Gatell se apaña las vacunas Covid-19

Aunque los contagios son notoriamente menos extensos que hace un año, el Covid–19 no ha cedido en nuestro país ni en el mundo, pero aquí, a diferencia de naciones de desarrollo similar o más avanzadas, prácticamente no existen vacunas de refuerzo aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): la vacuna cubana Abdala, que dispensa el Gobierno mexicano, no cuenta con esa aprobación, y no hay voluntad de abrir el mercado al suministro de biológicos de otros laboratorios, pese a que, por el decreto de terminación de la pandemia, el suministro queda abierto a nivel mundial y ya no controlado solamente por los gobiernos…, pero aquí, el subsecretario Hugo López-Gatell no quiere soltar prenda.

Obviamente que López-Gatell no se manda solo. Y para mantener el control centralizado de la vacunación y sus refuerzos, la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, que encabeza Alejandro Svarch, mantiene en estatus de temporal las autorizaciones sanitarias de las vacunas elaboradas por Pfizer, que aquí dirige Constanza Lozada, de AstraZeneca, que lleva Julio Ordaz, la de Janssen, al mando de Joaquín Duato, así como la de Bharat BioNTech, la china Cansino, la rusa Sputnik V (cuya aplicación está cuestionada en Occidente) e incluso la vacuna cubana Soberana (laboratorios Bioncen), que sí está aprobada por la OMS.

Vaya, pues de otorgarles el estatus de autorización definitiva, esos laboratorios podrían comercializarla libremente como ya sucede con los principales socios comerciales de México, abriendo la posibilidad de compra a quienes posean los recursos para ello y liberando recursos públicos para enfocarlas a las personas más vulnerables y con menores recursos económicos.

Y no se atisba ni de lejos que la 4T vaya a dar autorizaciones definitivas a esos biológicos. En ello hay una fijación estatista e ideológica: que el Gobierno siga con el control de las vacunas contra una enfermedad que está lejos de haber desaparecido, hacerle un favor (otro) a la dictadura de Miguel Díaz–Canel con la vacuna Abdala… y darle más tiempo a Conacyt, de María Elena Álvarez-Buylla, para lanzar la vacuna Patria, elaborada por Avimex y la escuela de medicina ICAHN-Monte Sinaí que, de entrada, sólo será monovalente, o sea con un espectro limitado para atajar al Covid.

O sea que en aras de “revolución de las conciencias”, la salud y la vida pueden esperar.

Azteca, 30 aniversario. Hace tres décadas, un grupo de entusiastas inversionistas impulsados por Ricardo Salinas Pliego resultó ganador en la desincorporación del llamado “Paquete de Medios del Estado”, entre ellos lo que era la paraestatal Imevisión, cuya penetración en el mercado de televisión abierta era marginal y salvo por algunos programas memorables, sus contenidos eran más o menos intrascendentes. Con la adquisición de hace 30 años se formó Televisión Azteca, hoy por hoy una de las televisoras más importantes de México y América Latina. Hoy, con el equipo de Benjamín Salinas Sada, avanza hacia el desarrollo de más y mejores contenidos, así como en la mutiplataforma del futuro digital.

MH, la alcaldía del empleo. Una noticia positiva para los habitantes de la CDMX es la que hizo recién la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) acerca de que al primer semestre de 2023 se crearon 98 mil 102 empleos en la capital a través de la apertura de 96 mil 092 negocios de bajo impacto…, lo cual ha sido especialmente exitoso en las alcaldías donde gobierna la oposición, sobresaliendo Miguel Hidalgo, que de nueva cuenta es la demarcación que más empleos formales generó, con más de 32 mil plazas nuevas. O sea que uno de cada tres empleos en la capital se logra en la alcaldía gobernada por el panista Mauricio Tabe, quien ha logrado desde hace más de un año ser la demarcación que más trabajo formal propicia en la capital.

Uno de los factores que detona este hecho es la reducción de la inseguridad en aquella zona de la capital, donde el trabajo coordinado entre autoridades capitalinas y de la alcaldía a través de su programa Blindar MH genera el incentivo más importante para quienes con optimismo invierten y generan empleos.

Palomita para Afore Coppel. Y quien anda también de manteles largos es Julio Carranza, presidente de Banco Coppel, pues la calificadora Moody’s México le asignó la calificación MQ1.mx (excelente), la más alta posible en la escala de evaluaciones de calidad para administración de activos. Esto, al reconocer la calidad de gestión de 14.5 millones de cuentas con 410 mil millones de pesos depositados, dado el reconocimiento de marca, amplia presencia geográfica, capacidad para operación en mercados masivos, una sólida administración de riesgos con visión de largo plazo y alta calificación y experiencia de sus directivos.