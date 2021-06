Esto puede empeorar

La sequía que mantiene las grandes presas del país a sólo 40% de su capacidad de llenado al inicio de la temporada de verano impone un reto monumental para las actividades agropecuarias y consumo humano en México, tal y como expone el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que dirige Juan Carlos Anaya, pero en un momento en que el Gobierno federal profundizó la reducción presupuestal para la construcción de infraestructura hídrica que inició en 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hace 6 años la Comisión Nacional del Agua empezó a recibir menos recursos para conducción de aguas pluviales y de escurrimiento, de revestimiento de concreto en canales de riego y ya no digamos de presas, represas y otros embalses. De un máximo de 10 mil millones de pesos enfocados a esas acciones agrícolas, el presupuesto para 2020 no alcanzó los 100 millones de pesos, precisamente cuando ya se tenía suficiente información para determinar cuál sería el impacto del cambio climático en 2021… a menos que en Palacio Nacional “no se creyera” en un evento de alcance global. Por cierto, a partir de 2019 ya no se le asignó dinero a Sader, de Víctor Villalobos, para la tecnificación de riego. No queda claro si en la Conagua, a cargo de Blanca Jiménez, la falta de decisiones respondió a algún tipo de negacionismo o a simple y pura austeridad republicana, como en el tiempo de David Korenfeld cuando se acató sin chistar los recortes presupuestales ante la baja de ingresos petroleros. El resultado efecto acumulado de esas decisiones apunta a situaciones graves, en especial para los más pobres tal y como advierte el GCMA, pues serán los primeros en perder cosechas y resentir inundaciones, en padecer el ya persistente encarecimiento de alimentos y escasez de agua potable. El gobierno de la 4T tiene razón: “primero los pobres”, pero en padecer el cambio climático.

Llegó el riel. Y también maquinaria ferroviaria especial para colocarla. Ya suman 7 mil toneladas de acero forjado en riel que arribaron la semana pasada a Puerto Progreso y empezaron a trasladarse a Palenque para colocarse sobre los primeros basamentos concluidos del Tren Maya. El pedido realizado por Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, es de 180 mil toneladas y los trabajos de instalación se aceleran en la temporada de estiaje a fin de recuperar cerca de 4 meses de rezago provocados por las complicaciones en la liberación de los derechos de vía. Los proveedores de riel son Steel Dynamics, que lleva Mark Millet; Angang Group, a cargo de Yidong Wang, y Sumitomo, al mando de Kuniharu Nakamura. El tiempo apremia

Javer, reestructura para crecer. La desarrolladora de vivienda que lidera René Martínez, logró acuerdo con sus acreedores para reestructurar el pago de 535 millones de pesos con lo que, con una menor carga financiera inmediata, podrá agarrar vuelo para comprar reserva territorial e impulsar nuevos conjuntos habitacionales. Pese a la compleja coyuntura de recesión y pandemia, la modificación de reglas crediticias del Infonavit, que dirige Carlos Martínez, permite mayores niveles de crédito a los derechohabientes (que ahora requieren de cubrir mayores requisitos de continuidad en sus empleos) que dan paso a una demanda que busca espacios habitacionales acordes a la nueva normalidad del home office y la educación a distancia.