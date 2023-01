Un desastre llamado Capufe: pierde 1,500 mdp

De manera extraña, el domingo 4 de diciembre un incendio consumió una de las instalaciones de Caminos y Puentes Federales en Chamilpa, Cuernavaca, un evento que prácticamente pasó desapercibido…, pero la conflagración fue en las oficinas de la Contraloría del organismo y consumió estados de cuenta, contratos, denuncias contra algunos funcionarios, así como los expedientes de litigios con proveedores y operadores de sistemas de telepeaje; de manera conveniente la actual directora, Elsa Julita Veites, encontró en cenizas pruebas que la pudiesen comprometer por el manejo desastroso del organismo que perdería 1,500 millones de pesos por el rudimentario sistema de pago de peajes que, principalmente, hace en efectivo.

Quizá por ello, Julita Veites empezó a comentar en los primeros días del año que ya estaría dejando el cargo, porque “el jefe” la mandaría a ser la operadora territorial como delegada especial en la campaña de Delfina Gómez a la gubernatura del Estado de México. Sin embargo, el caso del incendio de la documentación financiera y legal trascendió a las más altas instancias de la Función Pública, que encabeza Roberto Salcedo, por lo que implica ello en la rendición de cuentas, así como en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al mando de Jorge Nuño, por el impacto que significa en la movilidad terrestre la pérdida de la calidad de servicio en las casetas de cobro y mantenimiento de la red carretera federal, así como en Banobras por el impacto financiero que implicaría la pérdida de interoperabilidad de los sistemas de peajes con las autopistas Fonadin y las concesionadas a particulares.

Una de las preocupaciones más directas es que por falta de inversión en el soporte de los sistemas de telepeaje, el cual está caído y sin funcionar en un alto número de casetas, por lo que cerca del 80% de la cobranza se realiza en efectivo…, y de ahí las fugas millonarias.

Casetas como la de Tepotzotlán están en total abandono y sin cobranza; el tramo Cuernavaca-Chilpancingo parece zona de guerra; en las oficinas Capufe-Reynosa no hay registros en línea para los usuarios del sistema de telepeaje que en ese organismo realiza Pinfra, de David Peñaloza, y Sice; hay saturación permanente (y, por lo tanto inseguridad) en la caseta de Fortín de las Flores (Veracruz). Y hasta junio del 2022, reportó un subejercicio de 67% en los egresos autorizados.

Aun así, a finales del 2023, Julita tuvo a bien despedir a todo el personal vinculado a telepeaje y aun así pretende realizar su “propia solución” de cobro electrónico para el organismo, aunque sostiene sendas diferencias “a conciliar” con los demás teleoperadores como Pase, Telvia y Viapass.

El derrapón carretero está en grande. Le daré más detalles.

Conafe, patadas de ahogado. Ya le llegó el agua al cuello a Gabriel Cámara Cervera, director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, por su insistencia de asignar la dotación de más de 30 mil paquetes de lectura al sistema de Bibliotecas Comunitarias a la empresa Impregráfica Digital: ayer le asignó un contrato de 34 millones de pesos a sus amigos, pese a que desde el 15 de diciembre pasado la Función Pública declaró nula la licitación por su evidente favoritismo. Así, el director de publicaciones, Pedro López Salas, se pasó por el arco del triunfo una orden de la Función Pública de reponer el concurso; y en el colmo del cinismo, Cámara Cervera dejó que López Salas defendiera a capa y a espada, con argumentos subjetivos, a su proveedor favorito. Tan favorito que en 2022 recibió un contrato de impresión por 84 millones de pesos, aunque presentó en ese concurso certificados de derechos de autor presuntamente apócrifos que actualmente investiga Indautor.

Atención a esas compras. Y será en la Sedena que desarrolla la licitación No. LA-007000999-E1040-2022 —para comprar en 6.5 mil millones de pesos equipos de rayos X para inspección de vehículos de carga y vehículos ligeros en aduanas— donde tendrán que estar pendientes de que no resulten favorecidas empresas como Rapiscan Systems, de Mal Maginnis; Leidos, de Roger Krone; y Astrophysics Inc, de François Zayek. Y es que resulta que las especificaciones técnicas son para comprar equipos que ya no se usan en otros países y a precios altos. Parece ser que en adquisiciones y administración no han tomado nota de eso ni de que en noviembre pasado el Departamento de Justicia de EU inició una investigación a Leidos y Rapiscan por corrupción y monopolio.