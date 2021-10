Belinda, en Santa Lucía

No, no me refiero a la pop-star que entusiasta y glamorosa apoyó la campaña 2018 de Andrés Manuel López Obrador; me refiero al acrónimo Bienestar Líneas de Aviación (B.Lind.A) que por ahora es la única aerolínea mexicana que ha manifestado su propósito de realizar vuelos desde la terminal aérea de Santa Lucía, a partir del próximo patriótico festejo del natalicio de Benito Juárez, según los pronunciamientos y los presuntos avances de contratación de trabajadores por parte de la aerolínea que teóricamente dirigirá Salvador Álvarez, director de la malograda Altán Redes, sumida en concurso mercantil.

No, no, todavía no es la marca registrada como lo fue el primer logotipo para el aeropuerto en el que tanto se afanó el actual Gobierno (con un costo directo sólo en infraestructura estimado de 80 mil millones de pesos), ni tampoco como el nuevo logotipo que para algunas personas nos evoca los bigotes y patillas del general Felipe Ángeles; pero B.Lind.A posee un onírico atractivo al recordar las frases con que aquella cantante propuso a todo el país el viajar sin alas, sin más límites que la 4T.

Pero esos vuelos nacidos de la más etérea inspiración, topan con los severos jueces de la tierra y el cielo ante la obra encomendada al general Gustavo Vallejo: primero, el acceso terrestre a Santa Fantasía y pinta incompatible el costo de transferencia entre un transporte terrestre y el precio de un vuelo en una aerolínea de bajo costo.

Segundo, el acceso aéreo: nos dicen voces secretas del gremio de pilotos de ASPA, que preside Heriberto Salazar, aún son desconocidos los mapas verticales de obstáculos en tierra, flujos de vientos dominantes y hábitos de aves migratorias; todos ellos estudios que se comprometió a entregar a las aerolíneas hace más de un mes el director del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Hernández.

O sea, que sólo B.Lind.A, con el numantino espíritu, se anexaría a un aeropuerto al que es más fácil llegar por avión que por Uber. ¡Bon voyage!

Totalplay, innovaciones. Para la empresa de telecomunicaciones de Ricardo Salinas Pliego no hay frontera para innovar: desde ayer Totalplay lanzó nuevos equipos para acceder a su red de fibra óptica que ofrecen la mejor experiencia de alta fidelidad en audio y video integrada en un dispositivo de características únicas en el continente. La firma que dirige Eduardo Kuri propone al público un equipamiento high end con tres bocinas integradas y un subwoofer diseñado por Bang & Olufsen, certificación Dolby Atmos. La finalidad es llevar a sus más de tres millones de usuarios al centro de la acción cada vez que enciendan la pantalla a fin de aprovechar al máximo una potencia de hasta 1 Giga de velocidad en Internet.

Lo mejor de lo mejor. El miércoles pasado AMITAI, encabezada por Fernando Sentíes, entregó los reconocimientos a las 30 Empresas Más Éticas 2021. El compromiso ético se evaluó en los hechos: fundamental este año fue considerar cómo actuaron las empresas ante la pandemia, dando prioridad a sus contribuciones sociales sobre la rentabilidad, tanto con sus empleados como con clientes y aliados. No todos los participantes soportaron la prueba. Por ello tiene especial mérito las empresas reconocidas por su cultura de valores más allá del compliance, se encuentran las extranjeras Pfizer, de María Constanza Lozada, Sanofi, de Fernando Sampaio, General Motors, de Francisco Garza, Uber, de Gretta González, Iberdrola, de Enrique Alba; Axa, de Daniel Bandle; Manpower, de Mónica Flores, y Diageo, de Erik Seiersen. En cuanto a las nacionales figuran Peñoles, de Rafael Rebollar, BanRegio, de Manuel Rivero, Banca Afirme, de Juan Manuel Villarreal, y LUMO Financiera del Centro, de Luis Montaño.

La ley es la ley. Tome nota: quienes conocen el Poder Judicial de la Ciudad de México ven un fortalecimiento importante del magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez. En la misma semana logró un acuerdo con el sindicato para mejorar las condiciones laborales y tuvo una reunión con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de la que ambas partes dieron paso a encomiables comentarios sobre la oportunidad que dichas mejoras ofrecen a la expedición de justicia en la capital.