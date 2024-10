Culiacán lanza SOS económico y de seguridad

Van cinco semanas de asedio. Los casi 6,500 negocios restauranteros y los casi 20 mil de toda actividad mercantil y de transformación en la capital de Sinaloa se han quedado sin recursos. “Creímos que esta guerra duraría una semana, pero no ha sido así; lo que nos angustia es que no sabemos cuándo terminará esto” nos comenta en un trance de angustia al borde de los ojos, la representante de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Laura Guzmán, sobre las afectaciones que la confrontación entre “Mayos” y “Chapitos” que, además del miedo, ha desatado actos criminales que hacen blanco directamente a los habitantes de una ciudad que no acaban de entender qué sucede.

La representante empresarial comenta que, a diferencia de diversas críticas del fuerte despliege militar con que el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, las y los culiacanenses que tienen negocios propios —pequeñas y medianas empresas al 80% que emplean a lo mucho 20 personas— ven con simpatía y reconocimiento el despliegue de fuerzas federales que lanza un fuerte mensaje de orden y pacificación.

Para la gente trabajadora de la capital sinaloense, la guerra entre los grupos en los que se ha desmembrado el Cartel de Sinaloa es una especie de huracán estacionado por largo periodo con las afectaciones como asaltos a mano armada, levantones, secuestros exprés, cobro de piso. Vaya, actividades delictivas a las que no se enfrentaba la ciudadanía son ahora preocupaciones cotidianas. El robo de la camioneta de la alcaldesa de Mazatlán en días pasados, la morenista Estrella Palacios, es sólo un ejemplo del temor generalizado en la entidad.

La Concamin-Canirac de Sinaloa, con el apoyo de la representación nacional que encabeza Alejandro Malagón, presentó un plan de 6 acciones urgentes de apoyo que requieren miles de empresarios y trabajadores para sortear el ambiente de fuego cruzado que ha tumbado en hasta 70% la ventas en restaurantes, bares y actividades cotidianas que van desde la compra de papelería, abarrotes o ponerse uñas… amén de que la vida nocturna ha desparecido por completo.

Además de reforzar la fuerza pública federal, combatiendo a los criminales que han puesto en jaque a la ciudad y las zonas rurales, requieren que la Secretaría de Economía canalice de urgencia créditos —no subsidios— para que el empresariado solvente los gastos corrientes que sus ventas no les permiten solventar rentas, salarios, electricidad, agua e insumos; además, la empatía del Servicio de Administración Tributaria para diferir el pago de impuestos, pues la entidad vive en medio de combates, así como del IMSS para que las cuotas patronales correspondan a una dura y terrible realidad.

Sin embargo, el llamado de fondo de los sinaloenses no se limita a solicitar la ayuda propia para atender desastres naturales, si no a recuperar los espacios de paz y crecimiento hoy, perdidos…, como tristemente sucede en amplias zonas del país.

Hispanidad en México, próspera y creciente. El discurso que ayer dio Juan Duarte en la Embajada de España en México al festejar el Día de la Hispanidad (se adelantó, pues el 12 es fin de semana y el tiempo libre es sagrado), ni siquiera tocó de rozón la “disculpa por la Conquista”.

El mensaje del gobierno español a través de su embajador tuvo un enfoque de cooperación y construcción de un presente y un futuro compartido: economías complementarias, un creciente flujo de inversiones de un lado hacia el otro, así como lazos culturales y étnicos indisolubles.

“Siempre apostaremos por México”, dijo el embajador Duarte tras exponer el número de viajeros que en 50 vuelos a la semana cruzan del Atlántico.

Y para quien esto escribe, una tarde memorable inició con la frase “seguiremos tendiendo puentes” para refrendar las acciones mutuas ya sea en desarrollo en tecnología de la información o en asistencia solidaria en casos de desastres naturales en México… y luego dar paso a los himnos nacionales de ambas naciones y finalmente a la poderosa Oda a la Alegría, rúbrica musical de la Unión Europea. Todas interpretadas por la orquesta sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional.

PACIC, otro año; Sukarne se vincula a Brasil. Es un hecho que el gobierno de Sheinbaum prorrogará otro año el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, sin cambios al número de productos con un acuerdo concertado con fabricantes y distribuidores —para reducir los márgenes de intermediación— e intentar contener la inflación en productos alimentarios básicos. Es un hecho que el PACIC tuvo un efecto muy limitado pero dejo herramientas importantes para despresurizar los precios como la eliminación de aranceles —receta totalmente neoliberal— a importaciones específicas a fin de aumentar competencia y bajar precios.

De ahí la relevancia de la cadena de distribución que Sukarne, el principal productor de carne bovina de México y que encabeza Jesús Vizcarra, para importar una serie de productos cárnicos desde Brasil a fin de abastecer el mercado masivo, proponiendo cuota de importación para evitar que la carne brasileña distorsione la cadena de valor de la producción pecuaria en México que se expande tanto por la demanda local como por las exportaciones a Estados Unidos.