Campanas de Catedral, Xóchitl y Taboada

No parece haber sido fortuito: faltando 20 minutos antes del mediodía del 19 de Mayo, concluido el discurso de la candidata de la Alianza Va por México, Xóchitl Gálvez, las 35 campanas de catedral rompieron con intensidad de Ángelus; no con los repiques previos de 11:30 am u 11:45 am como marca el canon explicado con claridad meridiana por el padre José de Jesús Aguilar, sino con su alegría de bronce precisamente cuando cientos de miles de ciudadanos —en todo el país— concluían la gigantesca movilización de la Marea Rosa que en la capital mostró su apoyo a Santiago Taboada como candidato a jefe de Gobierno.

Para desfasar las campanas del itinerario se debió necesitar la venia del rector catedralicio, Ricardo Valenzuela… y, considerando la estructura eclesiástica, habría tenido que contar con el respaldo de Carlos Aguiar Retes. Pero con independencia a las casualidades o especulaciones, es un hecho que la Iglesia católica ha hecho importantes críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por la violencia y criminalidad extendida en el país.

Y haya sido o no un gesto de simpatía de la Iglesia católica, el hecho es el apoyo capitalino de la Marea Rosa que ha generado un alto nivel de entusiasmo en las filas de Fuerza y Corazón por México: abundan los voluntarios para vigilar casillas y paquetes electorales en la capital; de hecho, desde el viernes pasado está completo el número de representantes de casilla.

Pero ni Gálvez ni Taboada sueltan las campanas al vuelo aunque, por ejemplo, se sume un constante número de militantes de Morena en diversas alcaldías, así como líderes sociales, como en la Venustiano Carranza que brindan su respaldo aún a riesgo de su vida y libertad. O que en la reunión de consejeros de Citibanamex, que preside Manuel Romo, se mostrara la gráfica con la ventaja que en preferencias electorales Gálvez registra sobre Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Taboada ha salido adelante de las imputaciones sobre delitos fabricados, del espionaje telefónico, o de ficciones que nomás no pegaron, como la de que Acción Nacional quería encarecer el servicio del Metro.

Sienten que su triunfo, el de los ciudadanos que les respaldan, está muy cerca. Pero no lo saborean. Trabajan intenso en la recta final hacia el 2 de junio.

Amor adulto y el pasto recién cortado. Las producciones cinematográficas americanas —con acento mexicano— dan nuevamente de qué hablar en el mundo. Aroma a Pasto Recién Cortado se estrena en el Festival de Tribeca (que fundó Robert De Niro) y tiene como protagonistas a Joaquín Furriel y la nominada al Oscar Marina de Tavira; tiene la dirección de Celina Murga y con la producción ejecutiva de Martin Scorsese. El puro cuadro de actores y dirección es un indicativo de una cinta prometedora…, pero más aún la historia de un profesor universitario que se enamora de una alumna… y de una profesora de un alumno.

La coproducción entre la argentina Mostra Cine-Tresmilmundos Cine, de la estadounidense Infinity Hill, la mexicana Dopamine, la uruguaya Nadador Cine y la alemana Weydemann Bros. promete una visión fresca y conmovedora de la condición humana en situaciones insolubles.

Iztacalco: Ordóñez vs. Paz. Se ponen intensas las contiendas electorales en las alcaldías capitalinas: en Iztacalco, Daniel Ordóñez, candidato al gobierno local por la coalición Va por la CDMX, presentó tres denuncias ante la Fepade, contra la candidata Lourdes Paz del partido Morena. La primera por campaña oscura, acusando a la morenista de realizar declaraciones dolosas basadas en información falsa, con la finalidad de generar una percepción negativa de Daniel Ordóñez ante el electorado; es decir, violencia electoral.

Ordóñez también denunció ante la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, la alteración o falsificación de un documento público que Lourdes Paz presentara en el segundo debate: un oficio que, supuestamente, expidió el Instituto Electoral de la CDMX en el que se impone una medida preventiva cautelar contra Daniel Ordóñez, cuando en realidad este instituto determinó mediante el oficio IECM-SCG/PE/063/2024 como improcedente la medida solicitada por Morena. Ordóñez también denunció a la candidata del oficialismo por exhibir información personal, violando la ley de protección de datos personales. Estas acciones, según el candidato opositor, demuestran una clara desesperación de Paz al quedar rezagada en los sondeos de opinión. Veremos.

No pagan 4 mmdp en cuotas obrero-patronales. Mientras que el IMSS reporta datos de empleo positivos en el primer cuatrimestre del año, en el Instituto han dejado pasar el cobro de cuotas obrero-patronales a un grupo de empresas del sector limpieza que sólo este año dejaron de pagar más de cuatro mil millones de pesos por un subregistro de su personal afiliado. Se trata de Limpiacero, Armot y Retimar, con aparente complicidad de la Subdelegación 03 Polanco del propio IMSS, donde el responsable de afiliación y cobranza, Anuar Estefan Garfias, no regulariza las condiciones laborales de algo así como cinco mil trabajadores de esas firmas.

Merino: desaparecer la Conamer. Se les paró el pelo a los integrantes de Coparmex, que encabeza José Medina Mora, cuando José Merino les anunció que en el próximo gobierno morenista se sustituiría la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entidad enfocada a reducir trámites, burocracia y el papeleo donde suele esconder la corrupción. El coordinador técnico de los Diálogos por la Transformación dijo se crearía una Ley de Digitalización, asimismo, señaló que se pretende hacer cambios al SAT, Cofepris al IMSS e ISSSTE para agilizar trámites. Para cómo han salido tales reformas en este sexenio, los empresarios no quedaron tranquilos con ese ofertón del “segundo piso”.