CATEM y los proveedores Nissan

Luego de triunfar en Nissan para representar el contrato colectivo de trabajo de los empleados de Nissan, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el primer asunto que tratará con la firma, que aquí encabeza José Román, es la reinstalación de los 800 trabajadores que fueron despedidos cuando se acercaron a CATEM para romper con el dominio de la Confederación de Trabajadores de México, de Carlos Aceves.

Acto seguido, la organización, que dirige Pedro Haces, concretará acercamiento con los trabajadores de las empresas proveedoras de autopartes de Nissan.

Se trata de cerca de 300 proveedores que abastecen a la firma asiática cuyos modelos son los de mayor venta en México y con una fuerte participación en la exportación global, pero donde las condiciones de trabajo no están emparejadas en todos los casos con la productividad. Y que al igual que lo que sucedió en Nissan hace dos años, los propios trabajadores son los que han buscado vincularse con la CATEM.

Si se considera que dicha organización también desbanco a la CTM en la planta de GM en Silao, es posible aseverar que la CATEM se perfila como la agrupación sindical con mayor relevancia en los productos de mayor integración productiva en América del Norte que, por cierto, deberá cumplir con las cláusulas laborales del T-MEC y de la Organización Mundial del Trabajo.

En ese contexto, será que próximamente la CATEM planea inaugurar sus nuevas oficinas en Washington, a fin de estar cercano a las reglas acordadas con el Departamento del Trabajo, que representa el sindicalista Marty Walsh, y con la ministra canadiense del trabajo Filomena Tassi. Con ello, esta organización será sin lugar a dudas un gran contrapeso a la presencia del Sindicato Minero Metalúrgico de Trabajadores de la República Mexicana, propiedad de Napoleón Gómez Urrutia.

AT&T, el fracaso de la apuesta en México. Aunque llegó a México con bombo y platillo, la compañía que encabeza John Stankey está lejos de lograr sus metas, pese a llevar invertidos cerca de 12 mil millones de dólares. Y no se puede culpar sólo de ello a las acciones del “operador preponderante”, es decir América Móvil”; que dirige Daniel Hajj. La regulación asimétrica instrumentada por la reforma de Telecomunicaciones creó un entorno —con sus alcances y deficiencias— que potenciaría la competencia siempre y cuando ésta no se apoyara en “precios cero” de interconexión o en mantener cerrada de manera permanente la competencia del operador preponderante en algunos mercados. La compañía que aquí representa Mónica Aspe inició de manera impetuosa el despliegue de red para transportar grandes volúmenes de datos, atractivas ofertas comerciales y un servicio a personas y empresas que pintaba prometedor. Pero al paso de los años se encuentra estancada en un escaso 15% del mercado de usuarios y difícilmente alcanza el 19% de los ingresos; su capacidad de señal suele ser deficiente o inexistente no sólo ciudades medias o pequeñas, incluso en las grandes zonas metropolitanas AT&T no rivaliza con América Móvil. Y un factor determinante en su estancamiento es la pérdida de calidad de servicio donde —pese a ofrecerse ofertas de equipos y paquetes de datos— ocupa uno de los primeros lugares de quejas por prácticas abusivas y engaños ante la Profeco, de Ricardo Sheffield, con innumerables quejas por cobros indebidos. Con esos antecedentes difícilmente AT&T saldrá del sótano.

Turismo vs. pobreza. No se pueden perder el más reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, que dirige Francisco Madrid, y el Consejo Nacional Empresarial Turística, que encabeza Braulio Arsuaga, denominado “Los otros datos del turismo, la dimensión social de la actividad turística” donde se expone de manera numérica el efecto positivo que tiene dicha actividad para generar empleos y salarios sobre todo para personas jóvenes (que estudian y trabajan) y mujeres. Los dos principales estados con actividad turística, Quintana Roo y Baja California Sur, son las únicas dos entidades que registran índices de pobreza por debajo de la media nacional; vaya, el 80.8% de los municipios con esa actividad tienen niveles bajo o muy bajos de marginación… en contraste al 63.6% del resto de los municipios del país en condiciones de marginación bajo o muy. Nota para el secretario Miguel Torruco.

Ramírez Marín, Ciencia y Tecnología. Y en la Cámara Alta el senador Jorge Carlos Ramírez Marín se perfila para encabezar la Comisión de Ciencia y Tecnología en estos momentos en que la relación entre el gobierno y la comunidad científica pasa por momentos de fuerte tensión. Y es que la capacidad de conciliación y los buenos oficios del legislador yucateco puede contribuir a crear un entorno constructivo alejado de la confrontación.