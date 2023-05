Fracasa operación “Balasto Cubano”

Nuevo revés para uno de los proyectos favoritos de Andrés Manuel López Obrador: se dejará de importar piedra porfiria de Cuba, materia prima para elaborar el balasto para el Tramo 5 del Tren Maya, sumándose a la cadena de tropiezos que han rezagado y encarecido el proyecto: los barcos Melody Gazibey están frente a las costas de Quintana Roo desde enero pasado sin poder desembarcar las 40 mil toneladas de piedra que cargan en sus bodegas dado que no existe un muelle apto para ello en la Riviera Maya, además de que sus contratistas se niegan a pagar una deuda que supera los 8 millones de dólares… y sumando con cada día que pasan los buques frente a Puerto Morelos y Chetumal.

El Gobierno cuatroteista se autosaboteó, pues clausuró hace un año el único muelle industrial de la zona, el de Sac-Tun antes Calica, por los presuntos daños ambientales adjudicados a la operación minera de Vulcan Materials de Thomas Hill. Ahora, además de tener encima un juicio de arbitraje internacional en Washington, el Gobierno de México cerró lo que habría sido la solución logística para el acarreo de dicha piedra comprada al Gobierno cubano.

El Grupo INDI, de Manuel Muñozcano, fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar el tramo que corre de Cancún hasta Bacalar. Ante las dificultades de acarrear la piedra desde los yacimientos veracruzanos de Balzapote y Motzorongo (por abusos de los sindicatos transportistas y todo tipo de extorsión), se decidió comprarlo en la costa de Cienfuegos, Cuba. Para movilizar la piedra se asoció con una empresa intermediaria, Santo Domingo, de Luis Alavés.

Santo Domingo compró la piedra a Cuba y contrató a la empresa de fletamento y comerciales y servicios comerciales MIDE. Para ello se dio un adelanto de 4 millones de dólares, aproximadamente, equivalente a 20 por ciento del contrato. Sin embargo, INDI-Santo Domingo no pudieron procurar el puerto de descarga de los barcos Melody y Gazibey, cuyo costo diario de cada uno cuesta cerca de 100 mil dólares diarios. De ahí que se haya acumulado una deuda estimada en 8 millones de dólares, pero que no es reconocida por INDI-Santo Domingo.

El problema tiene aristas aún más complejas a resolver -máxime que ahora los proyectos prioritarios del actual Gobierno deberán transparentar sus procesos por orden de la Suprema Corte de Justicia- siendo hoy Fonatur de Javier May la instancia capaz de resolverlo el entuerto.

Mercado Salgado, al quite en Morelos. En medio de la pugna presupuestal entre el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco y el Congreso de Morelos (debido al aumento de 96 millones y reconcentración de 543.9 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Regional Municipal y Acciones de Fomento Municipal que el Congreso hizo en favor de los municipios de Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla. Municipios gobernados por el PAN). Quien ha salido al quite para resolver las necesidades de distintos sectores de la población es el coordinador de Asesores de la Gubernatura, Víctor Mercado Salgado. El funcionario, dada su experiencia política, ha mostrado habilidad para negociar y generar puentes que permitan a esta administración, hacia el final de la misma, concretar sus proyectos de gobierno. Vaya, Mercado Salgado es la figura más importante en la agenda gubernamental, con la confianza del actual gobernador y, por tanto, una figura que destaca para el proceso electoral del 2024 para la sucesión estatal. No lo pierda de vista.

Copa 2026: #SomosCiudadDeMéxico. Siendo México uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México, como una de sus sedes, anunció el día de ayer su marca propia y campaña #SomosCiudadDeMéxico en un evento realizado en el Centro de Cultura Ambiental en Chapultepec, mostrando la magnificencia de la capital del país. La FIFA, que encabeza, trabajó de la mano con las 16 ciudades sede para desarrollar una marca personalizada para cada una de ellas, que permita exponer su esencia a todos los fanáticos de este deporte… por lo que merece mención especial merece el Estadio Azteca, inmueble que se ha convertido en uno de los recintos más importantes de la ciudad, del país y del mundo, que se convertirá por tercera vez en sede de la Copa Mundial de la FIFA, ahora como una entidad productiva con patrimonio y obligaciones propias luego de escindirse del Grupo Televisa de Emilio Azcárraga. Así, el Mundial FIFA 2026 calienta motores.

Conafe, paro nacional. Y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) acumula entuertos: ayer, sus más de 600 trabajadores sindicalizados en todo el país dieron inicio a un paro nacional ¿La causa? El director general, Gabriel Cámara Cervera, ha incumplido desde el 2020 con las obligaciones contractuales, como dotación de uniformes, nivelación de sueldos y proliferado actos de abusos de autoridad, acoso, despidos injustificados y el otorgamiento de plazas a modo. Ojo.