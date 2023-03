Cemex contra Vulcan Materials… y el T-MEC

Alguien cometió un enorme error en la compañía que dirige Fernando González: al allanar con fuerzas públicas las instalaciones Sac-Tun (antes Calica) de Vulcan Materials en el puerto de Punta Venado, Quintana Roo, la empresa más internacionalizada de México se expone a las represalias legales que tomará la firma a cargo de Thomas Hill, al tiempo de escalar un conflicto diplomático en el marco de los múltiples desencuentros que Andrés Manuel López Obrador tiene con el gobierno de Joe Biden y el poder legislativo estadounidense.

Ayer por la mañana la ocupación de esas instalaciones era noticia en todo Estados Unidos a través de Fox News, cuya retórica es poco amable para con México; la directiva de Vulcan Materials pidió al embajador mexicano Esteban Moctezuma, que el Gobierno mexicano desalojara inmediatamente su propiedad.

El mensaje que Vulcan envía es que en México ya no es seguro el Estado de derecho, pues la ocupación se hizo de manera arbitraria, sin órdenes legales…, o sea, una suerte de expropiación gubernamental a la que Cemex se prestó. Y es que, como es sabido, por orden presidencial directa, Profepa y Semarnat, a cargo de María Luisa Albores, clausuraron en mayo de 2022 las instalaciones de Sac-Tun alegando el impacto ambiental por la extracción de material pétreo aunque, como se demostró en los Guacamaya Leaks, el objetivo era aprovechar las más de 2 mil hectáreas de Sac-Tun para una estación del Tren Maya y un complejo turístico.

Cemex arrendó terrenos en el área portuaria de Sac-Tun por 20 años, contrato que venció el 31 de diciembre de 2022 y que no fue extendido, cosa que no gustó en Cemex y habría amenazado que el puerto sería confiscados por el Gobierno…, Gobierno que, por cierto, sabe que sólo en Punta Venado es posible la descarga segura y eficiente de material de construcción y de los dos millones de toneladas de balasto que se le compran a la dictadura cubana de Miguel Díaz-Canel, para estabilizar las vías del Tren Maya, que supervisa Javier May en Fonatur.

Vulcan ofreció alijar el barco de Cemex el 23 de marzo cuando pudiera garantizar la contratación de personal y completar las reparaciones (debido a su inactividad) para garantizar la seguridad operativa. Pero la amenaza se cumplió con creces el pasado 14 de marzo con fuerza naval, con la policía estatal, y fuerzas especiales de investigación, sin importarles el arbitraje internacional por el cual México podría ser obligado a indemnizar con 1,500 millones de dólares a la firma estadounidense.

Ya no se trata, pues, de un simple conflicto entre Cemex y Vulcan, e involucra el cumplimiento del T-MEC. Después de esto, la relación entre México y EU baje de 6 a 5, según la calificación hecha por Hillary Clinton en la 86° Convención Bancaria.

Romo-Gush, montaje irregular en Polanco. Sigue la mata dando. Resulta que el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, armó un montaje en 2019 para “legalizar” la construcción de la plaza comercial ubicada en Lafontaine 110, Polanco, pues la edificación excede la altura permitida por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco. Dicho montaje se realizó el 24 de julio de 2019, cuando Romo y su director jurídico, Gustavo García El Gush Arias, hicieron un video para anunciar la demolición del último nivel de esa plaza según para acoplarla con la normatividad. Con el video y las fotos se hizo gran alharaca oficial de cómo Romo hacía cumplir la ley, sí o sí. Pero sólo fue un show mediático, pues si bien hubo tal demolición, la administración actual de Miguel Hidalgo confirmó que no existe documento ni expediente alguno que avale esa acción jurídica, cosa que debió documentar El Gush por ser el área bajo su responsabilidad.

Ésta es la razón y en atención a quejas vecinales, por qué el pasado 17 de febrero, la nueva alcaldía Miguel Hidalgo clausuró esa plaza: fue puro tongo y no se ajustó a las disposiciones del Programa Parcial Polanco, dejando en claro que el inmueble fue autorizado y construido durante la administración de Romo.

Almendrita financiera. Resulta que en Nafin y Bancomext tienen a su propia “Almendrita” como la que parte y comparte en el ISSSTE. Se trata de la directora de Administración y Finanzas, Paulina Moreno, quien llegó al cargo por recomendación tras ocupar cargos de medio pelo en Infonavit, SAT y Banobras…, ¡y como coordinadora de optimización en los procesos de abasto del Insabi que ha dejado de proveer 30% de los medicamentos a los hospitales públicos! Y vaya, Almendrita Financiera y su jefe Luis Antonio Ramírez Pineda andan a la greña con sus sindicatos sin importarles el llamado desde la mañanera a detener esos pleitos.