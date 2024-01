Aún no hay compras para llenar Farmaciototota

Hasta ayer no había iniciado procedimiento alguno para que Birmex adquiera otros 300 millones de piezas de medicamentos que requiere el sector público de salud para 2024; será hasta el próximo viernes cuando se terminen de definir los requerimientos de compra por parte de la subsecretaria de la Función Pública, Thalía Lagunas, pues, se comenta en los pasillos de la industria médica, busca alinear volúmenes, condiciones y calendarios de compra-entrega con proveedores ligados al multicitado Amílcar Olán.

Por ahora, lo único adquirido fueron 295.6 millones de piezas mediante la compra complementaria efectuada en noviembre pasado LA-12-512-012000991-I-174-2023, en el que la entidad a cargo de general Jens Lohmann ejecutó unos 11,229 millones de pesos, una adquisición pequeña para la magnitud de la demanda nacional y que explica, en parte, que la Megafarmacia Don Andrés disponga de menos de 1% de los productos de los que puede albergar.

Esto ha implicado, cuando menos, otros dos efectos indeseados: el costo promedio de entregas a domicilio de las medicinas solicitadas a las instalaciones de Huehuetoca ronda los 500 pesos. El bajo volumen y la centralización de las entregas –en sentido inverso de las mejores prácticas de logística– eleva los costos unitarios. El otro efecto no deseado es que, por ahora, el stock del que dispone la Farmaciototota se ha formado con algunas transferencias enviadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social…, que, para “cubrir el hueco”, las delegaciones hacen compras de emergencia con impactos indeseables.

Un efecto derivado de este último suceso es que ante la falta de suministros, los derechohabientes tienen que recurrir a un creciente mercado negro: durante 2023, la Unefarm, que preside Juvenal Becerra, registró un aumento preocupante de 78% en el mercado negro de medicamentos en México, estimando una cifra alarmante de 32,000 millones de pesos. Vaya, la Cofepris, a cargo de Alejandro Svarch, ha emitido en los últimos 5 años más de 130 alertas relacionadas con la falsificación y distribución ilegal de medicamentos, destacando la crítica situación en los estados del norte del país.

Eso pasa cuando se piensa en grande…, pero sin planeación.

Corredores seguros. El aumento de los asaltos al transporte de carga y su, hasta ahora, incontrolable violencia, ha llevado a que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que encabeza Miguel Ángel Martínez, y la American Chamber of Commerce Mexico, que preside Daniel Baima, hayan buscado soluciones estratégicas con las instancias federales. Hasta ahora, el resultado de esa búsqueda ha sido positivo con la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, y la Guardia Nacional, a cargo de David Córdova.

El objetivo es iniciar con la creación de cuatro corredores seguros, con operativos permanentes de disuasión, acción e inteligencia, pues son las rutas por donde se moviliza la mayor cantidad de productos para el mercado interno y de exportación. Se trata de las rutas Guadalajara-Nogales, pasando por Culiacán hacia el noroeste; la Querétaro-Lázaro Cárdenas, entre el Bajío y su salida al océano Pacífico; Veracruz-Ciudad de México, pasando por Puebla, y Querétaro-Puebla-Nuevo Laredo, como ruta segura al noreste.

Su implementación no es sencilla, pero un paso rápido y certero permitirá recuperar los territorios que ha puesto en jaque el crimen organizado.

Santamarina + Steta, 77 aniversario. De manteles largos andan en el despacho jurídico Santamarina + Steta, que preside Jorge León Orantes, pues en 2024 cumple sus primeros 77 años de servicio ininterrumpido. En más de 7 décadas, la firma se ha consolidado como un referente en el ámbito en México y para sus más de mil clientes activos de Latam, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Y también Santamarina + Steta celebra su aniversario con 4 reconocimientos como el de The Legal 500 como mejor firma del año en México en el rubro Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones; el premio Who’s Who Legal, el reconocimiento de Chambers and Partners a 11 áreas de práctica y 22 abogados por su destacada labor, Best Lawyers reconoció a Santamarina + Steta como “Law Firm of the Year” en la categoría de “Corporate and Mergers and Acquisition”.

Nueva fórmula de seguros de salud. Si usted tiene al tipo de seguro privado de gastos médicos, debe estar harto del alto costo por un servicio intangible…, pero que cuando se requiere, las aseguradoras se esfuerzan para no pagar. Esta situación busca ser superada por MetLife, que aquí lleva Mario Valdéz; Mutuus, de Jean-Louis Brunet, y Grupo Promass, de Oscar Zepeda. El enfoque innovador es que las tres firmas ampliarán la red hospitalaria y los beneficios vinculados a la cobertura de gastos hospitalarios.

El enfoque de esta alianza estratégica es proporcionar una experiencia de usuario única, fusionando el cada vez mayor uso de la tecnología, la experiencia en seguros y la extensa red hospitalaria.

Por ello, la integración del seguro de gastos hospitalarios con la membresía de Mutuus se expandirá a través de otros socios estratégicos clave, como Liverpool y Woow, el marketplace de Grupo Promass, a fin de potenciar canales de distribución y que con ello se pueda mejorar la accesibilidad al público.