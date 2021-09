El Estado contra los ejidatarios de Tultitlán

Para ser “hijos favoritos del régimen”, a los ejidatarios no les fue bien durante el “desarrollo estabilizador” que tronó con Luis Echeverría; ni a todos les tocó el goce neoliberal que culminó con Enrique Peña; y al parecer con Andrés Manuel López Obrador las cosas perfilan a tensiones crecientes, como es el caso de los ejidatarios de Tlayehualco-Tultitlán, que representa Joel Martínez, que hoy enfrentan todo el peso del Estado mexicano por negar que sus tierras sean tomadas para la ruta del Tren Suburbano, que irá a la terminal aérea de Santa Lucía.

Como aquí le informé, el pasado 3 de septiembre el Juzgado XI de Distrito de Naucalpan, que conduce Marín García Moreno, extendió la suspensión provisional en favor de los ejidatarios de dicha zona al noreste del Valle de México bajo el expediente 009025/2021 en defensa de sus garantías de propiedad. En respuesta el 9 de septiembre y bajo el número de queja 1.2.303/DA/1588/2021, el jefe jurídico de la SCT, Román García Álvarez, invocó toda la fuerza del Estado mexicano (desde la Presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda y a la misma Comunicaciones y Transportes) para desconocer los derechos de propiedad de dicho núcleo ejidal bajo el argumento de que los ejidatarios no habían exhibido los títulos originales que les dan acceso a la tierra; en otras palabras, que resultan ser meros ocupantes ilegales de los predios.

El fondo del argumento oficial es funesto: al no reconocer el derecho a esa propiedad, es posible adjudicar y/o expropiar en favor de la Federación al valor que se pretenda, incluso precio cero.

Ante ello, los ejidatarios exponen a su favor que el sólo hecho de que el Juzgado XI haya otorgado la suspensión provisional y también solicitar expedición de copias certificadas de propiedad al Registro Agrario Nacional se acreditó la legal posesión de la tierra, pues de otra manera su solicitud de amparo habría sido rechazada.

Pero dado que el Gobierno optó por el conflicto contra los ejidatarios, lo deseable es que la Sedatu, de Román Meyer, se conduzca con el mayor apego a la ley para obtener el terreno que necesitará del Suburbano (que dirige Max Zurita) y realice una puntal operación política —hasta ahora ausente— para evitar el “atencazo” del régimen.

Se lo pasamos al costo.

Pierde concesión Pinfra en Nuevo Veracruz. La nota es que la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina, al mando de Ana Laura López Bautista, decidió cancelar la concesión que Pinfra, de David Peñaloza, tenía en el Nuevo Puerto de Veracruz sobre una superficie de 183.3 mil metros cuadrados con un impactante frente de agua de 550 metros lineales. A través de su filial Infraestructura Portuaria Mexicana, Pinfra apostó a ser un operador portuario…, pero incumplió con los planes e inversión y de equipamiento establecidos desde que se concursó la cesión parcial de derechos constituida conforme al contrato No. I-668-2017-GJ. Los reportes oficiales revelan también que la compañía quiso “matar víbora en viernes” para utilizar grandes grúas de pórtico (Gantry) para la operación portuaria en lugar de grúas polivalentes (Gottwald) establecidas en el contrato original que validó la Comisión Federal de Competencia Económica. Se puede concluir que por incumplimiento y avorazado, Pinfra perdió el contrato.

Cinepolis de moda en Nueva York. El pasado domingo, en la joya de Cinepolis ubicada en el barrio hípster de Chelsea, el equipo de Alejandro Ramírez se lució con el colorido desfile del diseñador y activista migrante coahuilense/chilango/newyorker, Ricardo Seco y su colección Reborn, evento coronado por una pequeña pero espectacular presentación de una drag queen que cantó I Will Survive. Y es que el mundo de la moda y el espectáculo se ha reinventado, como lo mostró que apenas el lunes se realizó el evento más importante a nivel mundial, precisamente ahí, en Fifth Avenue, en el Metropolitan Museum of Art, en la Met Gala, reabriendo Broadway, amén del inicio del Abierto de Tenis, la temporada de NFL y la serie de los Mets vs. Yankees. Y en esta reinvención está bien parado Cinepolis, dada la creatividad de su cerebro operativo, Miguel Mier, y la creatividad de un diseñador como Ricardo. Aplauso de pie y de puntitas.

La Tierra Grita. No se pueden perder este sábado la segunda parte del documental La Tierra Grita, que transmite ADN40. Bajo el compromiso de una televisión inteligente y proactiva, la televisora que dirige Benjamín Salinas Sada, lanzó la primera parte en 2018 durante el Reel World Film Festival de Toronto. Ahora, y conducido por Adriana Delgado, el documental profundiza con rigor científico los riesgos de vivir en un país con alta sismicidad. Tome nota.