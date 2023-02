Y Cuba no entrega el balasto

El patio de maniobras en las cercanías de Puerto Morelos está al punto para recibir el balasto de origen cubano, extraído de las canteras de la isla de Cienfuegos; la superficie de 6 hectáreas está lista luego que fue desmontada la selva en esa área —previamente hubo una ceremonia para poner a raya a los Aluxes de la zona— y en función de las necesidades establecidas por la Sedena, representada en el Tren Maya por el general Gustavo Vallejo, ya se dispuso el primer “tren de trituración” con sofisticados equipos para cortar la piedra en el tamaño requerido para permitir el tránsito uniforme y seguro de los convoyes…, pero sólo falta que llegue la piedra.

Ésa es una de las razones por las cuales el dictador Miguel Díaz-Canel visitó México este fin de semana: se trata del negocio más importante que el régimen tiene con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a que la compra de 1.6 millones de toneladas (y probablemente hasta 2 millones) representa un ingreso de entre 24 millones y 30 millones de dólares para la isla.

Sin embargo, la paraestatal cubana, conforme a un reporte al medio independiente 14Ymedio, no ha podido cumplir el encargo de la Empresa Materiales de la Construcción Cienfuegos (EMCC), que dirige Vladimir Jorge Fuentes.

Para la Sedena y sus contratistas, realizar esa importación y procesar el material ha sido toda una complicación. Originalmente el gobierno cubano pedía instalar en las canteras de Cienfuegos —El Arriete y El Cuero— la maquinaria cortadora y los medios de transporte hacia su muelle de salida (a 24 kilómetros de distancia) pero con la salvedad que el equipo quedaría a disposición del régimen cubano.

Como la parte mexicana no aceptó ese “trato de amigos”, se optó por importar la piedra en bloques de 60 centímetros cúbicos aproximadamente para trasladarle en barcos con capacidad de 17,000 mil toneladas cada uno, que llegando Puerto Morelos descargarán en lanchones que moverán la piedra hacia el muelle (que no tiene profundidad para recibir buques de ese calado) y de ahí trasladarlo hacia el Patio de Maniobras a no más de 6 kilómetros; ahí sería cortado en tamaños de entre ¾ y 3 pulgadas con cortes lineales, almacenado y distribuido hacia 6 frentes de trabajo en los Tramos 5 Norte y Sur del Tren Maya.

El problema es que la empresa cubana no ha podido cumplir las entregas; adicionalmente, no hay en el mercado suficientes lanchones para movilizar la cantidad requerida de piedra para dejar la obra en los plazos deseados por López Obrador…, amén de que el flete resulta más caro que el balasto mismo en casi 9 veces.

El asunto no está nada fácil de resolver en términos de logística, precios unitarios y tiempos de ejecución…, y ojo, que la primera prueba está programada para julio próximo.

La mala educación. Como le hemos venido repitiendo, el sector limpieza ya se convirtió en un mugrero y ahora, conforme a la licitación No. AA-25-C00-025C00001-N-2-2023 con un valor de 90 millones de pesos, todo indica que se expande al sector educativo: el concurso lo realiza la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México dependiente de la SEP, a cargo de Leticia Ramírez Anaya. Se supone que el concurso se emitió el 10 de febrero para adquirir el servicio en sus instalaciones del 16 de febrero…, y que al parecer las bases se “diseñaron” por funcionarios de la AEFCDMX con claras violaciones al Contrato Marco vigente decretado por la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, que dirige Thalía Lagunas. Vaya, añadieron requisitos no previstos a los participantes, tales como contar con al menos 1,750 trabajadores inscritos en el IMSS y un contrato vigente de 2,500 operarios en el sector educativo, algo que dicen, le viene como anillo al dedo a la empresa Joad Limpieza y Servicios, actual proveedora del servicio en el IPN, de Arturo Reyes Sandoval.

Aeromar: pago total o nada. Todavía este fin de semana los apoyadores de Danilo Correa hicieron correr la versión de que el lunes siguiente “se negociarían” los pasivos que Zvi Katz tiene en Aeromar para “intentar un rescate” milagroso. Pues cuando menos en lo que corresponde al AICM, al mando del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, —y no tendría que ser diferente con todos los demás acreedores— el pago debe ser total, sin negociación, como máximo a las 23:59 hrs del 15 de febrero. No hay vuelta atrás.

TelevisaUnivisión en el Super Bowl. La transmisión del Super Bowl LVII —el enorme partido entre Kansas City y Eagels de Filadelfia— a través de la alianza que encabeza Wade Davis, logró captar 13 millones de televidentes en México conforme a las estimaciones de IBOPE. Esto es sin duda resultado de la estrategia que TelevisaUnivisión mantuvo para transmitir gratuitamente los mejores partidos de la temporada regular y la totalidad de los juegos en post temporada.