos y funcionarios del consejo de administración.

Eso huele mal, como huele mal que el exdirector general George Diamandopoulos, también ciudadano canadiense, haya sido quien invitó a Furlani a sucederlo en esa posición. ¿Sólo coincidencia? O será que Furlani y Diamandopoulos, conocidos de mucho tiempo atrás, tenían un plan para desaparecer más de 150 millones de pesos activos de SMX? Esto huele pésimo.

Joel My Love, ganón en la Cuauhtémoc. Vaya uno a saber sus atributos, pero la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tiene a un nuevo contratista favorito para ejecutar trabajos en el último tramo de su mandato previo a las elecciones del 2024: se trata del exdiputado local panista (en Zapopan) Joel Arellano Arellano, quien ahora, como cabeza de la firma Seguridad Privada e Integral de Servicios Especiales Autorizados, estaría por obtener contratos por casi 200 millones de pesos tan sólo en servicios diversos como Las Ferias de la Alegría y El Grito de Independencia ¡Achis achis los mariachis! ¿Cómo que de seguridad privada a otros menesteres? Bueno, pequeño detalle, considerando que como buen empresario, nos cuentan que Joel Arellano trabaja también con alcaldías gobernadas por Morena y nadie le ha hecho el feo. ¿Amor en los tiempos del cólera?

50+1 e INE, mujeres en democracia. Tomen nota. De la mayor importancia reviste el convenio signado por el Colectivo 50+1, que encabeza Claudia Corichi, con el INE, a cargo de Guadalupe Taddei, a fin de capacitar a cerca de 250 líderes de esa organización civil en la protección de los derechos de las mujeres y la consecución de su participación como agentes defensoras en procesos electorales de manera informada y plural, apoyándose en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enccívica).

La parte más hermosa del universo en acción.

Tabe refuerza seguridad en Polanco. Tras el atroz asesinato de Iñigo Arenas, nos cuentan que el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, afinaron en reunión una estrategia conjunta en la demarcación. En dicha reunión, el panista reiteró su petición de implementar operativos permanentes contra taxis irregulares en zonas de bares y antros de la Miguel Hidalgo a fin de brindar mayor seguridad a quienes visitan las zonas turísticas de la alcaldía.

Los operativos, dijo Tabe, tendrían que ser realizados por el Invea y la Semovi, pues la alcaldía no tiene facultades para ello.