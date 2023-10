Chips: los taiwaneses no quieren irse al Istmo

Luego de visitar México en junio pasado, los representantes de una docena de empresas fabricantes de chips encabezadas por Richard Lee, presidente de la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán, ya determinaron que para sus planes de inversión lo conveniente ahora es relocalizar en la franja fronteriza con Estados Unidos sus procesos productivos e inversiones…, y no la zona del Istmo de Tehuantepec, donde el Gobierno federal aspira a desarrollar una decena de parques industriales.

Y ésa es, al parecer, la razón por la cual la Secretaría de Economía, a cargo de Raquel Buenrostro, no ha contestado al Departamento de Estado, a cargo de Antony Blinken, el correo electrónico en que solicitan que nuestro país sea parte de las naciones signatarias del Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act o Chip Act que ofrece subsidios por arriba de los 52 mil millones de dólares a las empresas que desarrollen los componentes indispensables para la manufactura y servicios conectados a Internet e Inteligencia Artificial. El Gobierno mexicano quiere que las firmas de alta tecnología arriben al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), sí o sí.

Es sabido que la embajada estadounidense, a cargo de Ken Salazar, solicitó respuesta, pero no la recibió…, y mientras no haya respuesta no se podrá acceder a los subsidios masivos a pesar de que México fue el primer país considerado por el Gobierno de Joe Biden para empujar el nearshoring en un área estratégica en la economía y defensa de EU.

Las empresas de Taiwán que buscan llegar a nuestro país, pero a la región norte, son Chunghwa Telecom, Machan International Co., A-Lumen Machine Co., Vivotek Inc., Teco Corporation, Hon Hai Foxconn, Master Transportation Bus Manufacturing Ltd., Delta Electronics y Wonderful Hi-Tech Co., así como Inventec, Photic Electronics, Jebsee, Merry Electronics, TopCo Technologies, T-Global Technology Co., Bellwether International Group Ltd. (TEEMA), Inventec, Wieson Technologies Co., Pegatron y Unimicron…, todas ellas con la “lumbre en los aparejos” por las crecientes amenazas expansionistas de China.

Y no es discriminación, o desavenencia ideológica: prefieren la frontera norte, pues existen accesos carreteros, cruce ferroviario a tiro de piedra, proveedores para una buena parte de sus insumos; falta agua y la electricidad es un lío, pero abunda mano de obra calificada y se está cercano a la clientela… condiciones que aún no existen y deberán desarrollarse en el CIIT.

No vaya a ser que por otro berrinche en Palacio Nacional se vaya a ir una oportunidad de oro.

Margarita va por Morelos. Pues la fundadora de la Asociación Nacional de Parques Acuáticos y Balnearios, Margarita González Saravia, está más que puesta para ser la candidata de Morena en Morelos. Y credenciales no le faltan pues siendo empresaria con clara orientación social, tiene el respaldo de la Unión de Trabajadores del Campo y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, así como una trayectoria política siempre en las vertientes de las izquierdas: fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Mexicano Socialista al lado de Heberto Castillo, fundadora del PRD y también del partido oficial, además de participar en la formación de la Unión de Colonias Populares del Valle de México y en Unión de Trabajadores del Campo.

O sea que si hay (pre) candidata.

Sheffield y el fuego amigo. Si algo puede derrotar a Morena en 2024 es la división en sus filas…, como está sucediendo en Guanajuato. Esta semana inició en aquella entidad con diversos espectaculares con la leyenda “Ernesto Prieto es un peligro para Guanajuato”. El exdirector de Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado denunció los hechos y llamó a la unidad entre los contendientes…, pues tales espectaculares pintan a “fuego amigo” que salió de personas ligadas a la Procuraduría Federal del Consumidor y cuyo extitular Ricardo Sheffield, oh casualidad, sueña gobernar su estado natal. ¿A poco se llevan tan feo?

Mondragón-Interjet, en la lupa de la UIF. Pues ahora el mundo de la abogacía se sacude, ahora con versiones sobre una denuncia anónima que pone en capilla a Francisco Javier Mondragón Alarcón: esa denuncia, se dice, detalla las transferencias internacionales sospechosas vinculadas con Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Magnani, que dejó una deuda fiscal superior a los 30 mil millones de pesos. Y en virtud de ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal prevén posibles anomalías en la compraventa de aeronaves de la compañía (transacciones efectuadas en Irlanda) que permitieron transferir parte de esos fondos hacia paraísos fiscales europeos, situación que deja a Mondragón bajo sospecha.