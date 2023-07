Amazon, ahí te va la COFECE

Se tardaron casi tres años en reaccionar, pero los comisionados federales de Competencia Económica, que encabeza Andrea Marván, finalmente, se conectaron al WiFi y decidieron investigar las práctica monopólicas relativas –las que ejecuta un agente económico relevante a fin de hacer añicos a sus competidores– en la comercialización y venta de bienes y servicios digitales, con una descripción de tales prácticas que perfilan con claridad al destinatario: Amazon, de Jeff Bezos, y que en plena pandemia de Covid–19 lanzó la integración de sus servicios de venta en línea con el acceso gratuito para sus clientes premium a la plataforma de streaming Prime Video.

Sí, en el verano de la pandemia, Amazon se convirtió en una estrella rutilante para millones de familias confinadas y para los negocios urgidos de mantenerse en marcha; sólo que en la estrategia de delivering al equipo de Bezos y Andy Jassy se les ocurrió extender a México una estrategia que ya habían seguido en otros mercados desde el 2014 (Alemania, Austria y Reino Unido), o sea, unir el acceso a la plataforma Over The Top Prime Video a sus clientes que hicieran más compras; iban ya tarde al mercado de streaming en América Latina, donde Netflix, Claro Video, Roku, Apple TV y Blim ya le habían comido el mandado.

Los directivos de algunas de esas plataformas se apersonaron ante los comisionados de la Cofece y del Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacerles saber que el juego de Amazon, aquí representada por Juan Ignacio Fernández de Lara (sucesor de Juan Carlos García, perseguido por el presunto asesinato de su esposa en el 2019), implicaba generar un ecosistema propio ante el cual se veían en desventaja todas las demás plataformas dedicadas únicamente a la difusión de entretenimiento y sin vinculación a ningún sistema de venta y reparto de bienes y servicios.

Amazon, datos e IA. En el 2019, la Comisión Europea, que encabeza Ursula Von der Leyen, inició dos investigaciones contra Amazon: una sobre la supuesta utilización de datos relativos a las operaciones de terceros vendedores al interior de su plataforma, para favorecer sus propios negocios; la segunda fue sobre la supuesta aplicación de condiciones discriminatorias en daño de competidores de Amazon Retail.

El problema resultó ser uno solo: a través de la Big Data, Bezos y compañía desarrollaron sistemas de Inteligencia Artificial para encontrar tendencias de preferencias de consumidores de bienes y contenidos, “anticiparse a sus deseos”, difundirlo a través de buscadores como Google de manera personalizada, para así desplazar a sus rivales directos y condicionar precios de entrada a vendedores de productos exitosos…, e incluso hacerle la competencia con sus “marcas propias”.

Claro, ahora habrá que ver si la Cofece procede firme o sólo dará besos a Bezos.

Salió la última fracción de Morena del PRI. Si alguien contribuyó a la debacle del gobierno de Enrique Peña, desde el torpe tratamiento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como a la derrota del PRI cuando éste lo dirigió Manlio Fabio Beltrones, hasta las crisis de seguridad pública, fue Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación; si alguien dejó solo a José Antonio Meade en las elecciones del 2018, fue el exgobernador hidalguense. Ya como senador no ha tenido participación activa en el bloque de contención a la mayoría de Morena; es grande su temor a que la UIF le resucite sus expedientes de compras turbias en la Segob. Cierto, no se pueden minimizar las renuncias al PRI de Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, pues no irán en el 2024 con el Frente Amplio por México, pues casi seguro bucarán cobijo en el oficialismo. Dios los hace.

OHLA: sale Fernández, entra Tomas. La renuncia sorpresiva del consejero delegado de OHLA, José Antonio Fernández Gallar, tomó por sorpresa a los accionistas mayoritarios de la firma, Luis y Mauricio Amodio.

Y es que, en pleno Consejo de Administración, el español decidió dejar a los Amodio tras una tirante relación de negocios.

Si bien OHLA tiene una baja presencia en México, entre otros en el tren México–Toluca, es una compañía líder mundial en infraestructura.

También es cierto que, desde el 2020, los resultados financieros y reestructuración de deuda le han impedido incrementar su valor en los mercados bursátiles. Tomás Ruiz, el expresidente del SAT (dos veces exsecretario de Finanzas de Veracruz con Javier Duarte) y hombre de confianza de los empresarios, asumirá temporalmente el control de OHLA.