Anulan propiedad privada: último clavo al nearshoring

Martí Batres no quedó contento como director del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (tema que desconoce en absoluto), pues esperaba un cargo en la primera línea del gabinete presidencial por “los servicios ofrecidos” en la pasada campaña electoral; así, a días de dejar la jefatura capitalina, regaló una manzana envenenada a Claudia Sheinbaum con un decreto que modifica la constitución de la CDMX para que la propiedad privada sea sujeta a la “propiedad de la nación” e interés público… ese que por definición dictan los gobiernos.

En medio de la álgida aprobación de la reforma judicial por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, el decreto de Batres metió enorme “ruido político” en todo el sector empresarial, incluso entre aquellos que de manera naif esperan que se modulen los ánimos radicales de la 4T al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que la reforma judicial se podría atenuar a través de leyes secundarias.

Ese “ruido político” ya se transforma en “miedo económico”, pues si el decreto capitalino resulta anticonstitucional, el temor es que la mayoría de Morena y satélites podría modificar la Carta Magna para que toda la tierra pase ser “propiedad de la nación”… con lo que los propietarios privados desaparecen para convertirse en concesionarios, vulnerables a las decisiones gubernamentales y, probablemente, sin respaldo del Poder Judicial.

La combinación de ambos procesos legislativos resulta explosivo y, de momento, el mayor riesgo que advierten los expertos consultados por el Banxico es que pese a todos los intentos del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, México pierda el grado de inversión —como ya lo da por descontado JP Morgan en su índice EMBIG— que se traduciría en aumento del costo de una deuda pública que llegará en 2025 a 17 billones de pesos, posible depreciación acelerada del peso, que se derive en inflación y, de ahí, a mayores tasas de interés que deterioren un ya exiguo crecimiento económico de 1.0% estimado para 2025.

Las monumentales inversiones previstas por la relocalización de cadenas logísticas, el nearshoring, no están en pausa y optan ya por llegar a Texas y Arizona como el caso de TSMC, que lidera C.C. Wei, que meterá 93 mil millones de dólares en Phoenix para una planta de semiconductores, que originalmente se pensó para Ciudad Juárez o el Istmo de Tehuantepec.

De momento, empresas e inversionistas ya están en modo take and see, con maletas en la puerta… y por ahora adiós al nearshoring.

De la Central de Abastos a Pemex. Ya suena por todos lados que Marcela Villegas, la directora del mercado de alimentos mas grande del mundo, se perfila como la próxima directora de administración de Pemex, acompañando la gestión de Víctor Rodríguez para sacar adelante una paraestatal que si bien no es “fierro viejo”, atraviesa una delicada situación financiera y productiva que obliga “pensar fuera de la caja”… como en la Central de Abastos —que representa, se calcula, 10% del PIB capitalino— cuyas estrategias de sostenibilidad de energía, aprovechamiento de residuos, estrategias de vigilancia y de atención social que permite el trabajo de 70 mil personas que despachan 45 mil toneladas diarias de perecederos a mas de 300 mil compradores.

Que así sea.

Comscore: N+ encabeza. La firma de medición de audiencias multiplataforma Comscore ubica a N+ como la plataforma de contenido noticioso mas consumido en México al contar con 24.2 millones de usuarios. Con ciudadanos cada vez mas activos e interesados en el devenir nacional e internacional, el acceso a información validada y profesionalmente obtenida es la oferta de la plataforma dirigida por Daniel Badia. En buena hora.

Hard takeoff. El inicio de sexenio de Sheinbaum no está sencillo. El embajador Ken Salazar volvió a pronunciar la visión de los poderes estadounidenses: una reforma judicial mal hecha “traería muchísimo daño a la relación”. La Cámara Nórdica de Comercio en México, a cargo de Alfredo Flores, pidió una profunda reflexión para mantener un sano entorno de negocios.

Pero la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que encabeza Guillermo Rosales, alertó sobre que con tal reforma, el nuevo Poder Judicial sea asaltado por el crimen organizado y cacicazgos políticos y abra mayor discrecionalidad al SAT, “ya hoy en día existe un profundo abuso de las facultades de control y verificación”. La Coparmex, de José Medina Mora, propuso una reforma integral, no una concentrada en la elección de jueces, magistrados y ministros que impactará la certidumbre y la inversión.

Un escenario económicamente inestable, tendiente a la confrontación política interna y externa por una hegemonía partidista reacia a toda reflexión, no es el idóneo para el inicio de un gobierno. ¿O sí?

La Casa de los Famosos, fenómeno audiovisual. Pues la producción de TelevisaUnivisión “La Casa de los Famosos”, gústele a quien le guste, es un fenómeno de plataformas cruzadas, cuyas audiencias combinan la televisión abierta, plataformas digitales y redes sociales, que ha generado 266 millones de horas usadas en streaming en sólo seis semanas. La firma multimedia, que conduce Wade Davis, ha registrado en la segunda temporada de esa producción 128.2 millones de votos y tan sólo 28.5 millones en la sexta eliminación de participantes. Y, vaya, 12,200 millones de horas de vistas en redes sociales en 2024, o sea 144% más que en 2023. Estos números fortalecen la proyección de ventas de la firma que aquí conducen Alfonso Angoitia y Bernardo Gómez.

Femsa: Capitalismo consciente. La frase del día se la lleva José Antonio El Diablo Fernández, que en la entrega del premio Eugenio Garza Sada, aseguró que las empresas deben ofrecer mejores salarios y educación a sus empleados para que no dependan de programas sociales, apoyar a las Pymes y sostener al mismo tiempo una agenda contra el cambio climático y a favor de la democracia. El nuevo capitalismo.